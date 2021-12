Amon-Ra St. Brown (14) et Devon Kennard (42)

Les Lions surprennent les Cardinals et l’emportent 30-12

(Détroit) Kyler Murray a connu une performance en dents de scie et les Lions de Detroit ont surpris les Cardinals de l’Arizona au compte de 30-12, dimanche.

Larry Lage La Presse Canadienne

Les Cardinals (10-4) ont amorcé la journée à égalité avec la meilleure fiche de la NFL et ils étaient invaincus à l’étranger cette saison.

Les Lions (2-11-1) croupissaient quant à eux au dernier rang du classement général de la NFL avant le coup d’envoi de ce duel.

« Ils étaient plus affamés que nous, a souligné Murray. Ils ont joué avec plus d’ardeur que nous. Nous n’étions pas préparés du tout et ç’a paru. »

Les Cardinals, qui revenaient d’un revers contre les Rams de Los Angeles, ont raté une belle occasion de confirmer leur place en séries pour une première fois depuis 2015 en l’emportant contre une équipe négligée par près de deux touchés.

La troupe de l’Arizona peut encore obtenir son billet pour les éliminatoires avant la fin de la 15e semaine d’activités, mais il faudra que certaines formations s’inclinent.

Peu importe le scénario, Murray devra mieux jouer.

Le quart de troisième année a complété 23 de ses 41 passes pour des gains de 257 verges, avec une passe de touché et une interception. Murray a présenté sa troisième pire cote d’efficacité de la saison (72,9).

Murray n’a pas été en mesure de se détacher des Lions lorsqu’il a couru avec le ballon. Il a conclu la rencontre avec trois verges en quatre portées.

« Nous avons été agressifs contre lui et nous l’avons frappé. Vous avez vu le résultat, a dit l’entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell, à propos du plan de match contre Murray. Nous devions le frapper et le coincer. (Le coordonnateur défensif) Aaron Glenn a conçu un très bon plan de match. »

Au moment où Murray a lancé sa seule passe de touché de l’affrontement, il ne restait que 4 : 40 à jouer et les Cardinals tiraient de l’arrière par 15 points.

Les Lions ont réussi un placement lors de leur possession suivante, confirmant leur victoire. L’entraîneur-chef des Cardinals, Kliff Kingsbury, a décidé de remplacer Murray par Colt McCoy.

Pendant ce temps, Jared Goff s’est avéré le meilleur quart au Ford Field. Il a complété 21 de ses 26 passes pour des gains de 216 verges, avec trois passes de touché.

Craig Reynolds a amassé 112 verges au sol, un sommet en carrière, pour les Lions et le receveur recrue Amon-Ra St. Brown a obtenu 90 verges sur réception et un majeur.

« Vous vous souvenez de ce match dont nous avons parlé pendant toute la saison ? C’était ce match, a affirmé Goff aux journalistes. C’est ce que nous savions que nous étions capables d’accomplir. »

Les Lions ont amorcé la partie avec une séquence offensive de 15 jeux et 63 verges qui a soutiré 8 : 50 au cadran. Ils ont réussi un botté de précision pour ouvrir le pointage.

Les Cardinals, qui avaient récolté 17 verges lors de leurs trois premières possessions, ont finalement fait avancer le ballon, tard au deuxième quart. Face à un quatrième essai et les buts, Murray n’a pas été capable de rejoindre un coéquipier.

Au début du troisième quart, la formation de l’Arizona s’est contentée d’un placement plutôt que de tenter sa chance en quatrième essai à la ligne de 11 des Lions.

Texans 30 – Jaguars 16

PHOTO MATT PENDLETON, USA TODAY SPORTS Logan Cooke (9)

Tremon Smith a marqué un touché sur un retour de botté de reprise de 98 verges, mettant fin à la plus longue disette à ce chapitre dans la Ligue nationale de football, et les Texans de Houston ont battu les pauvres Jaguars de Jacksonville 30-16 dimanche après-midi.

Ce faisant, les Texans ont interrompu une série de trois défaites et prolongé leur suprématie sur les Jaguars.

Smith a trouvé le moyen d’échapper à cinq joueurs rivaux – le maraudeur des Jaguars Rayshawn Jenkins a subi une fracture de la cheville droite en tentant d’effectuer le plaqué – avant de se sauver jusque dans la zone des buts

Pour les Texans, il s’agissait du premier retour d’un botté de reprise pour un touché depuis le 4 octobre 2009. Toutes les autres formations de la NFL en avaient obtenu au moins un depuis ce jour.

Le quart recrue Davis Mills a récolté une première victoire en huit départs. Il a lancé deux passes de touché à Brandin Cooks, la première tôt dans le match et la seconde, tard dans la rencontre, un jeu qui a couvert 43 verges.

Les Texans (3-11) ont mérité une huitième victoire d’affilée contre les Jaguars (2-12). Lors des 11 dernières années, ils ont balayé leur série de deux matchs contre leurs rivaux de section en neuf occasions.

Ce match a couronné une semaine tumultueuse pour les Jaguars, qui ont congédié le pilote Urban Meyer jeudi pour ainsi mettre fin à l’un des pires règnes pour un entraîneur-chef dans l’histoire de la NFL.

Panthers 14 – Bills 31

PHOTO RICH BARNES, USA TODAY SPORTS Micah Hyde, Taron Johnson (24) et D.J. Moore (2)

Josh Allen a lancé trois passes de touché tout en restant dans la pochette protectrice en raison d’une entorse au pied gauche et a permis aux Bills de Buffalo de vaincre les Panthers de la Caroline 31-14.

Allen a complété 19 de ses 34 passes pour des gains de 210 verges. Devin Singletary s’est chargé du jeu au sol et a gagné 86 verges par la course, un sommet pour lui cette saison. Il a inscrit le premier majeur du match avec une course de 16 verges.

Le quart des Bills, qui en est à sa quatrième saison, a été limité dans ses déplacements en raison d’une blessure subie lors du revers de 33-27 face aux Buccaneers de Tampa Bay, la semaine dernière. Allen a été victime de quatre sacs du quart, son plus grand total en saison et a perdu 17 verges.

Gabriel Davis a marqué deux touchés, dont un de 20 verges pour porter l’avance des siens à 24-8 avec six minutes à jouer au troisième quart. Il a récidivé lors de l’ultime quart pour un touché de 14 verges. Stefon Diggs a inscrit l’autre majeur, sur un attrapé de 11 verges. Les Bills ont toujours mené lors de ce match.

Les Bills (8-6) ont passé près de perdre trois parties successives pour la première fois en trois ans. Ils ont remporté quatre de leurs neuf derniers duels et confirment leur présence en série.

Les Bills sont présentement une des équipes repêchées, mais ils peuvent réclamer le titre de champion de la section Est de l’Association Américaine à nouveau. Pour ce faire, ils devront battre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-5), l’équipe qui trône au sommet de la section, dimanche prochain.

Les Panthers (5-9) ont porté leur série de revers à quatre et ont signé une neuvième défaite en 11 rencontres. Le botteur Zane Gonzalez s’est blessé une heure avant le début du match et n’a pas pris part au duel.

Cowboys 21 – Giants 6

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, USA TODAY SPORTS Tae Crowder (48), Dalton Schultz (86) et Benardrick McKinney (49)

L’ailier défensif DeMarcus Lawrence a provoqué un échappé et il a réussi deux autres jeux qui ont mené à 15 points, aidant les Cowboys de Dallas à vaincre les Giants de New York 21-6.

Les Cowboys (10-4) ont obtenu une troisième victoire d’affilée et ils se sont approchés d’une première participation aux séries depuis 2018.

Dak Prescott a lancé une passe de touché, Ezekiel Elliott a ajouté un majeur lors d’une course de 13 verges et la défensive des Cowboys a provoqué quatre revirements. Trevon Diggs a d’ailleurs réussi sa 10e interception de la campagne, ce qui constitue un sommet dans la NFL.

Les meneurs de la section Est de l’Association Nationale pourraient s’assurer d’une place en séries avec un revers ou un match nul des Saints de La Nouvelle-Orléans ou une défaite des 49ers de San Francisco.

Graham Gano a réussi des placements de 35 et 42 verges pour les Giants (4-10), qui ont encaissé un troisième revers de suite.

Les Cowboys ont provoqué quatre revirements pour un troisième match de suite pour la neuvième fois de leur histoire, mais une première depuis 1994.

Prescott a vu 28 de ses 37 passes être saisies pour des gains de 217 verges. Dalton Schultz a capté huit ballons pour un total de 67 verges.

Jets 24 – Dolphins 31

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Myles Gaskin (37)

DeVante Parker a capté une passe de touchée de 11 verges avec 3 : 37 à écouler et les Dolphins de Miami ont battu les Jets de New York 31-24.

Duke Johnson a réussi deux majeurs au sol pour aider les Dolphins à signer une sixième victoire consécutive.

Johnson a conclu la rencontre avec 107 verges en 22 courses pour les Dolphins (7-7), qui ont effacé un retard de 10 points en début de match. Il s’agissait du premier match de deux touchés au sol de Johnson dans la NFL.

Le joueur de ligne défensive Christian Wilkins a capté une passe de touché pour les Dolphins, tôt au quatrième quart. Il a jonglé avec le ballon avant de le maîtriser et d’effectuer une spectaculaire célébration.

Brandin Echols a retourné une interception sur une distance de 20 verges pour un touché des Jets, à mi-chemin au quatrième quart. Zach Wilson et Braxton Berrios ont ajouté un majeur au sol pour les New-Yorkais.

Tua Tagovailoa a complété 16 de ses 27 passes pour des gains aériens de 196 verges. Il a lancé deux passes de touché et deux interceptions pour les Dolphins.

Titans 13 – Steelers 19

PHOTO PHILIP G. PAVELY, USA TODAY SPORTS Elijah Molden (24) et Najee Harris (22)

Ben Roethlisberger a réussi un premier touché au sol en trois ans et les Steelers de Pittsburgh ont défait les Titans du Tennessee 19-13.

Les Steelers (7-6-1) ont gardé en vie leurs chances de participer aux séries en provoquant quatre revirements. Et ils ont eu besoin de chacun d’entre eux pour signer une deuxième victoire en trois parties.

En dépit des revirements, les Titans (9-5) ont amené le ballon dans le territoire des Steelers dans les derniers moments du match, mais le receveur Nick Westbrook-Ikhine a été plaqué à quelques verges d’un premier essai.

Chris Boswell a réussi quatre placements pour les Steelers, qui sont restés dans la course dans la section Nord de l’Association Américaine même s’ils n’ont amassé que 168 verges d’attaque.

Roethlisberger a récolté 148 verges aériennes pour devancer Philip Rivers au cinquième rang de l’histoire de la NFL à ce chapitre. C’est cependant avec ses jambes qu’il a aidé les Steelers.

T. J. Watt a obtenu un sac et demi pour porter à 17 et demi son total cette saison, ce qui constitue un record des Steelers.

L’équipe locale a ensuite gagné deux premiers essais pour entrer dans le territoire des Cardinals avant que le porteur de ballon Godwin Igwebuike perde un échappé pour une deuxième semaine consécutive.

Deux jeux plus tard, le demi de coin Amani Oruwariye a intercepté une passe de Murray et il a retourné le ballon sur une distance de 50 verges. Dès le jeu suivant, Goff a lancé une passe de touché à Jason Cabinda pour procurer une avance de 24-3 aux Lions.

« Ils ont eu un plus gros sentiment d’urgence que nous dès le départ », a expliqué Kingsbury.