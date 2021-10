(Foxborough) Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont libéré le joueur défensif de l’année en 2019, Stephon Gilmore, après que les deux parties eurent été incapables de s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat.

Kyle Hightower Associated Press

Celui qui a participé quatre fois au Pro Bowl a confirmé son départ sur les réseaux sociaux. Le demi de coin a ajouté que les moments vécus en compagnie de ses coéquipiers au cours des quatre dernière saison, dont de remporter le Super Bowl après la saison 2018, « ne seront jamais oubliés ».

Blessé au quadriceps la saison dernière, Gilmore avait vu son nom inscrit sur la liste des joueurs inaptes à jouer en début de saison. Il aurait été admissible à un retour au jeu après la semaine 6.

Les Patriots et lui ont tenté tout l’été de restructurer son contrat. Gilmore a raté les activités obligatoires de l’équipe en mai et juin, alors qu’il tentait d’obtenir une compensation supplémentaire avant d’entreprendre sa cinquième et dernière année d’un contrat de 65 millions US signé en 2017.

Embauché comme joueur autonome, Gilmore a réussi 11 interceptions en quatre saison avec les Pats. Il n’en a réussi qu’une la saison dernière, ne jouant que 11 rencontres en raison de la COVID-19 et de sa blessure.