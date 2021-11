Les Carabins et le Rouge et Or en finale

Les Carabins de l’Université de Montréal se sont aisément qualifiés samedi pour la finale de la Coupe Dunsmore en prenant la mesure du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, 31-3. Ils y affronteront le Rouge et Or de l’Université Laval, qui ont disposé des Stingers de Concordia, 30-10.

Michel Marois La Presse

Menés par le quart-arrière Jonathan Sénécal et par une défense intraitable, les Carabins ont pris l’avantage en fin de premier quart et n’ont plus regardé en arrière. « Depuis le début de la saison, on se concentre sur notre jeu, sans trop penser à l’adversaire, en tentant de nous améliorer de semaine en semaine, a expliqué l’entraîneur-chef Marco Iadeluca. C’est ce qu’on a fait encore aujourd’hui.

« Bien sûr, on aimerait finir nos poussées, marquer des touchés et pas seulement des placements, mais il a aussi des situations où il faut penser au pointage, assurer nos avances. Dans l’ensemble, on est donc très satisfaits de notre jeu aujourd’hui. »

Le Vert & Or avait profité d’un revirement pour ouvrir le pointage en début de match avec un placement de 17 verges de Louis Tardif, mais ils n’ont pas gardé l’avantage très longtemps.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE

Sénécal a en effet pris le match en main avec une série de jeux spectaculaires qui a permis aux Carabins d’inscrire 21 points sans riposte en première demie. L’agile quart a complété plusieurs passes à ses cibles de prédilection — Hassane Dosso, Jarryd Taylor ou Tristan Fiske-Casault, avant d’inscrire le premier touché du match sur une course de neuf verges. Sénécal a aussi réussi une passe de touché de 29 verges à Simon Riopel, complétant la demie avec pas moins de 252 verges de gains par la passe.

« C’est un athlète extraordinaire, a estimé Iadeluca. Je le dis depuis le début de l’année. Il vient sans doute de jouer ses deux meilleurs matchs, contre Laval et aujourd’hui, et on est content de voir qu’il joue son meilleur football ces temps-ci de l’année. C’est un joueur de première année, il est encore en apprentissage et il a encore beaucoup à apprendre, mais je suis certain qu’il va progresser de semaine en semaine, de match en match, de saison en saison. »

En défense, les Carabins ont limité le Vert & Or à trois premiers jeux et moins de 50 verges de gains offensifs jusqu’aux derniers instants du match. « Depuis la défaite contre Concordia à la semaine trois, notre défense joue du football incroyable, a insisté Iadeluca. On l’a vu encore aujourd’hui. C’est un groupe uni, très solide malgré toutes les blessures et, avec le retour de blessés, ça commence à paraître sur le terrain. »

Petit bémol, l’équipe a écopé de 20 pénalités. La rivalité est très forte avec le Vert & Or et les esprits se sont souvent échauffés. « C’est quand même énormément de punitions, a souligné Iadeluca. Je ne suis pas sûr qu’elles étaient toutes méritées, mais c’est certain qu’on va devoir regarder ça. »

Le secondeur recrue Nicki Farinaccio a disputé l’un de ses meilleurs matchs. « C’est vrai que la défaite contre Concordia nous a réveillés. Je suis vraiment fier de voir comment nous avons tous réagi collectivement. »

L’étudiant en relations industrielles a été honoré avant le match en recevant une bourse des Montagnards, un groupe de partisans de l’équipe. « On met tellement d’efforts sur le terrain et en classe, a rappelé Farinaccio. Ça fait chaud au cœur de voir ce travail reconnu et de recevoir un coup de pouce pour continuer. »

Chose certaine, l’agressivité des Carabins a perturbé l’attaque du Vert & Or. « On n’a jamais réussi à trouver notre rythme, a concédé le quart Zachary Cloutier. On sait qu’on a une équipe qui peut marquer des points, mais on n’a jamais réussi à soutenir de bonnes poussées aujourd’hui. Avec le bruit, nous étions toujours un peu à la dernière seconde et c’est difficile de bien lire la défense adverse dans ses conditions. Je suis toutefois confiant dans notre groupe de joueurs et j’ai déjà hâte à la prochaine saison. »

En deuxième demie, les Carabins se sont contentés de gérer leur avance en privilégiant le jeu au sol. Wedens Alexandre a ajouté un touché sur une course de trois verges. Le botteur Michael Arpin a ajouté deux placements (42 et 29 verges) et deux simples, alors que le Vert & Or a concédé un touché de sûreté.

Le Rouge et Or a eu chaud

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Le quart-arrière, Arnaud Desjardins

À Québec, le Rouge et Or a dû attendre la deuxième demie avant de prendre un avantage décisif sur les Stingers de Concordia, en route vers une victoire de 30-10.

Encore mené 10-6 dans les derniers instants du deuxième quart, le Rouge et Or a repris l’avantage à la dernière seconde grâce à une passe de touché de trois verges d’Arnaud Desjardins à Kevin Mital. Ce dernier est revenu porté le coup de grâce aux visiteurs, à mi-chemin au troisième quart en réussissant une longue course le long des lignes de côté après avoir capté une courte passe, pour un touché de 68 verges.

Desjardins a terminé le match avec des gains de 344 verges en complétant 24 de ses 29 tentatives de passe. Seule ombre au tableau, il a subi une interception que Zach Filion a ramenée sur 33 verges pour le seul touché des Stingers.

La défense du Rouge et Or, qui avait été à la peine lors du dernier match de la saison régulière à Montréal, a limité l’attaque explosive de leurs rivaux à 269 verges au total et seulement neuf verges de gain au sol. Les Stingers n’ont jamais pu concrétiser leurs poussées en deuxième demie et ils ont laissé leurs rivaux se sauver avec la victoire.

La finale de la Coupe Dunsmore opposera le Rouge et Or aux Carabins pour la huitième fois d’affilée. Les Rouges ont gagné quatre fois, les Bleus trois fois.

« On les a battus deux fois cette saison, mais on ne pense plus à ça. Carabins-Rouge et Or, c’est toujours des matchs difficiles, qui se jouent habituellement sur une possession, a rappelé Marco Iadeluca. Il va falloir travailler sur les trois aspects du jeu, s’améliorer encore et ce sera tout un match de football. »