Les Broncos de Denver avaient une belle occasion de prouver à la planète NFL qu’ils formaient une bonne équipe en ascension, dimanche soir. Ils ont plutôt offert une performance qui manquait cruellement d’inspiration et ont subi une 12e défaite de suite aux mains des Chiefs de Kansas City, 22-9.

Miguel Bujold La Presse

Ce n’était pas la première fois que les Broncos étaient à plat pour un match en heure de grande écoute. La formation de Vic Fangio avait joué très mollement dans une défaite contre les Browns à Cleveland lors d’un match du jeudi soir en octobre. Difficile à comprendre.

Teddy Bridgewater est un bon quart réserviste, mais il semble incapable de transporter une équipe lorsqu’il affronte des adversaires de premier plan. Dimanche, il a lancé deux interceptions, dont une qui a résulté en un touché du demi de sûreté Daniel Sorensen, qui a mis fin au suspense au quatrième quart. Si les Broncos veulent accéder aux éliminatoires, ils devraient peut-être faire appel à Drew Lock, qui possède un plus grand potentiel que Bridgewater à défaut d’être un joueur aussi constant.

Du côté des Chiefs, leur cinquième victoire consécutive a été remportée malgré un match ordinaire de Patrick Mahomes (15 en 29 pour 184 verges, aucune passe de touché et une interception). La défense de Steve Spagnuolo a cependant offert une autre excellente performance et, si elle continue de jouer de la sorte, les Chiefs seront probablement considérés comme l’équipe à vaincre dans l’Américaine lorsque les éliminatoires se mettront en branle à la mi-janvier. C’est un revirement de situation que peu de gens auraient prédit il y a un peu plus d’un mois.

Watt en voie de battre la marque de Strahan

PHOTO PHILIP G. PAVELY, USA TODAY SPORTS T.J. Watt, des Steelers de Pittsburgh, a réussi 3,5 sacs aux dépens du quart des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson.

Ce qui est le plus remarquable de la performance de T.J. Watt, dimanche contre les Ravens de Baltimore, c’est qu’il ne s’était pas entraîné de la semaine (COVID-19) et qu’il jouait en dépit de blessures (genou et hanche). Le secondeur des Steelers de Pittsburgh a réussi 3,5 sacs, un sommet personnel, et a forcé Lamar Jackson à lancer une passe qui manquait de précision lorsque les Ravens ont joué le tout pour le tout en tentant une transformation de deux points en fin de match. Celle-ci a échoué et les Steelers l’ont emporté, 20-19, dans ce qui a été l’un des bons matchs de la saison dans la NFL. Watt a ainsi égalé un record d’équipe qui appartenait à James Harrison avec 16 sacs, lui qui n’a disputé que 10 matchs depuis le début de la saison ! Le joueur étoile des Steelers a maintenant obtenu 13 sacs ou plus quatre ans de suite, ce que seul le légendaire Reggie White était parvenu à accomplir auparavant. Watt est à 6,5 sacs d’égaler la marque pour le plus grand nombre au cours d’une même saison (22,5) qu’avait établie Michael Strahan en 2001. Non seulement Watt est-il le favori dans la course pour le joueur défensif de l’année, son nom a commencé à circuler quant au joueur par excellence de la ligue. Les Steelers ont une fiche de 6-3-1 lorsque Watt est en uniforme.

Saison terminée pour Marlon Humphrey

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS Le meilleur joueur défensif des Ravens de Baltimore, Marlon Humphrey, a subi une déchirure d’un muscle pectoral.

L’entraîneur-chef des Ravens de Baltimore, John Harbaugh, a expliqué après la défaite des siens à Pittsburgh qu’il avait opté pour une transformation de deux points en fin de rencontre parce que son équipe était à court de demis de coin pour disputer une potentielle prolongation. Le meilleur demi de coin et joueur défensif des Ravens, Marlon Humphrey, a subi une déchirure d’un muscle pectoral et ratera le reste de la saison. C’est une très lourde perte pour les Ravens, qui occupent actuellement le premier rang du Nord de l’Américaine avec une fiche de 8-4. La fin de calendrier des Ravens ne sera pas de la tarte. Après avoir visité les Browns, qui voudront garder leurs espoirs de participer aux éliminatoires en vie et qui reviendront de leur semaine de relâche, les Ravens affronteront les Packers de Green Bay, les Bengals à Cincinnati, les Rams de Los Angeles et les Steelers pour clôturer leur saison. La lutte entre les Ravens, les Bengals, les Steelers et les Browns s’annonce palpitante jusqu’à la conclusion du calendrier régulier.

La première manche à Herbert

PHOTO JEFF DEAN, ASSOCIATED PRESS Justin Herbert (au centre), des Chargers de Los Angeles, a eu le meilleur sur Joe Burrow, des Bengals de Cincinnati.

Le premier duel entre Justin Herbert et Joe Burrow s’est joué en trois temps, dimanche après-midi, à Cincinnati. Grâce au brio de Herbert, qui a multiplié les longues passes en première demie, surtout au premier quart, les Chargers de Los Angeles se sont donné une avance de 24-0 à la stupéfaction des Bengals, qui sont toutefois revenus dans le coup après ce début de match cauchemardesque. En dépit d’une blessure au petit doigt de la main droite, Burrow a fait du bon boulot et les Bengals ont marqué les 22 points suivants. Ces derniers ont également pu profiter de deux échappés du demi offensif Austin Ekeler. Excellent dans le jeu de passe, Ekeler n’est pas un porteur de ballon particulièrement robuste et l’absence d’un demi qui pourrait lui servir de complément est d’ailleurs l’une des faiblesses des Chargers. Les Bengals semblaient en voie d’aller prendre les devants pour la première fois du match, mais leur propre porteur de ballon, Joe Mixon, a inexplicablement échappé le ballon sans avoir été touché. Le demi de sûreté Tevaughn Campbell a cueilli l’objet et a filé vers la zone des buts pour un touché de 61 verges et c’est là que le match s’est joué. Les Chargers ont ajouté 10 autres points pour l’emporter, 41-22. Burrow est un très bon quart-arrière et devrait connaître une belle carrière, mais à l’heure actuelle, c’est plutôt Herbert qui mérite d’être considéré comme le meilleur quart de la cuvée de 2020.

Une victoire pour Oxford

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Les Lions de Detroit ont remporté leur première victoire de la saison, contre les Vikings du Minnesota.

La première victoire de 2021 des Lions de Detroit n’aurait pu être remportée à un meilleur moment que dimanche. Quelques jours après l’horrible tragédie survenue dans une école secondaire de la municipalité d’Oxford, au Michigan, qui a coûté la vie à quatre personnes, Jared Goff a réussi une passe de touché victorieuse de 11 verges au receveur Amon-Ra St. Brown sur le tout dernier jeu, donnant ainsi un gain de 29-27 aux Lions aux dépens des Vikings du Minnesota. L’entraîneur-chef Dan Campbell a dit après la partie que la victoire des siens était dédiée à la communauté d’Oxford. Les Lions, qui avaient inscrit 20 points consécutifs au deuxième quart, ont échappé quelques matchs qu’ils auraient dû gagner cette saison, mais n’ont jamais baissé les bras en dépit de leur mauvaise fiche. Leur victoire de dimanche était pleinement méritée après quelques défaites crève-cœur.

Des Cowboys ultra-talentueux

PHOTO DERICK HINGLE, ASSOCIATED PRESS Les Cowboys de Dallas ont dominé les Saints de la Nouvelle-Orléans, jeudi dernier.

La 13e semaine d’activités dans la NFL s’était ouverte avec une domination des Cowboys de Dallas, jeudi soir à La Nouvelle-Orléans. Amputés de plusieurs joueurs clés, les Saints n’avaient tout simplement pas les ressources pour rivaliser avec les Cowboys, qui n’ont pas eu autant de joueurs de grand talent depuis leur glorieuse époque de 1992 à 1995 et qui l’ont emporté 27-17, une marque qui ne représente pas vraiment l’allure de la partie. Les deux plus récents premiers choix des Cowboys, le receveur CeeDee Lamb et le secondeur Micah Parsons, semblent destinés à devenir des super-étoiles ; le demi de coin Trevon Diggs a déjà neuf interceptions cette saison ; et le demi offensif Tony Pollard est l’un des joueurs les plus explosifs et dangereux de la NFL. C’est sans parler de Dak Prescott, DeMarcus Lawrence, Amari Cooper et Ezekiel Elliott… Très peu d’équipes possèdent une brochette de joueurs de ce calibre dans le circuit. Il sera donc très intéressant de voir de quelle façon les Cowboys performeront dans les éliminatoires, eux qui détiennent actuellement une avance de deux victoires au sommet de leur division. À moins qu’ils perdent leurs deux matchs contre Washington, dimanche et le 26 décembre, les Cowboys devraient effectivement terminer premiers de l’Est de la Nationale.