L’ancien receveur Vincent Jackson avait une ETC de stade 2

(Tampa) Les chercheurs ont diagnostiqué une encéphalopathie traumatique chronique de stade 2 à l’ancien receveur de la NFL Vincent Jackson, qui a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel en Floride en février.

La Presse Canadienne

Jackson a disputé 12 saisons dans la NFL, avec les Chargers de San Diego et les Buccaneers de Tampa Bay, avant de prendre sa retraite en 2018. Il est décédé à l’âge de 38 ans.

La famille du défunt joueur a publié jeudi les résultats d’une étude menée par la banque de cerveaux de la Concussion Legacy Foundation, basée à Boston, dans l’espoir de sensibiliser le public à l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC) et aux risques de cette maladie.

« Vincent a consacré une grande partie de sa vie à aider les autres. Même après son décès, je sais qu’il voudrait continuer dans cette même voie, a mentionné la veuve de Jackson, Lindsey, dans un communiqué publié par la fondation. Nous espérons continuer à voir des progrès dans la recherche à propos de cette maladie, permettant aux médecins de la diagnostiquer chez un être vivant et de trouver des options de traitement. »

La fondation décrit l’ETC comme une « maladie cérébrale dégénérative progressive causée par un traumatisme crânien répétitif », ajoutant que l’ETC de stade 2 est « associée à des symptômes comportementaux tels que l’agressivité, l’impulsivité, la dépression, l’anxiété, la paranoïa, la toxicomanie et les idées suicidaires, ainsi que des symptômes cognitifs progressifs ».

Le quatrième stade de la maladie est le plus sévère et il est habituellement associé à la démence, selon la fondation.

« Vincent Jackson était brillant, gentil et discipliné et sa vie a commencé à changer dans la mi-trentaine. Il est devenu dépressif, avec une perte de mémoire progressive, des difficultés de résolution de problèmes, de la paranoïa et finalement un isolement social extrême », a dit la médecin Ann McKee, chef de la neuropathologie du VA Boston Healthcare System.

« Que son cerveau ait montré le stade 2 de l’ETC ne devrait plus nous surprendre ; ces résultats sont devenus monnaie courante, a-t-elle ajouté dans le communiqué de la fondation. Ce qui est surprenant, c’est que tant de joueurs de football sont morts avec cette maladie et si peu est fait pour rendre le football, à tous les niveaux, plus sûr en limitant le nombre de coups répétitifs à la tête. »

Jackson a été retrouvé par une employée d’entretien ménager, quatre jours après qu’il se soit enregistré à un hôtel de la région de Tampa.

Le bureau du shérif du comté de Hillsborough a indiqué à l’époque qu’il n’y avait aucun signe de traumatisme et que le bureau du médecin légiste enquêtait sur la cause du décès.

Jackson a amorcé sa carrière professionnelle avec les Chargers et il a ensuite signé un contrat avec les Buccaneers, en 2012. Il a conclu sa carrière avec 540 réceptions pour des gains de 9080 verges et 57 touchés.

À quatre occasions, Jackson a été en nomination pour le prix Walter Payton, décerné à l’homme de l’année dans la NFL. Il a continué à s’impliquer dans de nombreuses causes caritatives après qu’il eut pris sa retraite, y compris au sein de sa propre fondation, Jackson In Action 83, qui a soutenu les familles des militaires.