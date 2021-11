PHOTO JACK DEMPSEY, ASSOCIATED PRESS

(Englewood, Colorado) Von Miller n’est plus le joueur de concession à Denver.

Arnie Stapleton Associated Press

Le volubile secondeur des Broncos de Denver ira rejoindre Aaron Donald et Jalen Ramsey avec les Rams de Los Angeles, lundi.

Les Rams ont acquis le joueur étoile qui avait mené les Broncos vers une victoire de 24-10 au Super Bowl 50 en 2015 — le dernier de la prestigieuse carrière du quart Peyton Manning — en retour de choix de deuxième et troisième tours au repêchage de la NFL en 2022.

Miller a notamment été nommé le joueur par excellence du Super Bowl 50, et la recrue par excellence en défense en 2011. Il a aussi été nommé huit fois sur l’équipe d’étoiles de la NFL, et fut membre de l’équipe d’étoiles de la décennie 2010.

L’Américain est également le meneur au chapitre des sacs du quart (110,5) en saison régulière dans l’histoire des Broncos, en plus de ses six sacs et demi réussis en éliminatoires de la NFL.

« Nous jouons le tout pour le tout », ont écrit les Rams (7-1) sur Twitter, dans un message assortit d’un GIF de l’acteur John Malkovich lançant ses jetons sur une table de poker.

Et il semble que les Broncos (4-4) quitteront la partie.