(Inglewood) Travis Kelce a marqué un touché sur une passe de 34 verges de Patrick Mahomes en prolongation pour donner une victoire de 34-28 aux Chiefs de Kansas City face aux Chargers Los Angeles, jeudi soir.

Joe Reedy Associated Press

Kelce a capté une passe de touché de 7 verges avec 1 : 16 à jouer au quatrième quart pour forcer la tenue de la prolongation. Il a ensuite mis un terme au débat avec son majeur en prolongation.

Lors d’un premier essai, Kelce a attrapé la passe de Mahomes à la ligne de 30 et a évité deux plaqués pour atteindre la zone des buts, où il a ensuite été enlacé par ses coéquipiers.

Mahomes a complété 31 de ses 47 passes pour un gain de 410 verges, un sommet personnel cette saison. Le quart des Chiefs a lancé trois passes de touché et une interception. Kelce a attrapé deux passes de touché, 10 passes et a gagné 191 verges, son plus haut total en carrière.

PHOTO KIRBY LEE, USA TODAY SPORTS Travis Kelce et Patrick Mahomes

Justin Herbert a procuré l’avance de 28-21 aux Chargers avec 2 : 19 à faire en raison d’une passe de touchée de huit verges à destination de Keenan Allen.

La défaite des Chargers est survenue après une blessure inquiétante à l’ailier rapproché Donald Parham. L’athlète de 24 ans semblait avoir perdu connaissance lorsque sa tête a brutalement heurté le sol lors du premier quart. Il a été sorti sur une civière et transporté à l’hôpital. L’équipe a déclaré que sa condition est stable.

Tyreek Hill a capté 12 passes pour un gain de 148 verges et un majeur pour les Chiefs. Compte tenu de leur victoire, l’équipe du Missouri affiche un dossier de 10-4 et demeure au sommet de la section Ouest de l’Association Américaine. Le touché d’une verge de Hill et son attrapé lors de la conversion de deux points ont porté les deux équipes à 21 points lors du quatrième quart. Ce touché a été précédé d’un attrapé de 69 verges de Kelce.

Les Chiefs avaient joué le même coup l’an dernier aux Chargers en gagnant en prolongation sur la pelouse du Hollywood Park.

Herbert a lancé deux passes de touché et en a inscrit un par la course, mais les Chargers (8-6) se sont tirés dans le pied lorsqu’ils n’ont su accumuler de points lors de trois présences dans la zone payante. Herbert a complété 22 de ses 38 passes, pour un gain de 236 verges. L’une de ses passes a été interceptée.