Deux porte-couleurs des Alouettes de Montréal, le demi offensif William Stanback et le joueur de ligne défensive David Ménard, ont été respectivement nommés joueur par excellence et joueur canadien par excellence de la section Est de la Ligue canadienne de football.

La Presse Canadienne

Stanback a terminé au sommet de la LCF avec 1176 verges au sol, soit plus de 300 verges que son plus proche poursuivant, qui a disputé une rencontre de plus que lui.

L’athlète de 27 ans a aussi dominé la ligue dans plusieurs autres catégories, dont sa moyenne de 6,1 verges par portée et ses 193 courses, en plus de ses six matchs avec plus de 100 verges au sol.

Le rival de Stanback au titre de joueur par excellence est le quart Zach Collaros, des Blue Bombers de Winnipeg.

Quant à Ménard, un athlète originaire de Chicoutimi, il a terminé la saison au quatrième rang de la ligue avec huit sacs du quart, soit le plus haut total pour un joueur canadien.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE David Ménard

Ménard a également forcé deux échappés, en plus d’amasser 18 plaqués défensifs, dont un pour des pertes.

Ménard fera la lutte au secondeur Bo Lokombo, des Lions de la Colombie-Britannique.

Le Gala 2021 de la Ligue canadienne de football aura lieu au Centre des congrès de Hamilton le vendredi 10 décembre prochain à 18 h.