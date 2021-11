Cinq des six premières équipes de notre classement maison proviennent de la conférence Nationale, ce qui laisse présager une course enlevante en deuxième moitié de saison pour le positionnement en vue des éliminatoires. Dans l’Américaine, une douzaine des 16 équipes peuvent encore penser obtenir leur laissez-passer pour le tournoi hivernal. En ce début de neuvième semaine dans la NFL, voici notre état des forces.

Miguel Bujold La Presse

1. RAMS (7-1)

Les Rams prennent les grands moyens afin de pouvoir participer au Super Bowl dans leur propre stade en février. Ils ont sacrifié leur deuxième et leur troisième choix au prochain repêchage afin d’obtenir Von Miller cette semaine. C’est donc dire qu’ils n’auront aucun choix dans les trois premiers tours, car ils ont déjà cédé leur premier dans la transaction qui leur a permis d’acquérir Matthew Stafford.

2. PACKERS (7-1)

Moins d’une semaine après avoir vaincu la seule équipe qui n’avait pas encore perdu sans ses trois meilleurs ailiers espacés, Aaron Rodgers a vu sa cote dégringoler dans l’opinion publique avec cette histoire de vaccin. En gros, Rodgers avait laissé sous-entendre qu’il était vacciné contre la COVID-19, ce qui n’était pas le cas. Il ratera l’affrontement qui était tant attendu entre Patrick Mahomes et lui après avoir contracté le virus.

3. BILLS (6-2)

Maintenant que l’on sait que Derrick Henry ratera presque assurément le reste de la saison, le chemin est libre pour les Bills dans l’Américaine. Ce sera une déception s’ils n’obtiennent pas un congé au premier tour éliminatoire en terminant au premier rang de la conférence.

4. BUCCANEERS (6-2)

Le jeu des Buccaneers manque de constance depuis le début de la saison. En relâche cette semaine, ils devraient toutefois pouvoir compter sur Antonio Brown et Rob Gronkowski lorsqu’ils seront de retour sur le terrain. Ils auront besoin de tous leurs joueurs clés, car la lutte au sommet de la Nationale s’annonce plus serrée que prévu.

5. COWBOYS (6-1)

La victoire des Cowboys au Minnesota a servi à prouver qu’ils possédaient un bon réserviste derrière Dak Prescott, ce qui n’a pas toujours été le cas. Ce n’est qu’un match, mais Cooper Rush a joué avec l’aplomb d’un quart aguerri, même si ce n’était que son premier départ en carrière.

6. CARDINALS (7-1)

Les Cardinals avaient une occasion en or de prouver au reste de la NFL qu’ils faisaient bel et bien partie des grosses pointures. Leur défaite à domicile contre les Packers a plutôt eu l’effet contraire. Une performance inquiétante. Par ailleurs, J. J. Watt ratera fort probablement le reste de la saison en raison d’une blessure à une épaule.

7. RAVENS (5-2)

Avant de s’incliner contre les Bengals à Baltimore, les Ravens avaient remporté trois de leurs cinq victoires à l’arraché, rappelons-le. Ils ont vaincu les Chiefs par un point, 36-35 ; un placement de 66 verges de Justin Tucker leur a permis de gagner 19-17 contre les Lions ; et ils ont effacé un déficit de 16 points au quatrième quart pour l’emporter en prolongation, 31-25, aux dépens des Colts. Cette équipe n’est peut-être pas aussi forte qu’on le dit.

8. SAINTS (5-3)

Quelques jours après la blessure à un genou qui a mis fin à la saison de Jameis Winston, les Saints ont appris que le receveur Michael Thomas (cheville) ne reviendrait finalement pas au jeu cette année. C’est Trevor Siemian qui remplacera Winston comme quart partant, mais Philip Rivers aurait fait savoir qu’il sortirait peut-être de sa retraite si les Saints lui téléphonaient…

9. TITANS (6-2)

Les Titans ont rapidement embauché Adrian Peterson pour remplacer Derrick Henry, mais le vétéran ne pourra évidemment pas égaler la contribution du joueur offensif par excellence de 2020. Heureusement pour eux, les Titans ont déjà un bon coussin au sommet de leur division grâce à leur récente série de quatre victoires.

10. RAIDERS (5-2)

La saison des Raiders est pour le moins éprouvante. Moins d’un mois après le départ de Jon Gruden, Henry Ruggs III a été libéré après le tragique accident d’automobile qu’il a provoqué en roulant à une vitesse approximative de 230 km/h en état d’ébriété en début de semaine. Une jeune femme de 23 ans a perdu la vie et Ruggs III risque de passer plusieurs années derrière les barreaux.

11. PATRIOTS (4-4)

L’équipe de Bill Belichick joue de mieux en mieux, et dans tous les aspects du jeu. Les Patriots sont de retour dans la course aux éliminatoires, d’autant que leur calendrier est relativement facile en deuxième moitié de saison.

12. BENGALS (5-3)

Leur défaite contre les Jets était-elle une anomalie ou le signe que les Bengals sont encore trop vulnérables pour participer aux éliminatoires dès cette année ? Leur rencontre face aux Browns, dimanche, devrait nous en dire beaucoup.

13. STEELERS (4-3)

Les Steelers ont encore du travail à faire malgré leur séquence de trois victoires, tant en défense qu’en attaque. Mais s’ils gagnent leurs deux prochains matchs face aux Bears et aux Lions au Heinz Field, leurs chances de remporter la division Nord de l’Américaine seront aussi bonnes que celles de n’importe laquelle des autres équipes du groupe.

14. BROWNS (4-4)

Gardons les choses en perspective. Compte tenu de leur longue liste de blessés au cours du dernier mois, la fiche de 4-4 des Browns n’est pas vilaine. Cela dit, une victoire dimanche à Cincinnati est pratiquement essentielle afin qu’ils puissent continuer à lutter pour le premier rang du Nord de l’Américaine.

15. CHARGERS (4-3)

Encensés par tout le monde sur la planète football, Justin Herbert et les Chargers ont été ramenés sur terre en perdant leurs deux derniers matchs. Ni l’attaque ni la défense n’ont bien joué lors de ces deux parties.

16. CHIEFS (4-4)

Ce n’est certainement pas leur victoire de 20-17 aux dépens des Giants qui nous convaincra qu’ils sont de retour au sommet de leur art. Il y a toutefois un point positif, soit le jeu des jeunes secondeurs Nick Bolton et Willie Gay. Bolton a été nommé la recrue défensive par excellence de l’AFC en octobre et Gay a joué l’un de ses meilleurs matchs en carrière, lundi.

17. COLTS (4-5)

Il ne manque pas grand-chose à cette équipe afin qu’elle puisse s’établir comme l’une des bonnes de l’Américaine. Carson Wentz n’est pas parfait, mais il est certainement capable d’être un quart partant décent, et Frank Reich est un très bon entraîneur-chef. Même s’ils ratent les éliminatoires, les Colts devraient choisir de rester patients tout en ajoutant quelques autres pièces à leur casse-tête durant la saison morte.

18. 49ers (3-4)

George Kittle s’approche d’un retour au jeu, lui qui a raté les trois dernières parties en raison d’une blessure à un mollet, mais ça aiderait si Brandon Aiyuk recommençait à produire. L’ailier espacé de deuxième année n’a attrapé que 13 passes pour 141 verges jusqu’à présent. Les Niners sont déçus de lui, et avec raison.

19. SEAHAWKS (3-5)

Russell Wilson aurait déjà recommencé à lancer des passes, mais on ne savait toujours pas quand il pourrait disputer un match au moment d’écrire ces lignes. Les Seahawks sont en relâche, alors on soupçonne que ce sera à leur prochain match.

20. PANTHERS (4-4)

Acquis des Patriots il y a quelques semaines, le demi de coin Stephon Gilmore devrait disputer son premier match avec les Panthers, dimanche. Cette rencontre sera justement contre les Pats.

21. VIKINGS (3-4)

Les Vikings devraient être gênés de leur « performance » contre Dallas, dimanche dernier. Aucun de leurs joueurs clés n’a bien joué. Et Kirk Cousins a perdu un autre match à heure de grande écoute…

22. EAGLES (3-5)

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Fletcher Cox pourrait être échangé, mais le vétéran est demeuré avec les Eagles. On ne peut certainement pas dire que Jalen Hurts connaît une mauvaise saison. Il a réussi 61,3 % de ses passes, a obtenu une moyenne de 281,4 verges de gains par match, a lancé 10 passes de touché contre 4 interceptions et il mène l’équipe avec 432 verges au sol.

23. BRONCOS (4-4)

Von Miller a marqué l’histoire des Broncos, mais l’organisation pouvait difficilement refuser l’offre des Rams. Un deuxième et un troisième choix en échange d’un joueur qui aura 33 ans et qui obtiendra son autonomie en mars, c’est un excellent retour.

24. BEARS (3-5)

Justin Fields a réussi l’un des jeux les plus spectaculaires de la saison en signant sa course de touché de 22 verges, dimanche dernier. Le quart recrue disputera maintenant son premier match à heure de grande écoute, lundi soir, contre les Steelers.

25. FALCONS (3-4)

Les Falcons seront privés des services de leur meilleur ailier espacé, Calvin Ridley, pour une période indéterminée. Le receveur a précisé qu’il s’agissait d’un enjeu de santé mentale. La société continue d’évoluer grâce au courage de personnes comme Ridley.

26. GIANTS (2-6)

L’équipe de Joe Judge joue mieux après un début de saison qui laissait présager le pire. Elle n’a certainement pas à rougir de sa défaite à Kansas City, lundi soir. Il sera intéressant de voir l’attaque des Giants lorsque Saquon Barkley et Kenny Golladay seront de retour au jeu.

27. JETS (2-6)

Les Jets auront une décision à prendre lorsque Mike White et Zach Wilson seront tous deux en santé. Quant à Laurent Duvernay-Tardif, il aura certainement une chance de devenir un partant avant longtemps. Le garde à droite actuel des Jets, Greg Van Rotten, a plus le profil d’un réserviste.

28. ÉQUIPE DE WASHINGTON (2-6)

On ne saura jamais si la présence de Ryan Fitzpatrick aurait donné de meilleurs résultats, mais quoi qu’il en soit, l’équipe de Washington est l’une des grandes déceptions de l’année.

29. DOLPHINS (1-7)

Une autre formation qui est loin de jouer à la hauteur des attentes, surtout en défense. Seuls les Texans et les Lions ont accordé plus de points que les Dolphins jusqu’à présent.

30. JAGUARS (1-6)

Lorsque votre défense ne totalise que 11 sacs, 2 interceptions et 1 échappé provoqué après 7 matchs, vous ne gagnerez pas souvent.

31. TEXANS (1-7)

Tyrod Taylor fera son retour au jeu dimanche. Durant l’absence de ce dernier, la recrue Davis Mills n’a pas démontré qu’il pouvait être considéré comme le quart d’avenir du club.

32. LIONS (0-8)

Les Lions battront-ils leur propre marque en perdant un match de plus qu’ils ne l’avaient fait en 2008 ? Treize ans après avoir terminé la saison avec une fiche de 0-16, ils pourraient perdre leurs 17 parties. Ils offraient du jeu inspiré en début de saison, mais ont été pulvérisés dans deux de leurs trois derniers matchs.

Les prédictions de Miguel Bujold

PHOTO DON WRIGHT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Steelers de Pittsburgh affronteront les Bears de Chicago dans le match du lundi soir.

Cleveland à Cincinnati : Cincinnati

Denver à Dallas : Dallas

Houston à Miami : Miami

Atlanta à La Nouvelle-Orléans : La Nouvelle-Orléans

Las Vegas chez les Giants de N.Y. : Las Vegas

Nouvelle-Angleterre en Caroline : Nouvelle-Angleterre

Buffalo à Jacksonville : Buffalo

Minnesota à Baltimore : Baltimore

Chargers de L.A. à Philadelphie : Philadelphie

Green Bay à Kansas City : Kansas City

Arizona à San Francisco : San Francisco

Tennessee chez lez Rams de L.A. : Rams de L.A.

Chicago à Pittsburgh : Pittsburgh

La semaine dernière : 7-7 Total de la saison : 70-44

Trois match à surveiller

CLEVELAND c. CINCINNATI, DIMANCHE, 13 h

PHOTO RON SCHWANE, ASSOCIATED PRESS Odell Beckham fils

Les Browns devront faire bon usage de leurs ailiers rapprochés à partir de maintenant. Autant comme bloqueurs pour aider leur jeu au sol que pour attraper des passes, David Njoku, Austin Hooper et Harrison Bryant devront exceller. Odell Beckham fils a joué son dernier match avec l’équipe, Jarvis Landry joue même s’il devrait probablement être sur la liste des blessés et Donovan Peoples-Jones a raté les deux derniers matchs. Bref, le groupe d’ailiers espacés est limité. Dimanche dernier, la défense des Bengals a été taillée en pièces par les Jets et un quart-arrière que peu de gens connaissaient en Mike White. Elle a des choses à se faire pardonner.

GREEN BAY c. KANSAS CITY, DIMANCHE, 16 h 25

PHOTO JAY BIGGERSTAFF, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Patrick Mahomes

On ne pourra se mettre le premier duel entre Aaron Rodgers et Patrick Mahomes sous la dent, mais il s’agira tout de même du premier départ en carrière de Jordan Love, premier choix des Packers en 2020 et première source de la friction entre Rodgers et l’organisation. Ironiquement, il y a souvent eu des comparaisons entre Love et Mahomes. La super-étoile des Chiefs est maintenant le pire quart-arrière de la ligue avec 10 interceptions et son équipe totalise 19 revirements, également le pire rendement du circuit. La défense des Packers a très bien joué lors de leur victoire en Arizona et devra probablement le faire à nouveau afin de l’emporter dimanche après-midi. À un certain moment, Mahomes et compagnie cesseront de multiplier les gaffes et recommenceront à marquer une trentaine de points par match. Non ?

TENNESSEE c. RAMS DE LOS ANGELES DIMANCHE, 20 h

PHOTO TREVOR RUSZKOWSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Ryan Tannehill

Comme celle de Rodgers à Kansas City, l’absence de Derrick Henry rend la confrontation entre les Titans et les Rams un peu moins alléchante qu’on le prévoyait. Ryan Tannehill peut-il vaincre des équipes de premier plan sans son as porteur de ballon ? On le saura en deuxième moitié de saison. S’il conserve le même rythme, Cooper Kupp menacera des records en janvier. Le receveur se dirige vers une saison de 126 attrapés, 1848 verges et 20 touchés. Par ailleurs, le réseau FOX a fait remarquer lors de son reportage de jeudi soir qu’il y avait cinq matchs entre des équipes qui s’étaient déjà affrontées au Super Bowl cette semaine : Jets-Colts, Patriots-Panthers, Broncos-Cowboys, Packers-Chiefs et Titans-Rams.