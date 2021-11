Tour d’horizon des activités de la NFL.

Miguel Bujold La Presse

Sam Darnold a-t-il déjà joué son dernier match dans l’uniforme des Panthers de la Caroline ? Blessé à une épaule, Darnold pourrait revenir au jeu en décembre, mais selon Adam Shefter (ESPN), les Panthers se préparent à disputer le reste de la saison sans lui. P. J. Walker était le quart partant de l’équipe lors de sa victoire de 34-10, dimanche en Arizona, mais Cam Newton lui a volé la vedette avec ses deux touchés (un par la passe et un au sol). Newton obtiendra probablement le premier départ de son deuxième séjour avec les Panthers, dimanche prochain, alors que son ancien entraîneur-chef, Ron Rivera, et l’équipe de Washington seront à Charlotte. Newton et Rivera ont passé neuf saisons ensemble avec les Panthers. Le chasseur de quarts Chase Young ratera toutefois le rendez-vous et le reste de la saison après s’être déchiré un ligament croisé antérieur, dimanche, du côté de Washington. Le retour de Newton en Caroline et le retour au jeu du demi Christian McAffrey seront-ils suffisants pour permettre aux Panthers de se classer pour le tournoi de janvier ? Possible. Surtout si la jeune défense des Panthers, qui ont actuellement une fiche de 5-5, apporte sa contribution. Chose certaine, la présence de Newton rendra les Panthers plus intéressants en deuxième moitié de saison.

Une liste de blessés qui s’allonge

Après être venus bien près de surprendre les Ravens de Baltimore et les Vikings du Minnesota plus tôt cette saison, les Lions ont arraché une nulle de 16-16 aux Steelers à Pittsburgh dans un match qui a été une véritable comédie d’erreurs, dimanche. Ils ne seront donc pas les premiers à perdre 17 matchs au cours de la même saison. En plus de leur match nul à saveur de défaite, les Steelers ont perdu les services de plusieurs joueurs. T. J. Watt ratera probablement au moins le match de dimanche à Los Angeles contre les Chargers en raison de blessures à un genou et à une hanche. Le demi de coin Joe Haden (pied) et les gardes Trai Turner (cheville) et Kevin Dotson (cheville) ont également terminé le match sur les lignes de côté. On ne sait toujours pas quand Chase Claypool (orteil) et Stephon Tuitt (genou) joueront, et Ben Roethlisberger (COVID-19) n’a pas joué contre les Lions, étant remplacé par Mason Rudolph, qui a été très ordinaire après une première série prometteuse. Les Steelers pourraient également être privés du demi de sûreté Minkah Fitzpatrick (COVID-19), ce qui serait une lourde perte contre Justin Herbert et le jeu aérien des Chargers.

Les Browns en eaux troubles

Blessé à un genou, dimanche à Foxborough, Baker Mayfield semble avoir évité le pire et son cas sera réévalué quotidiennement. Les Browns de Cleveland ont toutefois perdu quatre de leurs six derniers matchs et se retrouvent au dernier rang dans le Nord de l’Américaine. Pour la première fois depuis qu’il est en poste, Kevin Stefanski devra donc trouver le moyen de sortir son équipe d’une mauvaise séquence. L’entraîneur-chef se serait par ailleurs entretenu avec Myles Garrett, qui a critiqué le travail des entraîneurs du club après la raclée de 45-7 que les Browns ont subie aux mains des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Lions seront à Cleveland dimanche, puis les Browns affronteront les Ravens de Baltimore deux fois de suite. Afin de participer aux éliminatoires pour la deuxième année de suite pour la première fois depuis 1989, les Browns devront absolument offrir de bonnes performances dans leurs matchs intradivision. Mayfield pourrait quant à lui jouer son avenir avec l’organisation au cours des prochains mois. Certains observateurs doutent qu’il soit la solution à long terme chez les Browns, qui ont assemblé une équipe qui fait partie des plus talentueuses du circuit. Si sa carrière de joueur ne devait pas se dérouler comme il le souhaite, Mayfield pourrait se tourner vers une carrière d’acteur. On ne se lasse pas de voir ses publicités (at home with Baker Mayfield) au petit écran.

Le réveil des Chiefs

Après une première moitié de saison qui avait de quoi inquiéter leurs plus farouches partisans, les Chiefs de Kansas City ont enfin ressemblé à l’équipe qu’ils ont formée de 2018 à 2020, dimanche soir à Las Vegas. Grâce à leur domination de 41-14 sur les Raiders, les Chiefs sont de retour au sommet de l’Ouest de l’Américaine. Patrick Mahomes (35 en 50 pour 406 verges et 5 passes de touchés) a joué sa meilleure partie en 2021 et la défense des Chiefs a limité Derek Carr et les Raiders à 299 verges d’attaque, en plus d’avoir provoqué deux revirements qui ont semblé briser le moral de ces derniers. Le prochain match des Chiefs devrait être un délice pour les amateurs du jeu offensif alors qu’ils recevront la visite de Dak Prescott et des Cowboys de Dallas, dimanche. Les Cowboys s’en sont donné à cœur joie contre les Falcons d’Atlanta, qu’ils ont pulvérisés 43-3, dimanche, une bonne façon de faire oublier leur gênante défaite de la semaine précédente contre les Broncos de Denver.

Sur le terrain, rien à redire…

Aaron Rodgers a perdu l’estime de bien des gens la semaine dernière. D’abord, parce qu’il n’est pas vacciné contre la COVID-19 même s’il avait laissé sous-entendre qu’il l’était, et deuxièmement, parce que certains de ses commentaires lors d’une entrevue avec l’ancien botteur Pat McAfee auraient rendu les plus ardents antivaccins très fiers. Cela dit, il est extrêmement difficile de critiquer son jeu. Même s’il ne s’était pas entraîné avec son équipe depuis plus d’une semaine, Rodgers a complété 23 de ses 37 passes pour 292 verges de gains dans la victoire de 17-0 des Packers face aux Seahawks de Seattle à Green Bay. Les Packers ont également reçu de bonnes nouvelles, lundi, alors que la blessure à un genou d’Aaron Jones ne serait pas grave. Jones et A. J. Dillon forment actuellement la meilleure paire de demis offensifs de la NFL, sauf peut-être celle composée de Nick Chubb et Kareem Hunt. La défense des Packers joue également très bien depuis un mois, notamment la tertiaire. Elle a muselé Russell Wilson à son retour au jeu. Avec une fiche de 3-6, les Seahawks n’ont pratiquement plus de marge de manœuvre pour accéder aux éliminatoires.

Les Pats sont de retour

Si ce n’était pas encore assez clair, ça devrait l’être depuis dimanche : les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont déjà de retour dans le groupe des bonnes équipes de la NFL. Ils ont marqué les 45 derniers points du match après avoir accordé un touché aux Browns dans ce qui était leur quatrième victoire de suite. Les Pats pourraient avoir une fiche de 8-2 plutôt que de 6-4, mais leurs courtes défaites face aux Buccaneers de Tampa Bay et aux Cowboys de Dallas sont d’autres exemples que la formation de Bill Belichick doit être prise très au sérieux. À moins qu’ils perdent des joueurs clés à cause de blessures, il serait très étonnant que les Patriots ne soient pas de retour dans les éliminatoires après une absence d’un an. La question est même plutôt de savoir s’ils coifferont les Bills de Buffalo au sommet de la division Est de l’Américaine. Excellents des deux côtés du ballon, les Bills demeurent les favoris pour le titre, mais les deux matchs entre eux et les Patriots (6 et 26 décembre) décideront probablement du champion de la section. Mac Jones et les Patriots donneront le coup d’envoi à la 11e semaine d’activités en rendant visite à Matt Ryan et aux Falcons d’Atlanta, jeudi.