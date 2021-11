(Nashville) Ryan Tannehill a couru et lancé pour des majeurs et les Titans du Tennessee ont défait les Saints de La Nouvelle-Orléans 23-21, dimanche, pour prolonger à six leur série de victoires.

Teresa M. Walker Associated Press

Les Titans (8-2) sont devenus la deuxième équipe de l’histoire de la NFL à remporter cinq matchs consécutifs contre des équipes qui ont participé aux éliminatoires la saison précédente, après les Eagles de Philadelphie en 2003. Les Titans ont une fiche globale de 7-0 cette saison face aux équipes ayant participé aux éliminatoires en 2020.

« Les gars savent comment gagner et j’en suis content », a dit l’entraîneur-chef des Titans, Mike Vrabel.

Les Saints (5-4) ont encaissé un deuxième revers d’affilée depuis qu’ils ont perdu les services du quart Jameis Winston pour le reste de la campagne en raison d’une déchirure ligamentaire à un genou.

« C’est un revers décevant, a dit l’entraîneur-chef des Saints, Sean Payton. Je pense que nous avions un bon plan de match. Nous nous sommes bien battus. C’est ce qui rend ça décevant. En fin de compte, ce sont trop de petites choses qui ont fait la différence. »

Face aux Titans, ils étaient aussi privés d’un trio de partants. Le porteur de ballon étoile Alvin Kamara (genou), le bloqueur Terron Armstead (genou et épaule) et le demi défensif C. J. Gardner-Johnson (pied) manquaient également à l’appel.

Malgré tout, les Saints ont été dans le coup jusqu’à la fin.

Trevor Siemian a lancé une passe de touché de 15 verges à Marquez Callaway avec 1 : 16 à faire, ramenant les Saints à deux points des Titans. Toutefois, Adam Trautman a été puni pour avoir bougé avant la remise, repoussant les Saints à la ligne de 7 pour leur tentative de transformation de deux points.

« Ça change bien évidemment le jeu quand vous passez de la ligne de 2 à la ligne de 7 », a admis Payton.

La passe de Siemian à Mark Ingram dans le coin de la zone des buts a été incomplète. Il s’agissait de la huitième tentative de transformation de deux points ratée d’affilée par les Saints au cours des dernières années.

« Je dois lui lancer une meilleure passe ou prolonger le jeu », a dit Siemian.

« Dans des situations serrées comme celle-là, où vous devez arrêter l’adversaire, il n’y a pas de panique sur le terrain ou sur le banc », a insisté le demi de sûreté des Titans Kevin Byard.

Les Titans ont récupéré le botté court et ont pu confirmer leur victoire.

« Nous allons devoir améliorer certaines choses, mais je ne vais jamais me plaindre après une victoire », a dit Tannehill.

Le botteur Brian Johnson avait raté deux transformations d’un point plus tôt dans le match, ce qui aurait changé le portrait en fin de rencontre.

Les Titans, meneurs de l’Association américaine, ont profité d’un peu de chance pour prolonger leur séquence.

Une punition contestable pour rudesse contre le quart a effacé une interception de Tannehill dans la zone des buts. Il a ensuite marqué un touché sur une course d’une verge, ce qui plaçait les Titans en avant 13-6. Tannehill a aussi échappé une remise tard au troisième quart, mais le receveur A. J. Brown a récupéré le ballon pour un gain de six verges et un premier essai.

Dylan Cole a arraché le ballon des mains de Deonte Harris sur le retour de botté de reprise au troisième quart, ce qui a mis la table pour une passe de touché de deux verges de Tannehill à MyCole Pruitt.