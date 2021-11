PHOTO AARON GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, maintient les commentaires faits la semaine dernière sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas fait vacciner contre la COVID-19. En revanche, il reconnaît avoir trompé certaines personnes sur son statut vaccinal avant d’être testé positif.

Associated Press

Le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, maintient les commentaires faits la semaine dernière sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas fait vacciner contre la COVID-19. En revanche, il reconnaît avoir trompé certaines personnes sur son statut vaccinal avant d’être testé positif.

Rodgers s’est exprimé mardi sur « The Pat McAfee Show » sur YouTube et SiriusXM, quatre jours après avoir discuté sur le même média des raisons pour lesquelles il a évité de se faire vacciner. Rodgers a été testé positif mercredi, et n’était pas disponible pour jouer lors de la défaite 13-7 des Packers dimanche à Kansas City. Il est toujours chez lui en quarantaine.

« J’ai partagé une opinion qui polarise, a déclaré Rodgers. Je l’ai compris. Et j’ai induit certaines personnes en erreur sur mon statut, ce dont j’assume l’entière responsabilité, ces commentaires. Mais au final, je dois rester fidèle à qui je suis et à ce que je représente. J’assume les choses que j’ai dites. »

Lorsqu’il a été interrogé sur son statut vaccinal lors d’une conférence de presse le 26 août, Rodgers a répondu en disant : « Oui, je suis immunisé. »

Rodgers avait déclaré vendredi qu’il avait cherché des traitements alternatifs plutôt que les vaccinations approuvées par la NFL parce qu’il est allergique à un ingrédient des vaccins Moderna et Pfizer. Il n’a pas précisé de quel ingrédient il s’agissait.

Le trois fois joueur par excellence de la NFL a déclaré qu’il ne voulait pas du vaccin de Johnson & Johnson après avoir entendu que certaines personnes avaient eu des réactions indésirables à ce vaccin. Rodgers a également déclaré qu’il s’inquiétait des problèmes potentiels de fertilité liés à l’administration de l’un de ces trois vaccins, même si les Centers for Disease Control and Prevention et les groupes d’obstétriciens recommandent les vaccins COVID-19 pour les femmes enceintes.

« J’ai fait des commentaires qui ont pu induire les gens en erreur », a déclaré Rodgers. À tous ceux qui se sont sentis induits en erreur par ces commentaires, j’en assume l’entière responsabilité. »

Les vaccins COVID-19 dont l’utilisation est autorisée ont été testés sur des dizaines de milliers de personnes et se sont avérés sûrs et efficaces pour réduire considérablement le risque de maladie grave et de décès. Les effets secondaires graves sont extrêmement rares.

Rodgers a souligné qu’il était conscient de la gravité de la pandémie et de son impact. Une réaction qui tranchait avec son accusation vendredi dernier d’être victime de « la foule woke » et d’être « annulé ».

« Je comprends que les gens souffrent, a déclaré Rodgers. Cela a été une période très difficile ces deux dernières années pour beaucoup de gens. Nous connaissons tous des personnes qui ont perdu la vie, des gens qui ont perdu leur entreprise, leur gagne-pain. Leur mode de vie a été complètement altéré. Et j’ai de l’empathie pour ces choses-là. Je sais aussi comment le sport peut rassembler les gens devant l’adversité. Je me rends compte que je suis un modèle pour beaucoup de gens. »

Rodgers a déclaré qu’il ne ressentait pas le besoin de répondre aux commentaires qui ont suivi ses remarques sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas fait vacciner.

« Je suis un athlète. Je ne suis pas un activiste. Je vais retourner à ce que je fais de mieux, et c’est de jouer au football. J’ai partagé mon opinion. Ce n’est pas une opinion qui a été prise à la légère. Elle a nécessité beaucoup d’études et ce que je pensais être dans l’intérêt de mon corps. Les autres commentaires, je vais les garder pour moi et mes médecins. »

Rodgers, qui aura 38 ans le 2 décembre, dit qu’il se sent mieux. Il pense qu’il n’y a qu’une petite possibilité qu’il ne soit pas disponible pour le match de dimanche contre les Seahawks de Seattle. Rodgers pourrait revenir dans l’équipe au plus tôt samedi.