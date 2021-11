Football

Football universitaire

Des honneurs individuels… et collectifs !

En prélude à la finale de la Coupe Dunsmore, dimanche au CEPSUM entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval, le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a dévoilé vendredi les lauréats des honneurs individuels au football universitaire.