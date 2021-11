(Cleveland) Les Browns de Cleveland ont libéré Odell Beckham fils, coupant les ponts avec leur receveur vedette après un séjour plein de rebondissements.

Tom Withers Associated Press

Le départ de Beckham survient le jour de son 29e anniversaire et quelques jours après le partage par son père d’une vidéo sur les réseaux sociaux soulignant les moments où le quart-arrière Baker Mayfield n’a pas lancé le ballon en direction du triple membre des équipes d’étoiles.

Cet évènement a été le tournant dans la relation souvent tendue entre l’équipe et lui.

Les Browns n’ont pas apprécié cette vidéo et que Beckham n’ait pas contacté Mayfield, qui a dit qu’il était prêt à arranger les choses. Beckham a été informé de ne pas se présenter à l’entraînement pendant deux jours, alors que ses représentants et le directeur général des Browns, Andrew Berry, cherchaient les conditions financières acceptables pour son départ.

« Après un examen attentif, des discussions internes et des conversations avec Odell et ses représentants, nous avons déterminé qu’il est dans l’intérêt supérieur de toutes les parties impliquées qu’Odell ne joue plus pour les Browns, a mentionné Berry dans un communiqué. Nous apprécions tous ses efforts et sa contribution à Cleveland, mais nous venons d’atteindre un point où il est préférable d’aller de l’avant sans Odell.

« Nous finalisons le processus de sa libération et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. »

Maintenant que le dossier Beckham est réglé, les Browns peuvent consacrer toute leur énergie au match de dimanche contre les Bengals de Cincinnati. Drôle de hasard, c’est contre les Bengals lors de la septième semaine de la saison dernière que Beckham a subi une blessure au genou qui a mis fin à sa saison.

Beckham ne peut pas être réclamé au ballottage avant la semaine prochaine.