La bonne nouvelle, c’est que les Alouettes ont offert une bonne opposition à la meilleure équipe de la LCF, samedi soir à Winnipeg. La mauvaise, c’est qu’ils ont subi un deuxième revers de suite qui a porté un très dur coup à leurs chances de disputer un match éliminatoire à Montréal.

Miguel Bujold La Presse

Déjà assurés de terminer au premier rang de la division Ouest, les Blue Bombers ont remporté leur dixième victoire de suite par la marque de 31-21. C’était toutefois l’égalité, 21-21, au début du quatrième quart et tous les espoirs étaient permis pour les Alouettes.

Mais les Bombers ont complètement dominé les 15 dernières minutes de jeu. Ils ont marqué 10 points et, en plus de blanchir Trevor Harris et les Als, leur défense a intercepté deux passes tardives de ce dernier. La défense des champions en titre n’a toujours pas concédé un touché au quatrième quart en 2021…

À son premier départ dans l’uniforme des Alouettes, Harris a été moyen, complétant 14 de ses 25 passes pour 177 verges. Il a lancé des passes de touché à Jake Wieneke et à Reggie White fils, qui a ainsi marqué son premier majeur dans la LCF.

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Touché de Reggie White fils en première demie

Harris a toutefois été victime de quatre sacs derrière une ligne offensive qui a eu de la difficulté à contenir l’excellent front défensif des Blue Bombers, surtout à partir du moment où Philippe Gagnon a quitté la partie après avoir aggravé sa blessure à un mollet.

« Il a bien joué et a fait de belles choses, mais je suis sûr qu’il serait le premier à vous dire qu’il aimerait avoir la chance de lancer quelques-unes de ses passes de nouveau. Dans l’ensemble, je pense que son jeu a été assez solide et j’espère qu’on pourra bâtir sur cette performance », a dit Khari Jones au sujet de Harris.

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière Trevor Harris (17)

Le quart-arrière s’est montré beaucoup plus sévère dans l’évaluation de son jeu.

Je ne me réconforte pas avec des victoires morales et je ne me donne pas d’excuses. C’est du football professionnel. Le quart-arrière Trevor Harris, des Alouettes de Montréal

« Je sais que je peux mieux faire dans plusieurs aspects du jeu. J’ai dit à mes coéquipiers que je pouvais mieux jouer et que c’est ce que je ferai », a dit Harris, qui n’a pas voulu rejeter la responsabilité sur sa ligne. « Elle s’est bien battue. »

« Lorsqu’on se retrouve trop souvent en situation de passe, on finit par perdre des batailles contre cette ligne défensive. Mais je pense que notre ligne jouait plutôt bien avant que Gagnon tombe au combat », a de son côté estimé Jones.

PHOTO JOHN WOODS, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière Zach Collaros (8)

Zach Collaros (21 en 33 pour 280 verges, deux touchés et aucune interception) et l’attaque des Blue Bombers ont bien joué, mais c’est grâce à sa défense que la formation de Mike O’Shea a pu remporter une 19e victoire en 20 matchs. Statistiquement, la défense des Blue Bombers est l’une des meilleures des 50 dernières années, n’accordant que 147 points en 12 matchs (moyenne de 12,2 par partie).

Mais même la défense des Bombers a été incapable de neutraliser William Stanback, qui a récolté 106 verges en 16 courses (moyenne de 6,6 par course), samedi soir. Stanback a ainsi atteint le plateau des 1000 verges au sol pour une deuxième saison de suite.

Match retour

Jones et son équipe auront une deuxième occasion de se mesurer aux Blue Bombers dès samedi, cette fois au stade Percival-Molson.

« Je suis heureux que nous les affrontions à nouveau la semaine prochaine. Et espérons qu’on les retrouvera une troisième fois un peu plus tard », a commenté Jones, faisant ainsi référence à une possible finale entre les deux équipes.

« Même si on a perdu ce match, j’ai encore confiance en notre équipe. On jouait contre un bon club ce soir. On doit corriger certaines choses et je sais qu’il commence à se faire tard, mais je continue de croire qu’on le fera. »

Éliminatoires à l’étranger ?

Les Alouettes ont officiellement obtenu leur laissez-passer pour les éliminatoires, vendredi soir, lorsque les Lions de la Colombie-Britannique ont perdu à Hamilton. Mais puisque les Tiger-Cats et les Argonauts de Toronto ont gagné ce week-end, les probabilités que les Als terminent au troisième rang dans l’Est sont grandes.

Si ce devait être le cas, les Alouettes devraient remporter des victoires à Toronto et à Hamilton afin d’atteindre le match de la Coupe Grey pour la première fois depuis 2010. « Je pense encore qu’il est possible qu’on puisse jouer un match éliminatoire à domicile. On doit gagner et voir ce qui se passera », a dit Jones.

Après leur rencontre face aux Blue Bombers, les Oiseaux termineront leur saison en recevant le Rouge et Noir d’Ottawa, le 19 novembre. Afin de pouvoir jouer une autre partie devant leurs partisans par la suite, les Alouettes devront presque assurément gagner contre Winnipeg et Ottawa.

« Je ne suis pas sûr que ça ferait une si grande différence que l’on joue à l’étranger ou à domicile. Notre équipe a un peu mieux joué à l’étranger cette saison », a fait remarquer Jones (fiche de 2-3 à Montréal et de 4-3 à l’étranger).

Ça ne ferait peut-être pas une si grande différence sur le terrain, mais dans les coffres de l’équipe, si. Avec plus que deux matchs en saison à disputer, on s’attendait à un peu plus qu’une fiche de ,500 (6-6) de la part des Alouettes. Il n’est pas trop tard, mais comme l’a lui-même dit Jones, il commence à se faire tard.