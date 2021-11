Football

Les Carabins et le Rouge et Or en finale

Les Carabins de l’Université de Montréal se sont aisément qualifiés samedi pour la finale de la Coupe Dunsmore en prenant la mesure du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, 31-3. Ils y affronteront le Rouge et Or de l’Université Laval, qui a disposé des Stingers de l'Université Concordia, 30-10.