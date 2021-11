Taylor Heinicke (4) et William Gholston (92)

Tom Brady a été victime de deux interceptions dès le premier quart et les Buccaneers de Tampa Bay ont perdu 29-19 face à l’Équipe de football de Washington, dimanche.

La Presse Canadienne

Les Buccaneers ont encaissé un deuxième revers d’affilée et ils ont également perdu les services du plaqueur central Vita Vea sur le dernier jeu d’une séquence de 19 jeux et 80 verges qui a confirmé la victoire de Washington (3-6).

Brady avait aussi été victime de deux interceptions lors d’un revers contre les Saints de La Nouvelle-Orléans il y a deux semaines. Il a complété 23 de ses 34 passes pour 220 verges de gains et deux touchés.

Les Buccaneers (6-3) n’ont jamais trouvé leur rythme, alors que Brady a été intercepté deux fois sur ses six premières passes. Les Bucs n’ont pas atteint la zone des buts en première demie pour une cinquième fois seulement lors des deux dernières saisons.

Du côté de Washington, le quart Taylor Heinicke a lancé une passe de touché de 20 verges à DeAndre Carter au troisième quart. Heinickie a complété 26 de ses 32 passes pour 256 verges de gains.

Falcons 3 – Cowboys 43

PHOTO RON JENKINS, ASSOCIATED PRESS Mike Davis (28) et Micah Parsons (11)

Ezekiel Elliott a marqué deux touchés au sol, Nahshon Wright a aussi atteint la zone des buts après un botté de dégagement bloqué et les Cowboys de Dallas ont écrasé les Falcons d’Atlanta 43-3.

Une semaine après avoir vu leur série de victoires être freinée à six par les Broncos de Denver, les Cowboys (7-2) ont retrouvé leurs moyens.

Dak Prescott a lancé deux passes de touché à CeeDee Lamb et Elliott pour conclure deux séquences gardées en vie grâce à des quatrièmes essais convertis, tout ça avant la mi-temps.

Dorance Armstrong a couronné la première demie en bloquant un dégagement de Dustin Colquitt avec un bras. Wright a récupéré le ballon et a filé jusque dans la zone des buts avec 37 secondes à faire à la demie.

Les Cowboys ont établi un record d’équipe avec 29 points au deuxième quart et ils possédaient leur avance la plus importante depuis 1971 à la mi-temps (36-3).

Matt Ryan a guidé les Falcons (4-5) jusqu’au 20 des Cowboys en seulement quatre jeux lors de la première possession des siens, ce qui a mené à un placement. Il n’est pas retourné aussi profondément dans le territoire des Cowboys pendant le reste du match.

Ryan a été victime de deux interceptions et il a été remplacé derrière le centre au troisième quart.

Prescott a complété 24 de ses 31 passes pour 296 verges de gains et un majeur au sol, tandis que Ryan a été 9-en-21 pour 117 verges de gains.

Browns 7 – Patriots 45

PHOTO BOB DECHIARA, USA TODAY SPORTS Herb Miller (29) et K’Keal Harry (1)

Mac Jones a lancé trois passes de touché, Rhamondre Stevenson a récolté 100 verges de gains au sol et a inscrit deux majeurs et ils ont aidé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à écraser les Browns de Cleveland 45-7.

Les Browns ont perdu les services du quart Baker Mayfield, blessé à un genou. Il a quitté péniblement le terrain au troisième quart après avoir encaissé deux solides contacts.

Case Keenum a pris la relève de Mayfield.

Les Patriots (6-4) ont gagné un quatrième match de suite. Les Browns (5-5) ont perdu quatre de leurs six dernières rencontres et ils n’ont toujours pas gagné en Nouvelle-Angleterre depuis 1992, quand Bill Belichick était leur entraîneur.

Jones a complété 19 de ses 23 passes pour 198 verges de gains. Hunter Henry a capté deux passes de touché.

Les Browns étaient privés du porteur de ballon étoile Nick Chubb, qui a subi un contrôle positif à la COVID-19. Les Browns ont été limités à 217 verges de gains à l’attaque et ont été 1-en-11 sur les troisièmes essais.

Bills 45 – Jets 17

PHOTO STEVE ROBERTS, USA TODAY SPORTS Deonte Harris (11) et Jayon Brown (55)

Josh Allen a lancé deux passes de touché et a vu les siens ajouter quatre majeurs au sol, en plus de réussir quatre interceptions contre MIke White, alors que les Bills de Buffalo ont pulvérisé les Jets de New York 45-17.

Les Bills (6-3) ont ainsi rebondi après une gênante défaite de 9-6 face aux Jaguars de Jacksonville la semaine dernière. Ils n’ont fait qu’une bouchée des pauvres Jets (2-7).

Allen a complété 21 de ses 28 passes pour 366 verges de gains, des passes de touché à Matt Breida et Stefon Diggs et une interception. Breida a ajouté un majeur au sol, tout comme Devin Singletary, Zack Moss et le receveur Isaiah McKenzie.

Taron Johnson, Tre’Davious White, Levi Wallace et Jordan Poyer ont réussi des interceptions aux dépens de White, qui effectuait un troisième et possiblement dernier départ en remplacement de Zach Wilson, blessé.

Jaguars 17 – Colts 23

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, USA TODAY SPORTS Carlos Hyde (24)

Jonathan Taylor a récolté 116 verges de gains au sol et a marqué un touché, aidant les Colts d’Indianapolis à vaincre les Jaguars de Jacksonville 23-17.

Les Colts (5-5) ont gagné quatre de leurs cinq dernières rencontres pour revenir à ,500 pour une première fois cette saison.

Les Jaguars (2-7) ont encaissé un 12e revers d’affilée à l’étranger et une neuvième défaite de suite contre un rival de la section Sud de l’Américaine.

Taylor a atteint la zone des buts à chacun de ses sept derniers matchs et il a amassé au moins 100 verges de gains combinés lors de chacune de ces rencontres. Il est le quatrième joueur de l’ère moderne à accomplir ces deux exploits et il a rejoint Derrick Henry en tête du classement de la NFL avec 937 verges de gains au sol.

Lions 16 – Steelers 16

PHOTO DON WRIGHT, ASSOCIATED PRESS Jerry Jacobs (39) et Diontae Johnson (18)

Privés du quart Ben Roethlisberger, soumis au protocole lié à la COVID-19, les Steelers de Pittsburgh ont fait match nul 16-16 face aux Lions de Detroit dans un match marathon ponctué d’erreurs.

Mason Rudolph a complété 30 de ses 50 passes pour 242 verges de gains, une passe de touché et une interception, mais a manqué de constance. Najee Harris a récolté 105 verges de gains au sol et a parfois semblé être la seule arme des Steelers (5-3-1) à l’attaque.

Du côté des Lions (0-8-1), De’Andre Swift a amassé 130 verges de gains au sol. Les Lions se sont tournés vers le jeu au sol puisque le quart Jared Goff a encore une fois connu des ennuis.

Goff a complété 14 de ses 25 passes pour seulement 114 verges de gains lors du premier verdict nul à travers la NFL depuis le 27 septembre 2020 lors d’un duel entre les Bengals de Cincinnati et les Eagles de Philadelphie.

Les deux équipes ont gaspillé des occasions de marquer en prolongation.

Diontae Jackson a échappé le ballon après un gain de 39 verges pour les Steelers. Ryan Santoso a raté une tentative de placement de 48 verges pour les Lions.