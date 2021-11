Neuf des 18 semaines de la saison sont derrière nous dans la NFL. Voici comment les différentes courses aux honneurs individuels se dessinent en milieu de parcours.

Miguel Bujold La Presse

JOUEUR PAR EXCELLENCE

LAMAR JACKSON (quart-arrière, Ravens de Baltimore)

C’était somme toute un choix assez facile… avant la défaite des Ravens, jeudi soir, à Miami. Jackson et l’attaque des Corbeaux ont été muselés durant presque tout le match par la défense des Dolphins. Mais le jeu de Jackson avait été époustouflant jusque-là, alors il reste notre choix. Le joueur de 24 ans occupe le quatrième rang de la NFL pour les verges au sol avec 639, ce qui est ahurissant de la part d’un quart-arrière. C’est toutefois la progression de Jackson comme passeur qui en fait un joueur aussi exceptionnellement bon. Il se dirige vers sa première saison de plus de 4000 verges, alors que son sommet personnel est de 3127. Il l’avait réussi en 2019, l’année où il avait remporté son premier titre de joueur par excellence de la ligue.

Mentions honorables : Kyler Murray (Cardinals de l’Arizona), Aaron Rodgers (Packers de Green Bay) et Matthew Stafford (Rams de Los Angeles)

MEILLEUR JOUEUR OFFENSIF

COOPER KUPP (ailier espacé, Rams de Los Angeles)

Au fil des ans, le titre du joueur par excellence est essentiellement devenu le titre du meilleur quart-arrière. Pas moins de 13 des 14 derniers lauréats ont été des quarts, le porteur de ballon Adrian Peterson ayant été la seule exception en 2012. Il serait donc équitable que le titre de meilleur joueur offensif soit décerné à d’autres joueurs que des passeurs, comme cela a été le cas lors des deux dernières années (Michael Thomas en 2019 et Derrick Henry en 2020). À l’heure actuelle, Cooper Kupp est de toute évidence le favori dans cette catégorie. En 9 matchs, Kupp a capté 74 passes pour 1019 verges et a marqué 10 touchés. Robert Woods et lui formaient déjà l’une des meilleures paires de receveurs du circuit et voilà qu’Odell Beckham fils se joindra à eux.

Mentions honorables : Derrick Henry (Titans du Tennessee), Ja’Marr Chase (Bengals de Cincinnati) et Jonathan Stewart (Colts d’Indianapolis)

MEILLEUR JOUEUR DÉFENSIF

T.J. WATT (secondeur extérieur, Steelers de Pittsburgh)

PHOTO PHILIP G. PAVELY, USA TODAY SPORTS T.J. Watt (90)

Finaliste lors des deux dernières saisons, on présume que Watt obtiendrait la faveur de ceux qui votent s’il est impliqué dans une chaude lutte. Pour le moment, Watt et Myles Garrett sont les deux principaux candidats au titre de meilleur joueur défensif. Garrett a obtenu 12 sacs alors que Watt en a 11,5 à son dossier, mais l’ailier défensif des Browns a joué 2 parties de plus. Watt a également provoqué trois échappés et en a récupéré deux autres, tandis que Garrett n’a fait ni l’un ni l’autre depuis le début du calendrier. Watt a rabattu quatre passes contre une seule pour Garrett. À sa deuxième saison, Trevon Diggs a réussi sept interceptions, mais a accordé plusieurs longs jeux en couverture de passe.

Mentions honorables : Myles Garrett (Browns de Cleveland), Kevin Byard (Titans du Tennessee) et Trevon Diggs (Cowboys de Dallas)

RECRUE PAR EXCELLENCE EN ATTAQUE

JA’MARR CHASE (ailier espacé, Bengals de Cincinnati)

Chase occupe actuellement le troisième rang de la ligue au chapitre des verges par la passe avec 835 et a déjà inscrit 7 touchés. Sa moyenne de 19 verges par attrapé est la meilleure de la ligue parmi les joueurs qui ont capté au moins 25 passes. Les Bengals ont choisi d’ignorer leur besoin le plus criant en n’optant pas pour un joueur de ligne offensive avec le cinquième choix du repêchage. Ils ont manifestement pris la bonne décision. Après un camp d’entraînement et des matchs préparatoires difficiles, Chase est dominant depuis le tout premier match de la saison.

Mentions honorables : Mac Jones (Patriots de la Nouvelle-Angleterre), Kyle Pitts (Falcons d’Atlanta) et Najee Harris (Steelers de Pittsburgh)

RECRUE PAR EXCELLENCE EN DÉFENSE

MICAH PARSONS (secondeur intérieur, Cowboys de Dallas)

Le plus remarquable dans le cas de Parsons, c’est qu’il a été utilisé à toutes les sauces dès sa première saison professionnelle. Tantôt secondeur intérieur, tantôt ailier défensif, Parsons est d’une polyvalence rarissime. Il a récolté 38 plaqués en solo, dont 5 sacs du quart, cette saison et devrait être le meneur de la défense des Cowboys pour de nombreuses années. Parce qu’il avait choisi de ne pas jouer avec les Nittany Lions de l’Université Penn State en raison de la COVID-19 en 2020, Parsons a été repêché plus tard que prévu en avril dernier. Ce sont les Cowboys qui en ont profité en le sélectionnant au 12e rang.

Mentions honorables : Eric Stokes (Packers de Green Bay), Nick Bolton (Chiefs de Kansas City) et Asante Samuel fils (Chargers de Los Angeles)

ENTRAÎNEUR-CHEF DE L’ANNÉE

KLIFF KINGSBURY, Cardinals de l’Arizona

PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kliff Kingsbury

Lorsqu’ils se sont inclinés devant les Packers de Green Bay, qui jouaient sans leurs trois meilleurs receveurs, il y a deux semaines, on s’est demandé si les Cardinals n’allaient pas s’effondrer comme ils l’avaient fait l’année dernière. En 2020, ils avaient une fiche de 5-2 avant de perdre 6 de leurs 9 dernières rencontres. Or, menés par leur quart réserviste, Colt McCoy, les Cards ont facilement vaincu les 49ers à Santa Clara, dimanche dernier, démontrant par le fait même qu’ils formaient une équipe plus résiliente et tenace que par le passé. On parlait de la sécurité d’emploi de Kingsbury avant le début de la saison, mais si son équipe parvient à devancer les Rams de Los Angeles au sommet de la division au fil d’arrivée, son nom fera plutôt partie de la conversation pour le titre de meilleur entraîneur-chef.

Mentions honorables : Matt LaFleur (Packers de Green Bay), Sean Payton (Saints de La Nouvelle-Orléans) et Arthur Smith (Falcons d’Atlanta)

RETOUR DE L’ANNÉE

DAK PRESCOTT (quart-arrière, Cowboys de Dallas)

S’il connaît une grosse deuxième moitié de saison, Prescott pourrait également être un candidat au titre de joueur par excellence. Il a toutefois la chance d’être extrêmement bien entouré dans l’attaque des Cowboys, ce qui ne l’avantage pas pour un tel honneur. Mais pour ce qui est du retour de l’année, la course devrait se faire entre Prescott et Burrow. À l’exception du match de dimanche dernier face aux Broncos de Denver, Prescott a été brillant en première moitié de saison. Malgré l’horrible blessure à une cheville qu’il a subie au début de la saison dernière, le quart des Cowboys n’a rien changé à son style de jeu.

Mentions honorables : Joe Burrow (Bengals de Cincinnati), Derwin James (Chargers de Los Angeles) et Carson Wentz (Colts d’Indianapolis)

Les prédictions de Miguel Bujold Atlanta c. Dallas : Dallas

La Nouvelle-Orléans c. Tennessee : Tennessee

Jacksonville c. Indianapolis : Indianapolis

Cleveland c. Nouvelle-Angleterre : Nouvelle-Angleterre

Buffalo c. Jets de N. Y. : Buffalo

Detroit c. Pittsburgh : Pittsburgh

Tampa Bay c. Washington : Tampa Bay

Caroline c. Arizona : Arizona

Minnesota c. Chargers de L. A. : Chargers de L. A.

Philadelphie c. Denver : Denver

Seattle c. Green Bay : Green Bay

Kansas City c. Las Vegas : Kansas City

Rams de L. A. c. San Francisco : Rams de L. A. La semaine dernière : 5-8

Total de la saison : 75-52