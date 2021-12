Tom Brady est devenu le quart-arrière ayant complété le plus de passes dans l’histoire de la NFL et a atteint le plateau des 700 passes de touché dans une victoire de 33-27 des Buccaneers de Tampa, en prolongation, face aux Bills de Buffalo, dimanche.

La Presse Canadienne

Brady a lancé pour 363 verges, avec deux passes de touché, en plus d’inscrire lui-même un majeur. Celui qui en est à sa 22e saison, raflant sept Super Bowl au passage, devance maintenant Drew Brees au chapitre des passes complétées avec 7143 et trône au sommet de cette statistique.

Les Buccaneers ont gagné sur une passe de touché de 58 verges à l’intention de Breshad Perriman – ce qui constituait la 700e passe de touché de Brady en carrière, matchs éliminatoires inclus.

Après avoir laissé filer l’avance de 21 points qu’ils détenaient à la mi-temps, les Buccaneers (10-3) ont trouvé le moyen de remporter un quatrième match consécutif et se trouvent en bonne posture pour décrocher un premier titre de la section Sud de l’association Nationale depuis 2007.

Brady, pour qui c’est la coutume de battre Buffalo, a gagné 17 championnats de la section Est de l’association Américaine alors qu’il était un membre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a amélioré sa fiche à 33-3 comme quart partant face aux Bills.

Brady a fracassé le record du plus grand nombre de passes complétées de Brees en fin de second quart. Il a réussi 31 de ses 46 passes, et aucune d’entre elles n’a été interceptée.

Josh Allen a connu un départ en dents de scie, mais a au final gagné 308 verges par la passe et a lancé deux passes de touché. Il s’est illustré par la course, obtenant 109 verges et un majeur. Allen est devenu le quatrième joueur à parvenir à cumuler 300 verges par la passe et 100 verges par la course dans une seule rencontre.