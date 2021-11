Le Rouge et Or passe en finale québécoise

Après un début de match difficile, le Rouge et Or de l’Université Laval l’a emporté 30-10 samedi après-midi sur les Stingers de Concordia au Stade Telus. Les protégés de Glen Constantin affronteront en fin de semaine prochaine leurs grands rivaux des Carabins de l’Université de Montréal en finale de la Coupe Dunsmore.

IAN BUSSIÈRES Le Soleil

Le Rouge et Or a éprouvé des difficultés en première demie alors que le score est demeuré très serré. Un placement d’Andrew Stevens a permis aux Stingers de terminer le premier quart 3 à 2 alors que le quart Olivier Roy avait été plaqué dans la zone des buts un peu plus tôt.