Si les Alouettes atteignent le match de la Coupe Grey, le mois prochain, la décision de Danny Maciocia d’avoir acquis Trevor Harris des Elks d’Edmonton sera probablement considérée comme un coup de maître. À son deuxième départ avec les Oiseaux, samedi après-midi au Stade Percival-Molson, Harris a offert une performance impeccable, même s’il n’a pas accumulé beaucoup de verges.

Miguel Bujold La Presse

On ne saura jamais s’ils seraient parvenus à faire la même chose contre Zach Collaros et l’équipe A des Blue Bombers, mais toujours est-il que les Alouettes ont mis fin à la séquence de neuf victoires des Manitobains, un match disputé majoritairement sous la pluie devant 12 605 spectateurs. En l’emportant, 28-14, les Alouettes ont conservé leurs espoirs de terminer au deuxième rang de la division Est, ce qui leur permettrait de disputer leur demi-finale face aux Tiger-Cats de Hamilton à domicile, le 28 novembre.

Pour ce faire, les Als devront toutefois vaincre le Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi prochain, et espérer une défaite des Tiger-Cats contre les Roughriders de la Saskatchewan le lendemain. Les Argonauts de Toronto sont assurés de terminer au premier rang de la division et affronteront le gagnant du match entre les Alouettes et les Tiger-Cats en finale de l’Est, le 5 décembre à Toronto.

Samedi, Harris a notamment démontré une belle complicité avec Eugene Lewis, qui a marqué deux des trois touchés des Alouettes. Il s’agissait de ses huitième et neuvième de la saison, ce qui lui a permis d’égaler son coéquipier Jake Wieneke au premier rang du circuit. Harris a lancé sa troisième passe de touché à la recrue Reggie White fils.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Eugene Lewis

« Ces deux joueurs sont en voie de développer une chimie assez spéciale. Leurs deux touchés étaient très impressionnants », a commenté l’entraîneur-chef Khari Jones au sujet de Harris et de Lewis.

« Trevor a vraiment été bon aujourd’hui (samedi). Il a effectué de très belles passes et seul Geno (Lewis) pouvait attraper le ballon sur ces deux touchés. »

Comme passeur, les Alouettes n’ont pas eu un quart-arrière du calibre de Harris depuis Anthony Calvillo. Le nouveau partant des Als a complété 18 de ses 25 passes (72 %) pour 144 verges de gains, 3 touchés et aucune interception.

« On a gagné le match. Il y a encore des choses à corriger et à améliorer, et je dois continuer de me familiariser avec l’équipe », a commenté Harris, qui a donné le mérite à Lewis pour les deux touchés.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Trevor Harris (17) lance une passe à Christophe Normand

« Y a-t-il un meilleur receveur que lui dans la ligue en ce moment ? Notre équipe dépend beaucoup sur lui. »

Après avoir marqué le premier de ses deux majeurs, Lewis a remis le ballon à l’un de ses bons amis dans les gradins. « On se connait depuis la septième année et on a vécu plusieurs choses ensemble. Je suis heureux d’avoir pu lui remettre le ballon et qu’il ait pu vivre ça », a raconté Lewis.

Festival d’interceptions

Le remplaçant de Collaros, qui avait obtenu une journée de repos, a connu une dure journée de travail. Le pauvre Sean McGuire n’a touché la cible que 11 fois en 27 tentatives de passes et a lancé quatre interceptions, des jeux réussis par Najee Murray, Ahmad Thomas, Chris Ackie et Greg Reid.

Or, même si Collaros et plusieurs autres des meilleurs joueurs des Blue Bombers n’étaient pas en uniforme, Jones était satisfait de la performance de chacune des unités de son équipe.

« Peu importe lesquels de leurs joueurs étaient absents, je pense qu’on a joué un très bon match. À l’exception du premier jeu de la partie (un échappé du “ retourneur ” Adarius Pickett), nos unités spéciales ont été excellentes. Notre défense a fait ce qu’elle devait et notre attaque a été opportuniste près de la zone des buts. »

Si on veut chercher des poux, notons que la ligne offensive des Alouettes a accordé trois sacs. À son premier départ dans la LCF, le bloqueur à droite Nick Callender a été pris en défaut sur deux de ces trois sacs.

« Plusieurs de nos joueurs de ligne ne jouaient pas à leur position habituelle, alors j’estime que le jeu de notre ligne a été solide compte tenu des circonstances. On a accordé un peu plus de sacs et de pression que l’on aurait souhaité, mais notre ligne a fait du bon boulot », a analysé Jones.

Lorsque l’on considère que les Alouettes ont dominé le temps de possession 39 : 14 à 20 : 46, il est difficile de contredire l’entraîneur-chef.

Demi-finale de l’Est

Les Alouettes ont une fiche de 3-3 à domicile et de 4-3 sur les terrains adverses cette saison. Si les Tiger-Cats l’emportent, samedi prochain, les Als devront les affronter à Hamilton en demi-finale de l’Est dans deux semaines. Même s’ils seraient confiants dans la peau des visiteurs, les Montréalais préféreraient jouer au Stade Percival-Molson.

« J’adore nos partisans et j’aimerais jouer le match dans notre nid. Cela dit, on ne craint pas de jouer n’importe où, n’importe quand, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve », a dit Lewis.

« Je préférerais jouer à Montréal et c’est pour cette raison que nous aborderons notre prochain match avec la ferme intention de le gagner », a précisé Jones, qui n’offrira donc pas de congé à aucun de ses joueurs face au Rouge et Noir, vendredi soir.

Étant donné que les Alouettes n’ont eu aucune semaine de congé depuis la première de septembre — contrairement aux huit autres clubs de la LCF —, c’est une option qui aurait pu être envisagée avant les éliminatoires.