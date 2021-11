Trevor Harris et William Stanback

La saison régulière des Alouettes prendra fin, vendredi soir (19 h 30) au stade Percival-Molson, alors qu’ils affronteront le Rouge et Noir d’Ottawa pour la quatrième fois cette saison. Khari Jones et ses joueurs ont gagné les trois premiers duels et veulent compléter le balayage.

Miguel Bujold La Presse

« J’ai dit à nos joueurs plus tôt [mercredi] que je sentais qu’on avait une équipe gagnante et j’aimerais que notre fiche le reflète », a indiqué Jones, jeudi.

Un gain permettrait effectivement aux Oiseaux de finir le calendrier régulier avec un dossier de 8-6. Surtout, ils conserveraient ainsi leurs espoirs de disputer la demi-finale de l’Est contre les Tiger-Cats à Montréal plutôt qu’à Hamilton, le 28 novembre. Si les Alouettes l’emportent, les Tiger-Cats devront vaincre les Roughriders de la Saskatchewan, samedi à Hamilton, afin de jouer la demi-finale au Tim Horton’s Field.

À moins que le match de vendredi soir soit à sens unique, Jones a confirmé que Trevor Harris le disputerait en entier, ce qui ne sera pas un luxe vu qu’il ne s’agira que de son troisième départ avec l’équipe. Ennuyés par des blessures, Eugene Lewis et Tony Washington ne seront pas en uniforme, mais tous les partants qui sont en bonne santé enfileront leurs épaulières.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Eugene Lewis

« Même si nous étions assurés de terminer au premier rang, je voudrais jouer. C’est notre profession et il y a un nombre limité de matchs qu’on peut disputer au cours d’une carrière. Rater un match simplement pour me reposer ? Le football est mon travail et j’adore jouer », a dit le secondeur Patrick Levels.

Washington et le garde Philippe Gagnon (bas de la jambe) rateront la partie contre Ottawa sur la ligne offensive, mais le centre Sean Jamieson effectuera un retour au jeu. Blessé à un genou, Jamieson a raté les six derniers matchs, lui qui connaissait une très bonne campagne jusqu’à ce point.

Jamieson avait joué comme bloqueur et garde dans les rangs universitaires et à ses premières saisons chez les Alouettes. Certains membres de l’organisation croyaient cependant depuis plusieurs années déjà que Jamieson pourrait avoir du succès au milieu de la ligne et cela s’est avéré cette saison.

« Je n’avais jamais joué au centre auparavant, mais j’ai toujours été curieux de savoir ce que tous les joueurs de la ligne offensive devaient faire à chaque jeu. Le plus gros ajustement a été de me familiariser avec les remises du ballon », a raconté l’ancien de l’Université Western et natif de Winnipeg.

La force du nombre

Notamment en raison des changements au poste de quart-arrière qu’ont dû effectuer les Alouettes, le rendement de l’attaque a été inégal durant la majorité de la saison. On pouvait dire la même chose au sujet de la défense en première moitié de saison, mais l’unité du coordonnateur Barron Miles joue drôlement bien depuis un mois ou deux.

« Je pense que c’était un processus et qu’on a tous fini par trouver notre rôle au sein du groupe. Tous les joueurs savent maintenant ce qu’ils doivent faire et ce qui est attendu d’eux », estime Levels.

Il n’y a pas vraiment de joueurs étoiles dans le groupe de Miles. En revanche, il n’y a pas de maillon faible, non plus. Les 12 joueurs partants, de même que plusieurs des réservistes, sont efficaces et solides et réussissent des jeux clés à tour de rôle.

« Je suis d’accord avec cette analyse. On essaie toujours de s’assurer que les 12 joueurs de l’unité fonctionnent comme un tout », a convenu Miles.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes

Je pense que c’est effectivement le cas. Notre défense en entier est solide. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent faire mal aux attaques adverses, alors elles ne peuvent pas se concentrer à en arrêter un en particulier. Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes

« La liste est longue. Almondo Sewell et Nick Usher jouent très bien ; David Ménard connaît la meilleure saison de sa carrière ; Jamal Davis II joue extrêmement bien, lui aussi ; puis il y a Michael Wakefield. C’est sans parler de Chris Ackie et des secondeurs, et de nos demis défensifs, qui sont tous des joueurs opportunistes », a énuméré Jones.

Une défense de championnat ?

Miles n’est pas trop du genre à lancer des fleurs à ses joueurs. Il a donc fait quelques tours de patinoire avant de répondre à cette question.

« On verra bien. J’ai hâte de voir de quelle façon nous jouerons, on se prépare toujours en fonction d’atteindre cet objectif. Mais je serais fou de dire qu’on n’a pas les effectifs pour gagner un championnat, car c’est notre but. »

Mais avant de penser aux Tiger-Cats et aux éliminatoires, les Alouettes devront d’abord se concentrer sur le Rouge et Noir en évitant de le prendre à la légère.

« Ce n’est pas difficile de ne pas regarder trop loin en avant parce qu’il y aura un enjeu au match de vendredi. On aura amplement le temps de bien se préparer par la suite. On connaît bien les Tiger-Cats et ils nous connaissent bien, eux aussi », a affirmé Jones.