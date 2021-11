(Montréal) Les Alouettes de Montréal feront sûrement des cauchemars en raison de leur piètre prestation face au Rouge et Noir d’Ottawa, qui l’a emporté 19-18 sur son tout dernier jeu du match.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Après le deuxième échappé de la rencontre de Jeshrun Antwi, Caleb Evans a mené l’attaque des visiteurs sur 95 verges pour couronner la poussée par une faufilade d’une verge pour inscrire son deuxième touché de la rencontre. Il a ensuite rejoint R. J. Harris sur la transformation de deux points pour empêcher les Alouettes (7-7) de disputer un match éliminatoire à domicile la semaine prochaine.

« Nous avions le match entre nos mains et nous l’avons laissé filer, a déclaré un Khari Jones abattu après la rencontre. Ce n’est jamais une bonne sensation. Je n’ai pas aimé de la façon dont nous avons conclu notre saison. Espérons que nous ne transportions pas cela en éliminatoires. »

Les Alouettes n’ont qu’eux à blâmer, alors que l’attaque a été incapable d’ajouter à leur avance de 18-3 en deuxième demie. Qui plus est, afin de ménager le porteur de ballon William Stanback, ébranlé sur un jeu en deuxième demie, Jones a décidé de le retirer de la rencontre. Ce jeu pourrait coûter quelques millions de dollars aux Alouettes, qui devront maintenant se rendre à Hamilton, dimanche prochain, pour la demi-finale de l’Est.

« Nous ne voulions pas que ça se transforme en blessure, a dit Jones au sujet du problème ennuyant Stanback. Nous avons cru qu’il valait mieux le retirer. »

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Jeshrun Antwi (à gauche)

Jones n’a pas voulu préciser la nature de ce mal. Une chose est sûre : l’attaque des Alouettes n’a plus rien produit par la suite.

Antwi, no 2 dans le champ-arrière, a été directement responsable des 16 points du Rouge et Noir (3-11) en deuxième demie, marqués à la suite de ses deux échappés, récupérés chaque fois par Devon Coleman.

Sur le premier jeu du troisième quart, Antwi a échappé le ballon dans sa zone. Le Rouge et Noir a repris à la ligne de 36 et cinq jeux plus tard, Evans (18 en 29, 173 verges et 56 verges et deux touchés sur 10 courses) a franchi une courte verge pour porter la marque à 18-11 après une transformation de deux points.

Antwi a commis sa deuxième bourde avec 2 : 37 à jouer. Posté à sa ligne de 15, Evans a orchestré une poussée magistrale jusqu’à la victoire.

« Ces deux échappés sont ma faute, a dit Antwi. Peu importe ma performance (69 verges en 13 courses), c’est sur moi que ça repose. […] Ça n’arrivera plus. »

« Ce n’est pas la faute d’un seul joueur : on gagne et on perd en équipe, l’a défendu le quart Trevor Harris. Tout le monde dans ce vestiaire peut trouver quelque chose qu’il n’a pas bien fait ce soir. »

On peut penser au botteur David Côté, qui a raté une transformation d’un point après le deuxième touché du match des siens. Mais il serait injuste de placer cette défaite sur le compte de Côté, auteur de deux placements sur 44 et 47 verges, et d’Antwi, alors que toute l’attaque est tombée au neutre en deuxième demie. Les Alouettes ont aussi raté une transformation de deux points dans le match.

« Ç’a été un match difficile, frustrant, même si je ne suis pas trop inquiet (de notre réponse en deuxième demie), a dit Jones. Nous n’avons pas su réussir les jeux dont nous avions besoin. »

Mince consolation

Les Alouettes s’étaient donné l’avance sur les deux passes de touché de Harris (20 en 26, 259 verges) à Jake Wieneke, sur 14 et 21 verges. Ces deux touchés par la passe ont permis au receveur des Alouettes de se hisser au premier rang du circuit avec 11 cette saison, deux de plus que son coéquipier Eugene Lewis, qui n’a pas pris part à la rencontre. Une bien mince consolation.

Lewis Ward avait ouvert la marque sur la première possession du Rouge et Noir à l’aide d’un placement de 44 verges.

Cette défaite des Alouettes fait en sorte que les Tiger-Cats les accueilleront dimanche prochain pour la demi-finale de l’Est. Si les Alouettes avaient pu conserver leur avance, ils auraient forcé les Ti-Cats à gagner leur duel face aux Roughriders de la Saskatchewan. La formation d’Orlondo Steinauer a maintenant le loisir de reposer ses éléments clés.