Le portrait dans les deux conférences de la NFL est actuellement très différent. Alors qu’on peut déjà deviner sans trop risquer de se tromper quelles seront les quatre ou cinq premières équipes classées du côté de la Nationale, pas moins de 13 des 16 équipes de l’Américaine ont encore des chances réalistes d’atteindre les éliminatoires, du jamais vu à la mi-décembre.

Miguel Bujold La Presse

Dans la Nationale, les Cardinals de l’Arizona (10-2), les Packers de Green Bay (9-3) et les Buccaneers de Tampa Bay (9-3) peuvent tous obtenir leur billet d’entrée pour le tournoi en gagnant dimanche et lundi (les Cards reçoivent les Rams de Los Angeles, lundi soir). À moins d’un dernier mois désastreux, les Cowboys de Dallas (8-4) et les Rams (8-4) devraient également participer aux éliminatoires. Ça laisse donc deux places disponibles pour une poignée d’équipes.

C’est autrement plus complexe dans l’Américaine, où seuls les Jets de New York, les Texans de Houston et les Jaguars de Jacksonville n’ont plus d’espoir. Il y avait déjà une douzaine de formations d’impliquées dans la lutte et il y en a maintenant 13 après la série victorieuse de cinq matchs des Dolphins de Miami (6-7). Toutes les autres équipes jouent actuellement pour une moyenne de ,500 ou mieux.

Il y aura donc des dizaines de matchs intra-conférence qui auront une incidence directe sur le classement dans l’Américaine au cours des prochaines semaines. Un vrai délice du temps des Fêtes pour les amateurs du ballon ovale.

Cela étant dit, une équipe semble assurée ou presque de se qualifier dans l’AFC, et c’est une grande habituée du football de janvier. Oui, il s’agit des incroyables Patriots (9-4) qui ne sont manifestement pas tuables. Grâce à qui ? Au bon vieux Bill, voyons.

On a vu du grand Belichick, lundi soir. Comme vous le savez sûrement, les Pats sont allés vaincre les Bills (7-5), à Buffalo, en tentant un grand total de trois passes… En décembre, l’importance de pouvoir compter sur un bon jeu au sol et d’être capable d’arrêter celui de l’adversaire devient doublement important, et on l’a bien vu une fois de plus.

PHOTO RICH BARNES, USA TODAY SPORTS Bill Belichick, entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, lors du passage de son équipe au Highmark Stadium de Buffalo, lundi soir

Dans un match qu’ils devaient gagner pour reprendre le contrôle de l’Est de l’Américaine, les Bills n’ont jamais été en mesure de ralentir l’attaque terrestre des Pats et l’absence d’un porteur de ballon de premier plan dans leur propre champ arrière n’a pas aidé.

La défaite de 14-10 des Bills leur a fait mal, mais le pire, c’est que Belichick et les Pats ont pu conserver tous les jeux de passes qu’ils avaient en banque pour attaquer leur défense lors de leur prochain affrontement, le 26 décembre. Rappelons que les Bills ont perdu leur meilleur demi de coin Tre’Davious White pour le reste de la saison en raison d’une blessure à un genou… Buffalo n’aura pas le choix de gagner à Foxborough dans deux semaines afin de terminer au premier rang dans l’Est. Attendez-vous à une bonne performance de Mac Jones cette fois.

Des courses à quatre équipes

Si la course dans l’Est se fera entre les Patriots et les Bills malgré le réveil des Dolphins (6-7), qui devront viser une place de meilleurs deuxièmes, celle dans la division Nord impliquera probablement chacune des quatre équipes jusqu’à la toute fin.

Les Ravens de Baltimore (8-4) sont actuellement en tête, mais le dernier segment de leur calendrier s’annonce particulièrement difficile. Baker Mayfield a affirmé que lui et les Browns de Cleveland (6-6) pouvaient encore espérer finir premiers de leur section et il a parfaitement raison. Les Browns devront toutefois probablement vaincre chacun de leurs rivaux de division dans les prochaines semaines en commençant par les Ravens, dimanche à Cleveland.

Les jeunes Bengals de Cincinnati (7-5) apprennent à gagner et joueront sans aucune pression à partir de maintenant. On croyait tous qu’ils auraient besoin d’au moins une autre année avant de pouvoir viser les éliminatoires. Pour emprunter l’expression anglaise, ils jouent avec l’argent de la maison.

Parmi les quatre clubs du Nord de l’Américaine, les Steelers de Pittsburgh (6-6-1) semblent les plus vulnérables. Mais ils auront pu bénéficier d’une dizaine de jours pour se regrouper après leur défaite de 36-28 face aux Vikings, survenue jeudi soir au Minnesota. Leurs quatre prochaines parties seront probablement les dernières en carrière de Ben Roethlisberger en saison régulière, on peut donc présumer que les Steelers ne lésineront pas sur la préparation et l’effort.

PHOTO BRACE HEMMELGARN, USA TODAY SPORTS L’entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh Mike Tomlin (à gauche) et le quart-arrière Ben Roethlisberger (7), durant le match de jeudi soir, contre les Vikings du Minnesota

Les trois équipes qui ne remporteront pas le titre de la division seront sûrement dans le coup pour une place de meilleurs deuxièmes. Et c’est essentiellement la même situation dans la division Ouest, alors qu’il n’y a que deux victoires qui séparent les quatre formations.

En tête pour le moment, les Chiefs de Kansas City (8-4) pourraient se donner une sérieuse option sur un sixième championnat de division consécutif en battant les Raiders de Las Vegas (6-6), dimanche, puis les Chargers (7-5), jeudi à Los Angeles (7-5).

Si les Chargers devaient toutefois vaincre les Chiefs, ils détiendraient le bris d’égalité entre les deux équipes ayant déjà gagné à Kansas City en début de saison.

Les Broncos de Denver (6-6) et les Raiders n’ont pas le talent des Chiefs ou des Chargers, mais une place de meilleur deuxième demeure à leur portée dans le pire des cas.

Dangereux, les Colts

Ça laisse la division Sud où les Titans du Tennessee (8-4) tentent de garder les Colts d’Indianapolis (7-6) à un bras de distance au sommet. Julio Jones devrait effectuer un retour au jeu, dimanche face aux Jaguars, mais les Titans devront se passer des services d’A.J. Brown pour au moins deux autres matchs, et on ne sait toujours pas si Derrick Henry jouera à nouveau cette saison. Heureusement pour eux, le calendrier des Titans est relativement facile jusqu’à la fin du calendrier régulier.

Non seulement les Colts ont-ils deux matchs de retard sur les Titans, mai ils ont aussi perdu les deux affrontements entre les deux équipes, de sorte que Mike Vrabel et ses hommes détiennent le bris d’égalité. Les Colts ont formé l’une des bonnes équipes du circuit après une série de trois revers pour amorcer leur saison. Ils ont gagné six de leurs neuf dernières rencontres, et deux de leurs trois défaites ont été encaissées en prolongation contre les Titans et les Ravens. La troisième a été aux mains de Tom Brady et des Buccaneers.

PHOTO TROY TAORMINA, USA TODAY SPORTS Jonathan Taylor, demi offensif des Colts d’Indianapolis

Le demi offensif Jonathan Taylor est dans la conversation pour le titre du joueur par excellence, la ligne offensive des Colts est l’une des meilleures, leur défense joue bien, et Carson Wentz a relancé une carrière qui piquait du nez. Les Colts seront dangereux s’ils participent aux matchs éliminatoires.

Les Patriots et les Chiefs ont une petite longueur d’avance sur le reste de la conférence, mais il est actuellement impossible de prédire à quoi ressemblera le classement final de l’Américaine dans un mois. Cela fait une quarantaine d’années que je m’intéresse de près à la NFL et je n’ai jamais rien vu de comparable. À la lutte, on appelle ça un « combat royal ». Et il sera drôlement intéressant à regarder !

Les prédictions de Miguel Bujold Baltimore c. Cleveland : Cleveland

Jacksonville c. Tennessee : Tennessee

Las Vegas c. Kansas City : Kansas City

La Nouvelle-Orléans c. Jets de New York : La Nouvelle-Orléans

Dallas c. Washington : Dallas

Atlanta c. Caroline : Atlanta

Seattle c. Houston : Seattle

Detroit c. Denver : Denver

Giants de New York c. Chargers de Los Angeles : Chargers de Los Angeles

San Francisco c. Cincinnati : San Francisco

Buffalo c. Tampa Bay : Buffalo

Chicago c. Green Bay : Green Bay

Rams de Los Angeles c. Arizona : Arizona Semaine dernière : 9-4

Total de la saison : 106-72

Trois matchs à regarder

PHOTO ANDREW HARNIK, ARCHIVES LA PRESSE Benjamin St-Juste, demi de coin de l’Équipe de football de Washington

Dallas c. Washington, dimanche, 13 h

Tout de même étrange que la série de quatre victoires de Washington soit survenue sans Chase Young. L’ailier défensif a raté les trois dernières parties des siens, tout comme le Québécois Benjamin St-Juste, dont le nom a récemment été inscrit dans le protocole des commotions cérébrales pour une troisième fois cette saison. Il n’est pas clair si le demi de coin a subi une ou plusieurs commotions, mais il n’a pas joué depuis le 31 octobre. L’équipe de Washington pourrait choisir de lui donner le repos nécessaire en ayant une vision à long terme. St-Juste dispute sa première saison dans la NFL. Après une semaine d’absence en raison de la COVID-19, l’entraîneur des Cowboys, Mike McCarthy, a prédit une victoire de son équipe, dimanche. Les Cowboys ont perdu leurs deux matchs annuels contre Washington en 2020.

Buffalo c. Tampa Bay, dimanche, 16 h 25

PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Antonio Brown, receveur des Buccaneers de Tampa Bay

Antonio Brown a été suspendu pour trois matchs après avoir donné une preuve de vaccination falsifiée. Bruce Arians avait dit que les Buccaneers libéreraient Brown dès qu’il commettrait une faute à l’extérieur du terrain lorsqu’ils l’ont embauché l’année dernière. À suivre. Les Bucs ont remporté leurs trois derniers matchs après un petit passage à vide et leur saison commence drôlement à ressembler à celle de 2020… Il sera très intéressant de voir de quelle façon les Bills réagiront après leur défaite de lundi soir face aux Patriots. Ils devront probablement gagner leurs cinq derniers matchs afin de pouvoir coiffer les Pats au fil d’arrivée dans l’Est de l’Américaine.

Rams de Los Angeles c. Arizona, lundi, 20 h 15

PHOTO JUSTIN REX, ASSOCIATED PRESS Sean McVay, entraîneur-chef des Rams de Los Angeles

Sean McVay et son équipe ont mis fin à une laide séquence de trois défaites avec une victoire contre Jacksonville, dimanche dernier, mais il y a encore beaucoup de doutes à leur sujet. S’ils ne remportent pas le titre de leur division, les Rams devraient probablement remporter trois matchs à l’étranger en janvier afin de pouvoir ensuite disputer le Super Bowl dans leur stade comme ils le souhaitent. Y croyez-vous ? On présume donc qu’ils joueront avec plus de combativité qu’ils l’ont fait récemment, lundi soir. En vainquant Kyler Murray et les Cardinals, les Béliers resteraient dans le coup pour le premier rang de l’Ouest de la Nationale. Mais si les Cards les battent pour la deuxième fois cette saison, les Rams n’auront pratiquement plus de chances de terminer le calendrier régulier devant eux.