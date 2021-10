Trevor Harris acceptera volontiers le rôle que les Alouettes voudront bien lui donner. N’allez cependant pas croire que le quart-arrière acquis des Elks d’Edmonton, dimanche, pense que la fin de sa carrière approche.

Miguel Bujold La Presse

« Peu importe le rôle qu’on me donnera, je vais le remplir à 100 % de mes capacités », a d’emblée dit Harris, qui a répondu aux questions des journalistes pour la première fois depuis qu’il s’est joint aux Alouettes, mardi.

Harris sera un bon réserviste pour Matt Shiltz et l’aidera du mieux qu’il le peut. Mais à moyen terme, il ne veut pas regarder l’action des lignes de touche.

Je sens que je suis à l’apogée de ma carrière, physiquement et mentalement. Tout ce dont j’ai besoin, c’est d’une équipe qui croit en moi et qui me donnera une bonne chance. Je pense sincèrement que j’ai cinq bonnes saisons devant moi. Je n’aime pas trop parler de moi, mais je crois que mes meilleures saisons sont à venir. Trevor Harris

Les choses ont tourné au vinaigre à Edmonton. Harris, qui est l’un des quarts les mieux payés du circuit, a perdu son poste de partant au profit de Taylor Cornelius, qui n’offre pourtant pas du jeu très convaincant comme l’indique son coefficient d’efficacité de 73,3.

Harris avait subi une blessure au cou il y a environ un mois, mais est maintenant guéri. Même s’il n’a pas voulu le confirmer parce qu’il s’agit d’une question personnelle, Harris a également indiqué qu’il avait récemment été vacciné contre la COVID-19. Selon certaines rumeurs, son refus de l’être plus tôt aurait été un facteur dans la décision des Elks.

« Je pourrai jouer dans n’importe lequel match, peu importe où il sera disputé », a-t-il précisé. Rappelons qu’à compter du 1er décembre, seuls les gens vaccinés pourront voyager en avion au Canada.

« Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas que cela ait été un facteur [dans la décision des Elks]. Je sais qu’il y a d’autres joueurs du club qui ne sont pas vaccinés et qui sont encore avec l’équipe. »

« Brock [Sunderland] m’a dit que l’organisation prenait une décision de football. »

Harris n’a pas été surpris d’apprendre qu’il avait été échangé, dimanche. Il n’a toutefois eu que de bons mots pour son ancienne équipe et son directeur général, Sunderland.

« J’ai beaucoup d’amour pour les joueurs de cette équipe et Brock, qui m’a toujours traité avec respect et donné l’heure juste, même si nous étions en désaccord au sujet de certaines décisions qui ont été prises. »

Un appel de Calvillo

Harris était venu bien près de se joindre aux Alouettes en 2016. Alors le DG de l’équipe, Jim Popp avait tenté de l’embaucher comme joueur autonome, mais le passeur avait finalement préféré quitter les Argonauts de Toronto pour le Rouge et Noir d’Ottawa.

« Je suis venu extrêmement près de venir ici. J’ai reçu un appel dès que le marché de l’autonomie s’était ouvert, et c’était nul autre qu’Anthony Calvillo », a raconté Harris. Calvillo faisait alors partie du groupe d’entraîneurs de l’équipe.

« Les choses n’ont pas fonctionné à cette époque, mais j’aurai maintenant l’occasion de porter le bleu et le rouge des Alouettes. J’en suis très excité. »

Comme une nouvelle langue

Harris pourra commencer à s’entraîner avec sa nouvelle équipe la semaine prochaine. En quarantaine dans sa chambre d’hôtel à Montréal parce qu’il arrive d’un séjour aux États-Unis, Harris étudie actuellement le livre de jeux des Alouettes. Khari Jones et Danny Maciocia ne lui ont encore rien dit au sujet du rôle qu’il occupera à partir de la semaine prochaine.

« Ils ne m’ont rien dit à ce sujet. Ils m’ont donné le livre de jeux et m’ont simplement dit de l’apprendre le plus rapidement possible. »

On retrouve souvent les mêmes concepts d’une équipe à l’autre, la différence, c’est le verbiage. C’est un peu comme si on devait apprendre une nouvelle langue puisque la terminologie est différente d’une équipe à l’autre. C’est un défi, mais c’est un défi agréable pour moi, car je suis un junkie de football. Trevor Harris

Harris a déjà été en communication avec Shiltz, qui sera le quart partant pour un deuxième match de suite lorsque les Alouettes accueilleront les Argonauts, vendredi soir au stade Percival-Molson. Il a également reçu un appel de Vernon Adams fils dans les heures qui ont suivi la transaction. Les deux joueurs communiquaient déjà ensemble assez régulièrement.

« On a eu une brève conversation après la transaction et je suis très heureux qu’on puisse unir nos forces », a dit Harris.

« On se parle souvent et on s’envoie des messages textes durant la saison morte. J’ai toujours admiré son style de jeu depuis sa saison recrue. »

Évoluant dans la LCF depuis une décennie, Harris pourra certainement prodiguer des conseils à Shiltz et à Adams fils, qui demeurent de jeunes quarts.

« J’ai toujours essayé d’être un mentor pour les jeunes quarts avec lesquels j’ai joué. Au terme de notre carrière, la plupart du temps, on ne se souviendra pas tant de ce qu’on a accompli sur le terrain, mais plutôt de l’impact qu’on a eu sur les autres. »

« Cela dit, je pense qu’il me reste la moitié d’une décennie à jouer à un très haut niveau, et j’ai hâte de le faire. »

Ménard et Wieneke à l’honneur

David Ménard et Jake Wieneke ont été nommés parmi les joueurs étoiles de la LCF pour la 11e semaine d’activité. Les deux joueurs se sont illustrés dans la victoire de 27-16 des Alouettes aux dépens du Rouge et Noir, samedi dernier, à la Place TD d’Ottawa.

Ménard a forcé un échappé et a réussi deux des 10 sacs des Alouettes, qui ont ainsi égalé un record d’équipe vieux de 36 ans (1985). L’ailier défensif de Chicoutimi connaît sa meilleure saison dans la Ligue canadienne, sa première dans l’uniforme montréalais.

Quant à Wieneke, il a mené l’équipe avec sept attrapés pour 114 verges de gains, en plus de marquer son huitième touché de la saison, un jeu de 50 verges. Le receveur de deuxième année occupe le premier rang de la ligue avec huit touchés.