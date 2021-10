Cole Beasley (11) et Justin Coleman (27)

PHOTO ADRIAN KRAUS, ASSOCIATED PRESS

(Orchard Park) Josh Allen a lancé deux passes de touché en deuxième demie et les Bills de Buffalo ont gagné 26-11 contre les Dolphins de Miami, dimanche.

La Presse Canadienne

Après n’avoir amassé que 100 verges d’attaque après une demie et une possession des Bills au troisième quart, Allen a trouvé son rythme et il a orchestré deux séquences offensives qui ont totalisé 22 jeux et 151 verges.

Les Bills (5-2) ont pris les devants 10-3 au troisième quart quand Allen s’est défait de Jaelan Phillips avant de lancer une passe de touché de huit verges à Gabriel Davis. Allen a ensuite lancé une passe de touché de 19 verges à Stefon Diggs.

Les Dolphins (1-7) ont réduit l’écart à 17-11 quand Tua Tagovailoa a réussi une faufilade du quart d’une verge et quand Mike Gesicki a capté le converti de deux points, au quatrième quart.

Allen a répliqué en menant une série à l’attaque de 14 jeux qui s’est conclue par un placement de 39 verges de Tyler Bass. Jordan Poyer a confirmé la victoire des Bills en interceptant une passe de Tagovailoa.

Les Bills ont vaincu les Dolphins pour une septième fois consécutive.

Eagles 44 –Lions 6

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Marcus Epps (22) et Amon-Ra St. Brown (14)

Les porteurs de ballon Boston Scott et Jordan Howard ont tous les deux inscrit deux touchés et les Eagles de Philadelphie ont écrasé les Lions de Detroit 44-6.

L’attaque au sol des Eagles a complètement dominé le front défensif des Lions (0-8) en récoltant 236 verges.

Scott a porté le ballon 12 fois pour des gains de 60 verges alors que Howard a obtenu 57 verges en 12 courses. Le quart des Eagles Jalen Hurts a ajouté son grain de sel en récoltant 71 verges en sept courses.

Hurts, qui a complété neuf de ses 14 passes pour un total de 103 verges, est devenu le premier quart depuis 1950 à amasser au moins 30 verges au sol à ses 12 premiers départs en carrière.

La défensive des Eagles (3-5) s’est aussi mise de la partie grâce à un touché de Darius Slay, à la suite d’un retour d’échappé de 33 verges.

Le quart des Lions Jared Goff a vu 25 de ses 34 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 222 verges.

Rams 38 – Texans 22

PHOTO MARIA LYSAKER, USA TODAY SPORTS Cooper Kupp (10)

Les Rams de Los Angeles ont dominé les trois premiers quarts de leur affrontement contre les Texans de Houston et ils ont triomphé 38-22.

Les Rams (7-1) menaient 38-0 au quatrième quart lorsque les Texans (1-7) se sont mis en marche. La troupe de Houston a inscrit 22 points sans riposte, mais c’était déjà trop peu, trop tard.

Grâce à cette victoire, les Rams ont rejoint les Cardinals de l’Arizona et les Packers de Green Bay au sommet de l’Association Nationale. Les Buccaneers de Tampa Bay, qui jouent plus tard dimanche, pourraient également terminer la journée avec un dossier de 7-1.

Le quart Matthew Stafford a une fois de plus connu un bon match pour les Rams, complétant 21 de ses 32 passes pour des gains de 305 verges. Il a lancé trois passes de touché, dont une à Cooper Kupp.

Kupp a capté sept ballons pour des gains de 115 verges. Il a joint Adam Thielen (2018) en tant que seuls joueurs depuis 1950 à avoir récolté au moins sept réceptions et au moins 90 verges lors de sept des huit premiers matchs d’une saison.

Kupp est également devenu le premier joueur des Rams à inscrire au moins 10 touchés lors des huit premiers matchs d’une saison depuis Elroy Hirsch (12), en 1951.

Panthers 19 – Falcons 13

PHOTO BRETT DAVIS, USA TODAY SPORTS Donte Jackson (26) et Tajae Sharpe (4)

Zane Gonzalez a réussi quatre placements, Chuba Hubbard a inscrit un touché sur une course de six verges et les Panthers de la Caroline ont défait les Falcons d’Atlanta 19-13.

Les Panthers, qui ont mis fin à une séquence de quatre revers, ont malmené le quart Matt Ryan et les Falcons, qui n’ont obtenu que 213 verges totales d’attaque.

Ryan a connu l’une de ses pires parties en carrière, n’amassant que 146 verges en plus de lancer deux interceptions. Il a aussi été victime de trois sacs.

Les Falcons (3-4) avaient remporté leurs deux dernières parties, mais ils ont raté une occasion de revenir au-dessus de la barre de ,500 pour une première fois depuis 2017.

Alors que son poste était en jeu, le quart Sam Darnold a offert une performance assez bonne pour aider les Panthers (4-4) à l’emporter.

Darnold a récolté 129 verges aériennes, mais il a ajouté 66 verges au sol, ce qui constitue le deuxième plus haut total de sa carrière. Il a toutefois été victime d’une commotion cérébrale au quatrième quart.

Les Steelers 15 – Browns 10

PHOTO SCOTT GALVIN, USA TODAY SPORTS Terrell Edmunds (34) et Jarvis Landry (80)

Ben Roethlisberger a de nouveau eu le dessus contre Cleveland alors que les Steelers de Pittsburgh ont défait les Browns 15-10, dimanche.

Les Steelers ont dû se débrouiller sans le botteur de précision Chris Boswell en deuxième demie, mais ils ont tout de même remporté un troisième match de suite.

Roethlisberger a réussi une passe de touché et la recrue Najee Harris a signé une course de touché de huit verges, pour les Steelers (4-3).

Boswell a subi une commotion cérébrale après qu’un jeu truqué ait mal tourné. Jordan Elliott l’a durement frappé après une passe incomplète.

Les Browns (4-4) ont eu leurs occasions, mais l’ailier espacé Jarvis Landry a commis un échappé coûteux, notamment. De plus, lors des dernières 6 : 04, Landry a échoué deux fois à capter une passe de Baker Mayfield.

Roethlisberger a une fiche de 24-3-1 face aux Browns, dont un dossier de 12-2-1 à Cleveland.

Le quart de 38 ans a complété 22 passes sur 34 pour 266 verges, dont 193 en deuxième demie.

Le botteur de dégagement Pressley Harvin III est le réserviste de Boswell, mais on ne lui a pas demandé d’essayer un botté de précision – il peinait déjà assez au niveau de sa tâche première.

Boswell est le plus précis à son poste dans la NFL depuis 2019, avec un taux de réussite de 94 % (60 en 64).

Lors d’un quatrième essai, Roethlisberger a réussi une passe de touché de deux verges à l’ailier rapproché Pat Freiermuth.

L’attrapé a été laborieux, mais Freiermuth a su poser ses deux pieds à l’intérieur de la ligne.

Pittsburgh amenait ainsi le score au compte final, avec 11 : 04 à écouler au dernier quart.

Cinq minutes plus tard, Landry a vu Joe Schobert lui faire échapper le ballon.

Cleveland a repris le ballon avec 4 : 22 au cadran, mais Rashard Higgins a commis un hors-jeu et Landry n’a pas su maîtriser une passe haute lors d’un quatrième essai, avec 1 : 53 à disputer. Il avait échappé une passe plus tôt dans la montée.

Un gain de 50 verges du receveur de passes Dionte Johnson, des Steelers, a ensuite mis fin aux espoirs des Browns. Roethlisberger n’avait plus qu’à écouler le temps restant.

Mayfield revenait au jeu après un match d’absence, en lien à une blessure à l’épaule.

D’Ernest Johnson a réussi une course de touché de 10 verges pour les Browns.

Avec Tom Withers, Associated Press