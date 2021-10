Ce sont deux équipes en perte de vitesse qui s’affronteront pour amorcer la septième semaine d’activité, ce jeudi soir. Vaincus à leurs trois derniers matchs, les Broncos de Denver seront à Cleveland pour y affronter les Browns, qui sont ravagés par les blessures. Pour mettre la table à cette septième semaine, voici notre état des forces.

Miguel Bujold La Presse

1- CARDINALS DE L’ARIZONA (6-0) – Non seulement les Cards sont-ils les seuls à ne pas avoir été vaincus, mais en plus ils n’ont jamais été menacés de perdre dans cinq de leurs six matchs. Même sans leur entraîneur-chef Kliff Kingsbury (COVID-19), les Cardinals sont allés rosser les Browns, à Cleveland. La preuve que cette organisation est maintenant très bien structurée.

2- RAMS DE LOS ANGELES (5-1) – Rappelons que la seule défaite des Rams a été subie contre les Cards. La course pour le premier rang de la division Ouest de la NFC entre ces deux équipes devrait nous garder en haleine jusqu’à la fin de la saison. Matthew Stafford s’apprête à affronter son ancienne équipe, les Lions de Detroit, pour la première fois.

3- RAVENS DE BALTIMORE (5-1) – Pour la deuxième saison de suite, les Ravens devront se passer des services de leur bloqueur à gauche Ronnie Stanley, blessé à une cheville. Regrettent-ils d’avoir échangé Orlando Brown fils aux Chiefs de Kansas City ? Stanley n’a presque pas joué depuis qu’il a signé un contrat de près de 100 millions, il y a deux ans.

4- BUCCANEERS DE TAMPA BAY (5-1) – Antonio Brown a entamé sa saison dans le rôle de troisième receveur des Bucs, mais je vous parie un café qu’il la terminera dans le rôle de premier. Dans ses trois derniers matchs, il a capté 23 passes pour 280 verges et a marqué 3 touchés. Il souffre toutefois d’une entorse à une cheville actuellement.

5- BILLS DE BUFFALO (4-2) – On a pu constater, lundi soir, que la défense des Bills était vulnérable contre la course, du moins lorsqu’elle doit arrêter un porteur de la trempe de Derrick Henry. Tremaine Edmunds n’est pas vilain, mais le secondeur intérieur n’est pas devenu le joueur d’impact auquel on s’attendait.

6- PACKERS DE GREEN BAY (5-1) – Parmi les meilleurs joueurs du circuit qui demeurent méconnus du grand public, ajoutons le nom de Kenny Clark. Premier choix des Packers en 2016, le plaqueur excelle dans tous les aspects du jeu.

7- COWBOYS DE DALLAS (5-1) – La cuvée des Cowboys au repêchage de 2020 pourrait être mémorable. Le receveur CeeDee Lamb est déjà une étoile, le demi de coin Trevon Diggs mène la NFL avec un ahurissant total de sept interceptions en six matchs, et le Canadien Neville Gallimore a le potentiel pour devenir un plaqueur supérieur à la moyenne. Ils ont été les trois premiers choix du club.

PHOTO TIM HEITMAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS CeeDee Lamb, des Cowboys de Dallas

8- CHIEFS DE KANSAS CITY (3-3) – Les Chiefs devraient peut-être s’avouer qu’un retour au Super Bowl passera vraisemblablement par des festivals offensifs. En ce sens, l’ajout d’une autre arme ou deux pour Patrick Mahomes serait peut-être la meilleure stratégie avant la date limite des échanges, le 2 novembre.

9- CHARGERS DE LOS ANGELES (4-2) – Était-ce parce qu’ils jouaient dans l’Est que les Chargers ont été aussi mauvais à Baltimore ? Après un bon départ en septembre, leur défense n’a arrêté personne lors de ses deux derniers matchs.

10- RAIDERS DE LAS VEGAS (4-2) – En allant gagner au Colorado, Derek Carr et les Raiders ont démontré qu’ils ne s’écraseraient pas après le départ de Jon Gruden. Ils disputeront leurs deux prochains matchs aux Eagles de Philadelphie et aux Giants de New York, ce qui pourrait leur permettre de bien se positionner dans la course aux éliminatoires.

11- TITANS DU TENNESSEE (4-2) – Heureusement qu’ils peuvent donner le ballon à Derrick Henry, n’est-ce pas ? Son importance pour les Titans vaut celle qu’ont les meilleurs quarts-arrières de la ligue pour leur équipe respective. Henry a déjà 250 verges au sol de plus que n’importe qui d’autre dans la ligue !

12- BENGALS DE CINCINNATI (4-2) – Joe Burrow et ses jeunes coéquipiers apprennent à gagner avec constance, et si leur défense joue bien, la possibilité d’une participation aux séries ne peut être exclue.

13- SAINTS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS (3-2) – L’après-Drew Brees se passe plutôt bien chez les Saints. Sans trop faire de bruit, Jameis Winston connaît un début de saison respectable avec 12 passes de touché contre seulement 3 interceptions.

14- STEELERS DE PITTSBURGH (3-3) – T. J. Watt a été nommé joueur défensif de la semaine dans l’AFC. Il serait peut-être temps que son excellence soit reconnue avec un titre du joueur défensif de l’année. Il a peut-être été le meilleur en 2019 et l’a clairement été en 2020. C’est parfois à se demander si les journalistes qui votent pour ces honneurs regardent des matchs…

15- VIKINGS DU MINNESOTA (3-3) – Sur papier, les Vikings ont une formation capable de rivaliser avec les meilleures de la Nationale. Mais si Kirk Cousins veut être considéré comme l’un des quarts de l’élite, il devra le prouver en gagnant des matchs au cours du prochain mois, lui qui se mesurera à Dak Prescott, Lamar Jackson, Justin Herbert et Aaron Rodgers.

16- BEARS DE CHICAGO (3-3) – Les Bears avaient manifestement pris la bonne décision au départ en choisissant d’être patients avec leur premier choix, Justin Fields, qui ne semble pas encore prêt à être un partant. Son jeu est incertain et ses statistiques devraient donner à réfléchir aux Bears : 53,5 % de passes complétées et coefficient d’efficacité de 67,4, notamment. N’ont-ils pas appris de leurs erreurs avec Mitchell Trubisky ?

PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Fields, des Bears de Chicago

17- BROWNS DE CLEVELAND (3-3) – Ça tombe comme des mouches chez les Browns. Baker Mayfield (épaule) ratera le match de jeudi et sera remplacé par Case Keenum. Les porteurs Bradley Chubb et Kareem Hunt rateront également la rencontre, alors que la présence d’Odell Beckham fils et des joueurs de ligne offensive J. C. Tretter, Jedrick Wills fils et Jack Conklin est incertaine.

18- 49ers DE SAN FRANCISCO (2-3) – En plus de l’incertitude qu’il y a au poste de quart en raison de la présence de Jimmy Garoppolo et de Trey Lance, la défense des Niners tarde à redevenir l’unité dominante d’il y a deux ans. Elle est 15e pour la moyenne de points accordés par match et n’a réussi qu’une seule interception et recouvré qu’un seul échappé.

19- PATRIOTS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE (2-4) – En dépit de toutes les acquisitions de l’organisation pour améliorer son groupe de receveurs, c’est Jakobi Meyers, qui faisait déjà partie de l’équipe, qui mène les Patriots avec 36 réceptions de passes. L’ailier rapproché Hunter Henry est deuxième avec 22.

20- COLTS D’INDIANAPOLIS (2-4) – Depuis quelques semaines, le jeu de Carson Wentz ressemble un peu plus à ce qu’il était à ses premières saisons à Philadelphie. Cela dit, le pilier de l’attaque est Jonathan Stewart, qui est dans la conversation lorsqu’il est question du deuxième demi offensif par excellence de la ligue. On sait tous qui est le premier, n’est-ce pas ?

21- BRONCOS DE DENVER (3-3) – Un mirage, ces trois victoires pour amorcer le calendrier ? Elles ont été remportées contre les Giants, les Jaguars de Jacksonville et les Jets de New York… S’ils sont incapables de vaincre les Browns, qui joueront sans plusieurs de leurs joueurs clés, on pourra d’ores et déjà mettre une croix sur leurs chances de participer au tournoi de janvier.

22- EAGLES DE PHILADELPHIE (2-4) – Fletcher Cox n’est plus le meilleur joueur en défense des Eagles. Cet honneur revient plutôt à celui qui joue à côté de lui, Javon Hargrave. Ce dernier mène l’équipe avec six sacs du quart et, à sa sixième saison, fait maintenant partie des meilleurs plaqueurs de la NFL.

23- PANTHERS DE LA CAROLINE (3-3) – Comme celui des Broncos, le beau début de saison des Panthers s’est envolé en fumée. L’absence de Christian McCaffrey y est pour beaucoup, certes, mais Sam Darnold a recommencé à commettre trop d’erreurs, les receveurs échappent des passes faciles, et la défense a régressé après un excellent départ.

24- SEAHAWKS DE SEATTLE (2-4) – Pete Carroll et ses adjoints devront mettre les bouchées doubles et être très créatifs durant l’absence de Russell Wilson. Que Wilson n’ait jamais même obtenu un seul vote pour le titre du joueur le plus utile à son équipe est une autre preuve que le système de votes pour les honneurs individuels ne fonctionne pas.

25- FALCONS D’ATLANTA (2-3) – Même s’ils n’ont qu’une fiche de 2-3, c’est un étonnant début de saison que connaissent les Falcons. Il n’y a pas beaucoup de talent dans cette formation, mais le nouvel entraîneur-chef Arthur Smith fait manifestement du bon boulot.

PHOTO JASON BEHNKEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Arthur Smith, entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta

26- ÉQUIPE DE WASHINGTON (2-4) – Difficile à croire que la défense de Washington joue aussi mal. Et ça commence avec Chase Young. Deuxième espoir sélectionné il y a un an et demi, l’ailier défensif ne totalise que 12 plaqués en solo, dont 2 sacs, en 6 rencontres. C’est nettement trop peu, surtout qu’il y a trois autres anciens premiers choix sur la ligne défensive, ce qui devrait normalement lui permettre de s’illustrer assez régulièrement.

27- DOLPHINS DE MIAMI (1-5) – Après deux saisons encourageantes, tout est en voie de s’écrouler chez les Dolphins. Malgré l’absence de plusieurs joueurs importants, ils auraient dû trouver le moyen de gagner au moins un ou deux matchs de plus jusqu’à maintenant. On s’attendait à beaucoup plus de leur part.

28- JAGUARS DE JACKSONVILLE (1-5) – Ouf… Urban Meyer a dû l’apprécier, cette victoire sur le sol londonien ! S’il avait fallu que les Jaguars perdent une 21e fois de suite à cause de ses décisions stratégiques douteuses…

29- JETS DE NEW YORK (1-4) – Zach Wilson a été victime de 18 sacs et 9 interceptions à ses 4 premiers matchs en carrière. Une autre preuve qu’il est souvent préférable de donner une saison d’apprentissage aux jeunes quarts-arrières.

30- GIANTS DE NEW YORK (1-5) – Pas facile de gagner des matchs dans la NFL lorsqu’on doit jouer sans son as porteur de ballon (Saquon Barkley), son bloqueur à gauche (Andrew Thomas) et son meilleur receveur (Kenny Golladay).

31- LIONS DE DETROIT (0-6) – Après quelques performances inspirées dans des matchs relativement serrés, les Lions se sont fait humilier par les Bengals de Cincinnati. Et voilà qu’ils croiseront leur ancien quart Matthew Stafford et les Rams.

32- TEXANS DE HOUSTON (1-5) – La recrue David Mills sera le quart partant pour au moins un autre match alors que Tyrod Taylor continue de se rétablir d’une blessure à une cuisse. La pire équipe de notre classement visitera celle au premier rang, dimanche. En date du 20 octobre, l’écart de points était de 18,5, et il sera probablement encore plus élevé avant le botté d’envoi.