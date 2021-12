PHOTO JOHN BAZEMORE, ASSOCIATED PRESS

Les Buccaneers obtiennent une autre victoire et accentuent leur avance

(Atlanta) Tom Brady a lancé quatre passes de touché et pour des gains aériens de 368 verges, menant les Buccaneers de Tampa Bay vers une victoire de 30-17 contre les Falcons d’Atlanta, dimanche.

Paul Newberry La Presse Canadienne

Les Buccaneers (9-3) ont gagné un troisième match de suite et ils ont accentué leur avance au sommet de la section Sud de l’Association Nationale à quatre matchs. Les Falcons, les Panthers de la Caroline et les Saints de La Nouvelle-Orléans présentent tous un dossier de 5-7 avec cinq matchs à jouer.

Brady a porté à 10-0 sa fiche en carrière contre les Falcons, incluant quatre victoires consécutives dans l’uniforme des Buccaneers.

Le vétéran quart de 44 ans a complété 38 de ses 51 passes, incluant deux dans la zone des buts à Rob Gronkowski. Ce duo prolifique compte maintenant 90 touchés en saison, ce qui a permis de devancer Phillip Rivers et Antonio Gates au deuxième rang de l’histoire de la NFL. Peyton Manning et Marvin Harrison sont loin devant, avec 112 passes de touché.

Brady s’est ressaisi après avoir été victime d’une interception par le joueur de ligne défensive Marlon Davidson. Ce dernier a ramené le ballon dans la zone des buts pour réduire l’avance des Buccaneers à 20-17 à la mi-temps.

La troupe de Tampa Bay a amorcé le match en lançant le ballon. Pour une première fois depuis 2004, elle a tenté une passe lors de ses 13 premiers jeux de la rencontre.

Brady a complété 11 passes pendant cette séquence offensive, dont une de six verges à Leonard Fournette lors d’un quatrième essai. Les deux joueurs ont une fois de plus conjugué leurs efforts pour un majeur de trois verges, quelques jeux plus tard.

Les Falcons ont répliqué avec un touché, mais ils ont fait la majorité de leur dommage au sol. Cordarrelle Patterson s’est échappé sur une distance de 39 verges avant que Mike Davis réussisse un majeur de 17 verges.

Les Buccaneers ont enfin couru avec le ballon lors de leur possession suivante, mais Brady a refait des siennes par la voie des airs. Il a rejoint Chris Godwin pour un jeu de 25 verges et Mike Evans pour un gain de 36 verges. Ces jeux ont mis la table pour une passe de touché de trois verges à Cameron Brate.

Les Falcons ont raté une occasion de prendre les devants lorsqu’ils ont dû se contenter d’un placement de 21 verges de Younghoe Koo après avoir gaspillé un premier essai à la porte des buts.

La passe de 27 verges de Brady à Gronkowski a placé les Buccaneers sur le point de se distancer, mais Davidson a redonné espoir aux Falcons grâce à son touché défensif.

Cet espoir ne s’est pas poursuivi en deuxième demie. Le quart Matt Ryan a été victime de cinq sacs et il a écopé une pénalité pour s’être délibérément débarrassé du ballon. Russell Gage a aussi perdu un échappé dans le territoire des Buccaneers.