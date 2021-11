Patrick Mahomes (15) et Azeez Ojulari (51)

(Kansas City) Harrison Butker a réussi deux placements au quatrième quart, dont un de 34 verges avec 1 min 7 s à écouler, et les Chiefs de Kansas City sont venus à bout des Giants de New York par la marque de 20-17, lundi soir.

Dave Skretta Associated Press

Patrick Mahomes a réussi 29 de ses 48 passes pour des gains aériens de 275 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception pour les Chiefs (4-4), qui ont dû surmonter deux autres revirements et plus de 100 verges de pénalité.

Tyreek Hill a mené la troupe de Kansas City avec 12 attrapés pour des gains de 94 verges et un majeur. Mecole Hardman a ajouté cinq attrapés pour un total de 63 verges. Hardman a mis la table pour le placement victorieux de Butker en réalisant un attrapé de 24 verges lors de la dernière séquence offensive des Chiefs.

Daniel Jones a lancé deux passes de touché et une interception pour les Giants (2-6), mais il a également été victime de trois sacs. Il a été rabattu au sol deux fois lors de la dernière série à l’attaque des siens.

Il s’agissait seulement de la quatrième victoire des Chiefs en 15 affrontements contre les Giants, et de la première depuis la saison 2013.

Mahomes et ses coéquipiers ont découpé la défense des Giants lors de la première possession, mais le quart des Chiefs a été victime d’une interception dans la zone des buts. Il s’agissait du septième match de suite avec au moins une interception pour Mahomes.

Les Chiefs ont malgré tout obtenu des points quelques instants plus tard, quand Jones a lui aussi été victime d’un larcin.

Après que Jones eut rejoint Kyle Rudolph dans la zone des buts pour permettre aux Giants de créer l’égalité 7-7, les Chiefs se sont tournés vers le jeu au sol. Derrick Gore a porté le ballon sept fois et il a récolté 43 verges pour inscrire un premier touché dans la NFL.

Privés des services du porteur de ballon Saquon Barkley et du receveur Kenny Golladay, les Giants ont pu compter sur les remplaçants Devontae Booker et John Ross III.

En fin de première demie, les New-Yorkais ont orchestré une série offensive de 86 verges et Graham Gano a mis la touche finale avec un placement de 23 verges. Au début du quatrième quart, le receveur Evan Engram a capté une passe de touché de cinq verges de Jones pour procurer une avance de 17-14 aux Giants.

Pour la première fois depuis la victoire des Chiefs contre les 49ers de San Francisco au Super Bowl LIV, en février 2020, le Québécois Laurent Duvernay-Tardif était en uniforme.

Le joueur de ligne offensive de 30 ans, qui s’est blessé à la main droite au camp d’entraînement des Chiefs, agissait comme réserviste pour l’équipe d’Andy Reid.