(Green Bay) Aaron Rodgers a enduré la douleur causée par une blessure à un orteil, trouvant même la force de porter le ballon pour un touché, en plus de lancer deux passes dans la zone des buts dans une victoire des Packers de Green Bay 36-28 sur les Rams de Los Angeles.

Steve Megargee Associated Press

Les Rams ont dominé le quatrième quart 11-0, mais ce fut trop peu trop tard, alors que leurs espoirs de remontée se sont envolés quand Adrian Amos a récupéré un botté court avec 17 secondes restantes au cadran.

Rodgers a complété 28 passes en 45 tentatives pour 307 verges de gains et les Packers ont rebondi une semaine après avoir subi une défaite de 34-31 aux mains des Vikings du Minnesota. Le joueur le plus utile de la dernière saison a lancé des passes de touchés de sept verges à Randall Cobb et de cinq verges à A. J. Dillon.

Les Packers (9-3) n’ont jamais perdu deux matchs de suite au cours d’une même saison depuis l’arrivée de Matt LaFleur dans le rôle d’entraîneur-chef. Avec ce gain, les Packers vont pouvoir profiter de leur semaine de congé avec une avance de 3,5 matchs au sommet de la section Nord de la conférence Nationale.

« Il nous faut juste continuer d’accumuler les victoires et de profiter de cette bonne lancée », a commenté le plaqueur défensif Kenny Clark.

Rodgers, qui ne s’était pas entraîné de la semaine, affirme souffrir d’une fracture du petit orteil. En raison de cette blessure, il n’a participé qu’à un seul entraînement en deux semaines. Mais rien de tout cela ne peut servir d’excuse aux yeux du vétéran quart-arrière.

« Quand je saute sur le terrain, je m’attends à l’excellence », a commenté Rodgers qui a précisé s’être blessé à l’orteil en s’entraînant à la maison pendant sa convalescence après avoir contracté la COVID-19.

Toute personne qui se targue d’être un grand compétiteur pense de la même façon. Je ne cherche pas d’excuses comme le fait de ne pas m’entraîner ou d’être blessé au petit orteil. Aaron Rodgers

« Ce n’est certainement pas le scénario idéal de ne pas pouvoir m’entraîner avec l’équipe, a reconnu Rodgers. Mais si je peux faire ma préparation mentale, étudier le plan de match, et me sentir confiant. Une fois que je me retrouve sur le terrain, je n’ai qu’à me fier à mon instinct. La beauté du jeu, c’est que ça se joue onze contre onze et j’ai vraiment l’impression que notre ligne offensive me permet de m’installer tout simplement. »

Dans le cas des Rams (7-4), ils ont encaissé un troisième revers consécutif. Ils ont multiplié les erreurs, offrant continuellement des opportunités de marquer aux Packers, qui ont généré 16 points à la suite de revirements commis par les Rams.

Matthew Stafford a complété 21 de ses 38 passes pour des gains de 302 verges. Il a réussi trois passes de touchés. En contrepartie, il s’est avéré coupable d’une perte de ballon qui a éventuellement mené à un touché des Packers. Il a aussi vu l’une de ses passes interceptées être retournée jusque dans la zone des buts.

« L’explication est plutôt assez évidente, c’est un peu la même histoire qui se répète, a laissé tomber l’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay. On donne beaucoup trop de revirements. Vous ne pouvez pas vous retrouver en déficit contre une équipe de football comme celle-là. Mais j’ai aimé voir nos hommes continuer de se battre. »

À son deuxième match avec les Rams, Odell Beckham fils a capté cinq passes et récolté 81 verges. Il a notamment inscrit un majeur sur un jeu de 54 verges. Les Packers étaient aussi intéressés à retenir les services de Beckham à la suite de sa libération par les Browns, mais le receveur a préféré se joindre aux Rams.

Rodgers a brisé la glace et donné l’avance aux Packers sur une course d’une verge. Les Packers n’ont plus jamais perdu le contrôle du tableau par la suite.

Rashan Gary a réussi un sac du quart qui a causé une perte de ballon, récupéré par les Packers à la ligne de six des Rams. Peu après, Rodgers franchissait lui-même la ligne des buts.

Avant le match, un moment de silence a été observé en hommage aux victimes d’un chauffard qui a fauché de nombreux participants d’un défilé de Noël à Waukesha, en banlieue de Milwaukee, au Wisconsin. Six personnes ont perdu la vie et 60 autres personnes ont subi des blessures.

Les Packers ont aussi honoré l’ancien demi défensif Charles Woodson, lors d’une cérémonie à la mi-temps. Le nom de Woodson a été ajouté à la façade d’honneur du Lambeau Field afin de souligner son intronisation au Temple de la renommée du football.