L’attention de Khari Jones n’est pas portée sur les matchs éliminatoires de la Ligue canadienne de football, même si ses Alouettes de Montréal pourraient s’y qualifier à l’aide d’une victoire aux dépens des Roughriders de la Saskatchewan, samedi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Je ne regarde pas (la possibilité de se qualifier) comme étant la chose la plus importante qui soit cette semaine, a déclaré l’entraîneur-chef du club de football montréalais en visioconférence, jeudi. Je souhaite seulement qu’on continue ce que l’on fait de bien présentement. Qu’on continue de gagner nos matchs. C’est le plus important à mes yeux. Une participation aux éliminatoires sera une conséquence naturelle de ces victoires.

« Je n’ai pas parlé une seconde d’éliminatoires avec les joueurs. Ça ne m’inquiète pas à ce stade-ci. Nous sommes en première place présentement, c’est ce que nous contrôlons et voulons continuer de contrôler. Si on joue du football solide dans les trois phases de jeu, les éliminatoires arriveront d’elles-mêmes. »

Les Alouettes se présentent à ce duel forts de quatre victoires consécutives, qui leur ont permis de devancer les Argonauts de Toronto au sommet dans l’Est. Comme les deux clubs ont une fiche de 6-4, la marge de manœuvre des Alouettes est pour ainsi dire inexistante.

Les Roughriders ont aussi une fiche de 6-4, ce qui leur confère le deuxième rang dans l’Ouest, derrière les puissants Blue Bombers de Winnipeg (10-1), que les Alouettes affronteront au cours des deux prochaines semaines dans une série aller-retour.

Sans dire que la formation montréalaise échappera ces deux affrontements, les deux points à l’enjeu contre les Riders deviennent encore plus importants.

En principe, Matthew Shiltz devrait amorcer un troisième match à la tête de l’attaque montréalaise. Mais à l’entraînement jeudi, c’est plutôt Trevor Harris, acquis pour le seconder à la suite de la blessure subie par Vernon Adams fils, qui a pris les répétitions avec la première unité.

« Matt souffre de petites blessures et nous voulions lui faire profiter d’un entraînement plus léger, mais il devrait être en mesure d’être à son poste samedi, a indiqué Jones, qui n’a pas voulu préciser la nature de ce qui ennuie Shiltz. C’était une belle occasion de reposer Matt et de donner plus de répétitions de qualité à Trevor. Si Matt avait eu besoin de prendre plus de répétitions, il l’aurait fait.

« Au moment où on se parle, il n’y a pas de doute dans mon esprit que (Shiltz) sera le partant samedi. »

Jones a d’ailleurs répété que Shiltz est toujours considéré comme le partant, malgré la présence du vétéran Harris.

« Il fait les choses que nous nous attendons qu’il fasse. »

Les Alouettes seront privés des services du centre David Brown, blessé au coude, pour cette rencontre disputée à 13 h, au stade Percival-Molson. Jones croit que ce dernier en a encore pour trois à quatre semaines avant de pouvoir réintégrer la formation.

À la mi-temps, les Alouettes rendront hommage à l’ex-ailier défensif John Bowman, recordman des Alouettes et sixième de tous les temps pour les sacs avec 134.