Football

Alouettes de Montréal

Des décisions importantes à venir

C’est un match à l’image de leur saison que les Alouettes ont perdu à Hamilton, dimanche après-midi. Ils ont mis fin à une campagne des plus décevantes pour l’organisation et ses partisans avec un revers de 23-12 aux mains des Tiger-Cats, qui ont joué avec plus de combativité qu’eux.