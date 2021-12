Après une pause forcée en 2020, le football canadien a repris vie en 2021, limitant toutefois sa saison à 14 rencontres, qui s’est révélée décevante dans l’ensemble pour les Alouettes de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Cette saison 2021 a été celle des Blue Bombers de Winnipeg et de l’entraîneur-chef Mike O’Shea. Non seulement les Bombers ont-ils terminé au sommet du circuit Ambrosie avec une fiche de 11-3, mais la formation du Manitoba a défendu avec succès la coupe Grey remportée en 2019 en triomphant des Tiger-Cats de Hamilton 33-25 au terme d’une rencontre excitante en prolongation, seulement la quatrième en 108 finales.

La LCF prévoit un retour à la normale en 2022, alors qu’elle a publié à quelques jours des festivités de fin d’année un calendrier complet de 18 rencontres pour ses neuf formations. Reste à voir si la pandémie de COVID-19 collaborera.

D’Adams à Shiltz à Harris

Du côté des Alouettes, la saison 2021 aura été en dents de scie.

Le quart Vernon Adams fils, sur qui l’entraîneur-chef Khari Jones et le directeur général Danny Maciocia fondaient de grands espoirs, s’est blessé à l’épaule gauche après huit départs et a raté le reste de la campagne.

Adams ne connaissait toutefois pas la saison espérée au moment de se blesser et les Alouettes présentaient une fiche de 4-4, luttant alors pour une place en éliminatoires qui ne se concrétisera que tard à l’automne.

Matthew Shiltz s’est donc retrouvé dans le siège de partant, mais ça n’a pas duré longtemps. Afin de se donner une police d’assurance, Maciocia a acquis des Elks d’Edmonton le vétéran Trevor Harris.

Ce dernier a pris les commandes de l’attaque montréalaise à compter du début novembre. C’est lui qui était en poste en demi-finale de l’Est, perdue aux mains des Tiger-Cats.

La fin de saison des Alouettes a d’ailleurs été bien décevante, alors que l’équipe a perdu quatre de ses cinq derniers duels en comptant la rencontre éliminatoire. Sa seule victoire a été obtenue face aux Bombers, qui avaient donné congé à neuf partants pour l’occasion.

Maciocia a été très clair lors du bilan du club : les choses devront changer. Jones et son personnel d’entraîneurs n’ont d’ailleurs pas été confirmés en poste par le d-g, qui s’est contenté de parler de désir mutuel de travailler ensemble en 2022.

Un premier a écopé rapidement : le coordonnateur des unités spéciales Mickey Donovan a été limogé quelques jours après le bilan du club.

Stanback à l’honneur

Plusieurs joueurs des Alouettes se sont tout de même signalés au cours de cette saison. Aucun autant que le demi à l’attaque William Stanback.

Le porteur de ballon a complètement dominé les autres demis du circuit pour terminer loin devant avec 1176 verges de gains au sol, plus de 300 de plus que son plus proche poursuivant.

L’Américain de 30 ans a toutefois mordu la poussière lors du gala annuel de la Ligue canadienne, les électeurs lui préférant le quart Zach Collaros des Bombers, qui a ainsi mis la main sur le titre de joueur par excellence.

Les receveurs de passe Eugene Lewis et Jake Wieneke se sont également signalés. Lewis s’est classé au troisième rang du circuit avec 964 verges de gains aériens, en plus de terminer deuxième pour les touchés par la passe avec neuf, deux de moins que Wieneke.

Les deux receveurs devaient devenir joueurs autonomes en février. Maciocia s’est déjà assuré des services de Lewis en le remettant sous contrat à la mi-décembre.

Rendez-vous raté à Québec

PHOTO PASCAL RATTHE, ARCHIVES LA PRESSE Les Carabins ont obtenu leur billet pour la Coupe Uteck en battant le Rouge et Or 28-19.

Au football universitaire, les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval ont de nouveau dominé la scène du RSEQ, sans toutefois parvenir à se qualifier pour la Coupe Vanier, disputée à Québec.

Si la domination n’a pas été totale – l’Université Concordia a montré les dents en battant les Carabins une fois cette saison et n’a terminé qu’à un match du Rouge et Or – Montréal a tout de même bouclé sa saison à 7-1 et Laval à 5-3, s’assurant ainsi une énième participation en finale québécoise après des demi-finales à sens unique.

Les Carabins ont obtenu leur billet pour la Coupe Uteck en battant le Rouge et Or 28-19. Ils se sont toutefois inclinés devant les Huskies de l’Université de la Saskatchewan en demi-finale canadienne.

La coupe Vanier a été remise aux Mustangs de Western, qui ont triomphé des Huskies 27-21 devant un peu moins de 6000 personnes au stade Telus de l’Université Laval.