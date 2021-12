Football

Et puis, ces Cowboys ?

Les plus perspicaces (et âgés) d’entre vous auront compris que le titre qui coiffe ce texte est une traduction maison du fameux : « How ‘bout them Cowboys ? », lancé par le grand Jimmy Johnson. Un entraîneur qui a marqué l’histoire des Cowboys de Dallas presque autant que le légendaire Tom Landry, même s’il a dirigé l’équipe 24 ans de moins.