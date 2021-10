À sa quatrième saison dans la LCF et avec les Alouettes, Matt Shiltz a enfin pu savourer sa première victoire comme quart partant. Shiltz a excellé en première demie et la défense des Oiseaux a terrorisé les quarts-arrière du Rouge et Noir d’Ottawa durant tout le match dans une victoire facile de 27-16.

La marque finale n’est pas vraiment représentative de l’allure de la rencontre. Les hommes de Khari Jones ont eu le contrôle de la partie du début jusqu’à la fin.

Shiltz avait déjà plus de 200 verges de gains après la première demie. Il a inscrit un majeur de quatre verges au sol et a lancé une passe de touché de 50 verges à Jake Wieneke.

« C’est une très belle sensation. J’étais plus nerveux et anxieux au cours de la semaine, je me sentais plus calme lorsque le match a débuté », a raconté Shiltz, qui a complété 21 de ses 34 passes (61,8 %) pour 281 verges de gains. Il a été victime d’une interception sur une longue passe qui a essentiellement eu le même résultat qu’un botté de dégagement.

Shiltz a avoué qu’il venait de se prouver qu’il pouvait connaître du succès comme quart partant dans la LCF grâce à sa performance de samedi à la Place TD à Ottawa.

« Absolument. Je croyais en moi, mais au bout du compte, on doit le faire. L’organisation et les entraîneurs m’ont rappelé que je faisais partie de cette équipe pour une raison et qu’ils croyaient en moi. »

« Ça fait quatre ans que je suis ici, alors plusieurs personnes ont cru et ont vu quelque chose en moi. Ça valait l’attente. Le temps qu’il m’a fallu patienter avant de remporter ma première victoire a rendu ce moment encore plus satisfaisant. »

Jones et les Alouettes ont rapidement démontré qu’ils ne joueraient pas de prudence en l’absence de Vernon Adams fils, blessé au bras gauche. Shiltz a réussi plusieurs longues passes et le Rouge et Noir a mordu à quelques feintes de remises aux porteurs de ballon, dont sur le touché que le quart-arrière à lui-même marqué.

« Matt a été très bon et était en contrôle de la situation. Il a réussi des jeux lorsqu’on en avait besoin, autant avec son bras que ses jambes », a résumé Jones.

Les statistiques de Shiltz auraient été meilleures si Wieneke n’avait pas échappé une passe de touché en début de partie. Voulant s’assurer de ne pas sortir de la zone des buts, le receveur a vu le ballon lui toucher le bout des doigts.

Mais Wieneke n’a pas marqué deux fois plus de touchés que n’importe lequel autre receveur de la ligue par hasard. Son touché inscrit un peu plus tard a été une superbe démonstration de concentration alors qu’il a saisi le ballon entre les deux joueurs du Rouge et Noir qui tentaient de le couvrir. Il s’agissait déjà de son huitième touché en 2021.

« Après avoir échappé la passe dans la zone des buts, je devais me racheter », a dit Wieneke avec son sourire habituel. « Matt a été incroyable aujourd’hui. Il l’est toujours, peu importe où il se trouve sur la charte des joueurs. »

Seul bémol du côté offensif, le demi Cameron Artis-Payne a échappé et perdu le ballon à deux occasions, lui qui remplaçait William Stanback pour un deuxième match de suite. On a appris peu de temps avant la partie que Stanback ne jouerait pas en raison d’une intoxication alimentaire.

La défense en feu

L’attaque des Als a été moins productive en deuxième demie, mais elle n’avait plus vraiment besoin de l’être. En raison de la pluie et parce que sa défense dominait complètement l’attaque du Rouge et Noir, Jones n’a voulu prendre aucun risque.

« Je n’ai pas choisi des jeux pour produire beaucoup de points en deuxième demie, pour être bien honnête avec vous. J’ai même dû me retenir d’appeler des jeux plus agressifs à certaines occasions. J’ai pris des décisions pour l’emporter. »

L’attaque du Rouge et Noir a été misérable. À son quatrième départ en carrière, le jeune Caleb Evans a réussi 12 de ses 23 passes pour 145 verges, un touché et trois interceptions. Il a été remplacé par Taryn Christion en fin de match, mais ce dernier a subi une blessure à une jambe qui l’a forcé à quitter le jeu.

Ce n’est pas moins de 10 sacs qu’ont réussis les Alouettes ! David Ménard, Michael Wakefield et Nick Usher en ont tous obtenu deux. Chris Ackie a mené l’équipe avec sept plaqués, dont un sac. Rodney Randle fils (deux) et Ty Cranston ont réussi les interceptions, tandis que Monshadrik « Money » Hunter a joué son meilleur match de la saison. Bref, tous les membres de la défense ont bien joué.

Ménard s’est illustré à quelques reprises en début de match, notamment en servant une tasse de café au joueur de ligne offensive devant lui, ce qui a mené à un touché de sûreté. Le Québécois est un réserviste de luxe sur la ligne défensive.

« David Ménard est fantastique. J’ai insisté pour qu’on l’obtienne durant la saison morte, car il faisait partie des Lions de la Colombie-Britannique en même temps que moi et je savais comment il était bon. Et il encore meilleur maintenant. Il est un joueur solide et un individu solide », a commenté Jones.

« On a bien joué lors de notre dernier match [lundi] et on voulait être aussi bons cette semaine », a dit Ménard, qui a senti que l’attaque du Rouge et Noir était à court de solutions.

« Lorsqu’une équipe s’en va nulle part et que son attaque a de la difficulté, c’est toujours le cas. Alors, oui, c’est ce qu’on a senti. Mais si une attaque abandonne, on n’arrêtera pas de faire des jeux pour autant. »

« Notre défense a été incroyable. Leurs quarts-arrière ont senti la pression durant tout le match et notre total de sacs le démontre », a noté Jones.

C’est une autre saison à oublier pour le Rouge et Noir. La défense de Mike Benevides joue avec intensité et robustesse et les unités spéciales performent bien grâce au botteur Lewis Ward et au spécialiste des retours Devonte Dedmon. Mais l’attaque est pitoyable.

L’ancien quart réserviste des Steelers de Pittsburgh, Devlin « Duck » Hodges, a récemment été embauché par le Rouge et Noir. Sera-t-il la solution à compter de 2022 ?

Premier rang en jeu

Les Alouettes feront face à des adversaires plus relevés au cours des prochaines semaines. Ils disputeront leurs quatre prochains matchs contre des équipes qui ont actuellement des fiches gagnantes, dont deux face aux Blue Bombers de Winnipeg, champions en titre et détenteurs d’une série de huit victoires.

Mais la première partie de cette séquence sera face aux Argonauts de Toronto, vendredi prochain, au Stade Percival-Molson. Avec une victoire, les Alouettes rejoindraient les Argos au premier rang de la division Est.

Après trois victoires de suite, Jones pense-t-il que son équipe prend actuellement son envol ?

« Je le pense, oui. Nos joueurs se sentent bien, et autant l’attaque que la défense veut bien faire l’une pour l’autre. »

On devrait voir si c’est effectivement le cas au cours du prochain mois. Les Alouettes jouent mieux dernièrement, mais rappelons que quatre de leurs cinq victoires de la saison ont été remportées aux dépens du Rouge et Noir et des Elks d’Edmonton, les deux pires formations du circuit. On passera aux choses sérieuses à compter de vendredi.