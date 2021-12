Brandon Jones (29) et Jevon Holland (8)

PHOTO BUTCH DILL, ASSOCIATED PRESS

(Nouvelle-Orléans) Les Dolphins de Miami sont devenus la première équipe de la NFL à remporter sept matchs successifs après en avoir perdu sept de suite en raison d’un gain de 20-3 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, lundi.

Brett Martel Associated Press

L’une des recrues les plus en vue, Jaylen Waddle a brillé à son retour dans l’alignement en captant 10 passes, dont une de touché, totalisant 92 verges.

Nik Needham a intercepté la passe du quart recrue des Saints Ian Book et a couru le ballon sur 28 verges pour inscrire le majeur. Les Dolphins affichent un dossier de 8-7 et sont à égalité avec les Ravens de Baltimore, les Chargers de Los Angeles et les Raiders de Las Vegas. Toutes ses équipes tentent de s’accrocher à l’une des dernières places donnant accès aux éliminatoires dans l’Association Américaine.

Book a foulé le terrain pour la première fois dans la NFL. Il a commencé le match pour les Saints (7-8) en raison de l’éclosion de cas de COVID-19 dans l’équipe, qui tient à l’écart 16 joueurs. On y retrouve le quart partant Taysom Hill et le quart remplaçant d’expérience Trevor Siemian.

La ligne offensive des Saints a dû faire sans trois joueurs partant, dont ses deux bloqueurs. Book a complété 12 de ses 20 passes, pour inscrire 135 verges. Il a subi huit sacs du quart et a vu deux de ses passes se faire intercepter.

La défense des Saints a fait son possible pour tenir l’équipe de La Nouvelle-Orléans dans le match. Elle a été étanche jusqu’à 5 : 10 à jouer au troisième quart lorsqu’un touché d’une verge de Waddle sur une passe de Tua Tagovailoa a porté la marque à 17-3.

Tagovailoa a amorcé le match avec le meilleur taux de succès pour les passes dans la NFL avec 69,9 % de réussite. 19 de ses 26 passes ont trouvé preneur (73,1 %) pour 198 verges en plus du court touché. Il a cependant vu l’une de ses passes se faire intercepter par Marshon Lattimore.