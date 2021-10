Football

Doit-on vraiment prendre les Bengals au sérieux ?

Pas facile de faire ses griffes lorsqu’on joue dans la division Nord de la Conférence américaine. Bon an, mal an, les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh font partie des bonnes équipes de la ligue et sont toujours parmi les plus robustes. Lorsqu’on joue le quart de ses parties contre ces deux équipes, ça complique les choses.