Les Carabins de l’Université de Montréal affronteront le Rouge et Or de l’Université Laval en finale de la Coupe Dunsmore, dimanche après-midi.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Danny Maciocia a assuré la pérennité du programme de football des Carabins de l’Université de Montréal lorsqu’il a décidé de le quitter pour accepter le poste de directeur général des Alouettes de Montréal.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Les Carabins (7-1) pourraient d’ailleurs écrire une importante page d’histoire au CEPSUM de l’Université de Montréal, dimanche après-midi.

Ils pourraient remporter la Coupe Dunsmore pour la première fois de leur histoire devant leurs partisans, et balayer du même coup leur éternel rival, le Rouge et Or (5-3) de l’Université Laval, pour la première fois au cours d’une même saison. Un bel exploit, mais qui n’est pas l’objectif ultime, selon l’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca.

« C’est sûr que ce serait spécial. Au début de la saison, on disait à l’équipe qu’il fallait écrire notre propre histoire — les Carabins, édition 2021 —, et ne pas vivre sur les succès des équipes passées », a d’abord déclaré Iadeluca en visioconférence jeudi.

« En même temps, ce serait spécial d’être les premiers à remporter la Coupe Dunsmore à Montréal, bien qu’on soit conscients qu’il y a d’autres matchs après celui-ci. On met l’emphase sur ce match-là, de manière à pouvoir continuer vers la conquête d’une coupe Vanier », a ajouté le successeur de Maciocia à la barre de l’équipe.

Iadeluca est cependant conscient qu’il ne peut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abattu. D’ailleurs, il a rappelé la victoire de 18-17 arrachée de justesse au Rouge et Or le 18 septembre au stade Telus-Université Laval, avant celle de 35-14 acquise au CEPSUM le 24 octobre.

« C’est chose du passé maintenant, car on amorce une nouvelle saison de quatre matchs. On a bien accompli notre premier objectif — battre le Vert et Or de l’Université Sherbrooke 31-3 en demi-finale du RSÉQ —, mais il faut oublier ce qui s’est produit en saison régulière. Cette équipe-là va arriver ici super bien préparée, et elle compte sur de super bons joueurs, donc il faut qu’on reste concentrés sur l’objectif à atteindre dimanche », a expliqué Iadeluca.

Afin d’y parvenir, les Montréalais pourront aussi compter sur l’appui inconditionnel de la foule. Un avantage non négligeable à ce stade-ci de la saison.

« Le stade ici est assez bruyant — il sera à capacité complète —, et on a déjà eu l’occasion de le vivre pendant la dernière semaine du calendrier régulier, contre le Rouge et Or. Nos joueurs sont excités de jouer devant notre foule. Ce sera un avantage, c’est certain », a admis Iadeluca.

Les joueurs des Carabins trépignent donc d’impatience à l’idée d’en découdre avec le Rouge et Or.

« Je trouve la semaine un petit peu trop longue, a reconnu le secondeur des Carabins Michael Brodrique. Je voudrais déjà être dimanche. Pour l’enthousiasme, que ce soit pour moi ou toute la défensive, nous avons hâte à dimanche et on attend juste ça. »

Le vainqueur de la Coupe Dunsmore accédera à la Coupe Uteck, et l’équipe gagnante de ce match obtiendra ensuite son laissez-passer pour la Coupe Vanier, qui aura lieu le 4 décembre au stade Telus-Université Laval.

Les Carabins ont remporté la coupe Vanier une seule fois, en 2015, tandis que le Rouge et Or est le club le plus titré de l’histoire canadienne avec 10 conquêtes, dont sa plus récente en 2018.