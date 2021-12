(New York) Les responsables de la Ligue nationale de football ont déplacé trois matchs du week-end en raison d’éclosions de la COVID-19, a appris l’Associated Press, vendredi, de trois personnes au courant de ces décisions.

Associated Press

La NFL a d’abord transféré à lundi le match des Raiders de Las Vegas à Cleveland, prévu samedi, en raison d’une éclosion chez les Browns.

Les Browns auraient pu être privés de 16 joueurs réguliers samedi. Ainsi, la rencontre sera jouée à 17 h lundi.

Un peu plus tard vendredi, l’Associated Press a aussi appris que la NFL avait repoussé à mardi le match entre les Seahawks de Seattle et les Rams de Los Angeles ainsi que le duel entre l’équipe de Washington et les Eagles de Philadelphie. Ces deux rencontres devaient être présentées dimanche après-midi.

Le duel Washington-Philadelphie aura lieu mardi soir à 19 h. L’heure du match entre les Seahawks et les Rams n’est pas encore connue.

Les trois personnes se sont confiées à l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat parce que la ligue n’avait pas encore annoncé le nouveau calendrier.

Auparavant, la NFL n’envisageait pas déplacer de matchs à cause d’éclosions du coronavirus. La ligue avait même dit que des défaites par forfait « étaient une possibilité ».

Toutefois, les récents développements entourant le variant Omicron ont incité la NFL à revoir sa vision de la situation – de même que plusieurs éclosions à travers la ligue, qui a entamé sa 15e semaine d’activités.

Chez certains porte-couleurs des Raiders, la décision n’a pas été bien reçue.

« Je paye mes cotisations de joueur juste pour qu’on me mente et qu’on fasse une entorse aux règles ! », a écrit sur Twitter, le secondeur K. J. Wright à la ligue et au syndicat des joueurs. « Si c’était l’inverse, je vous jure que nous jouerions demain. »