Les Carabins de l’Université de Montréal se sont assuré, dimanche, le premier rang de la conférence québécoise de football universitaire en infligeant une sévère défaite de 35-13 au Rouge et Or de l’Université Laval.

Michel Marois La Presse

Il s’agissait de la victoire la plus convaincante de l’histoire des Carabins contre leurs grands rivaux. C’était aussi la première fois qu’ils remportaient leurs deux matchs de saison contre le Rouge et Or.

Marco Iadeluca a salué le caractère de ses joueurs, sans sous-estimer ses rivaux.

« Je suis très fier de mes joueurs qui ont surmonté beaucoup d’adversité tout au long de la saison et l’ont encore fait aujourd’hui. Cela dit, il nous reste encore un match en saison, et tout sera à recommencer après en séries.

« Dans tous les matchs Carabins-Rouge et Or, le pointage ne veut ultimement rien dire, a rappelé l’entraîneur-chef. Je sais qu’ils vont revenir en force, si jamais on mérite notre place en finale de la Coupe Dunsmore. Ils seront bien préparés, je n’en ai aucun doute. »

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage, sur une course de 22 verges de Kevin Mittal, mais ils n’ont plus eu d’occasion de marquer avant la dernière minute du match. Il a quand même fallu patienter jusqu’à la 12e minute du deuxième quart pour voir les Carabins créer l’égalité au terme d’une longue poussée de 71 verges en 7 jeux survenue après un revirement du Rouge et Or.

Le quart-arrière Jonathan Sénécal, qui a complété le match avec 350 verges de gains par la passe (19 en 29, 3 touchés), a alors réussi plusieurs passes opportunes, la dernière à Hassane Dosso sur 19 verges pour le touché.

Les Carabins ont ensuite sorti une carte plus ou moins cachée de leur jeu : le receveur Jarryd Taylor, qui a connu son meilleur match de la saison avec 5 attrapés et 138 verges de gains totaux.

« C’est l’histoire de notre saison, plusieurs joueurs sont venus prendre la relève des blessés avec succès, a rappelé Iadeluca. On savait quel joueur Jarryd était, mais il a lui-même été à l’écart du jeu et n’est revenu qu’il y a quelques semaines. Aujourd’hui, il était prêt. »

Taylor s’est donc mis en évidence en complétant d’abord lui-même une passe de 13 verges à Tristan Fiske-Casault, avant de capter une passe de touché de 20 verges de Sénécal. Sur leur lancée, les Carabins ont ajouté 3 points en toute fin de première demie quand Michael Arpin a réussi un placement de 13 verges.

« Ça m’a pris quelques semaines à m’ajuster, en raison de la COVID-19, mais ça va mieux de jour en jour et j’étais vraiment impliqué dans le plan de match aujourd’hui, a expliqué Taylor. Mais il y a tant d’excellents receveurs dans cette équipe et ils pourraient tous être partants. Pour moi, après plusieurs saisons à Concordia, c’est spécial d’être ici et de faire partie des Carabins. »

C’est incroyable d’évoluer devant une telle foule de partisans… sans se faire chahuter ! Jarryd Taylor

En deuxième demie, la défense des Carabins a vraiment pris le contrôle du match, avec notamment une séquence de cinq sacs en sept jeux. En attaque, Sénécal s’est tourné vers le porteur de ballon Bertrand Beaulieu – 91 verges en 15 courses –, non sans compléter une troisième passe de touché, sur 39 verges, à Simon Riopel. Arpin a ajouté trois placements.

Lemieux-Cardinal, qui a réussi deux de ces sacs, a souligné : « On a commencé lentement, mais on s’est vraiment mis à jouer notre football en deuxième demie, après avoir effectué quelques petits ajustements en fonction de ce qu’ils faisaient en attaque. On a encore des choses à améliorer, mais on va dans la bonne direction et on aura maintenant l’avantage de jouer les matchs éliminatoires à la maison. »

« Beaucoup d’erreurs »

Le Rouge et Or a ajouté un touché en fin de match, alors que l’issue était scellée depuis longtemps. Pour les visiteurs, qui n’avaient plus subi trois revers en saison depuis 2002 et qui terminent l’année avec une fiche de 5-3, le pointage était évidemment sévère.

« Nous avons commis beaucoup d’erreurs, dans toutes les facettes du jeu, et ça explique un peu le pointage, a tempéré l’entraîneur-chef Glen Constantin. Je ne veux toutefois rien enlever aux Carabins, qui ont très bien joué et ont pleinement profité de l’avantage du terrain et de leur foule.

« Leur quart [Sénécal] a été très bon, en prolongeant souvent les jeux grâce à ses courses pour laisser à ses receveurs le temps de se libérer. De notre côté, le bruit de la foule a perturbé le rythme de notre attaque et leur défense en a profité pour mettre beaucoup de pression sur notre quart. »

Constantin, qui a convenu qu’une telle défaite constituait une bonne leçon pour ses jeunes joueurs, a toutefois rappelé : « Une année [2014], on les avait battus 40-13 ici et on a perdu la finale de la Coupe Dunsmore en fin de saison. C’est possible, et je l’ai rappelé à mes joueurs après le match. Notre semaine sans match tombe plutôt bien. Les joueurs auront congé demain, et nous nous préparerons ensuite pour la demi-finale [contre Concordia] dans l’espoir de mériter le droit de revenir ici pour la Dunsmore. »

De leur côté, les Carabins compléteront la saison vendredi prochain (19 h) alors qu’ils rendront visite aux Redbirds au stade Percival-Molson de l’Université McGill.

Déjà assurés du troisième rang après leur victoire décisive de 31-3 samedi contre les Redbirds (1-6), les Stingers de Concordia (4-3) seront quant à eux à Sherbrooke pour y affronter le Vert & Or (2-5). Ce dernier est assuré de terminer la saison au quatrième rang, d’obtenir la dernière place en matchs éliminatoires et d’affronter les Carabins en demi-finale.