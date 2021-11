PHOTO STEVE MARCUS, ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) L’ex-ailier espacé des Raiders de Las Vegas Henry Ruggs III roulait à plus de 250 km/h avec le double de la limite d’alcool permise dans le sang dans l’État du Nevada lorsque sa voiture sport a embouti l’arrière d’un véhicule qui s’est enflammé, tuant la conductrice âgée de 23 ans, ont indiqué les procureurs mercredi.

Ken Ritter Associated Press

Les Raiders ont libéré Ruggs en soirée mardi, quelques heures après l’accident, son hospitalisation, et son transfert dans un pénitencier de Las Vegas. Sa comparution initiale s’est déroulée mercredi, et il a été formellement accusé de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse — ce qui pourrait lui valoir jusqu’à 26 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Ruggs, qui est âgé de 22 ans, a comparu en compagnie de ses avocats, David Chesnoff et Richard Schonfeld. On ne lui a pas demandé de soumettre de plaidoyer, puisque la cour attend encore l’acte d’accusation officiel du procureur de district du comté de Clark, Steve Wolfson.

Le nom de la victime de l’accident, qui était accompagné de son chien au moment du drame, n’a pas été révélé.

La passagère du bolide de Ruggs a cependant été identifiée par les policiers de Las Vegas. Il s’agit de Kiara Je’nai Kilgo-Washington, âgée de 22 ans, originaire de Las Vegas.

PHOTO STEVE MARCUS, ASSOCIATED PRESS La Chevrolet Corvette d’Henry Ruggs III après l’accident.

Ruggs est le propriétaire d’une résidence de 1,1 million US située à proximité du lieu de l’accident.

Le procureur Eric Bauman a indiqué que l’ordinateur de bord de la Corvette de Ruggs a indiqué qu’il est passé de 251 à 204 km/h avant de heurter de plein fouet le Toyota RAV4 de la victime.

Bauman a ajouté que Ruggs avait un taux d’alcool dans le sang de 0,16 %. Les policiers avaient déjà mentionné par voie de communiqué que Ruggs semblait être en état d’ébriété lors de leur arrivée sur le lieu de la tragédie.

Il a aussi indiqué qu’une arme à feu chargée avait été retrouvée sur le plancher de sa voiture.

Ruggs sera de retour en cour le 10 novembre, a précisé le juge.