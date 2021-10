(Jacksonville) Le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, Shad Khan, a publiquement réprimandé Urban Meyer mardi pour le « comportement inexcusable » de l’entraîneur-chef dans un bar de l’Ohio le week-end dernier.

Mark Long Associated Press

Khan a publié un communiqué condamnant les actions de Meyer, qui ont été filmées et mises en ligne sur les réseaux sociaux.

L’une d’elle montre une jeune femme dansant entre ses jambes alors qu’il est assis sur un banc, une vidéo qui est rapidement devenue virale. Une deuxième, plus embarrassante, semble montrer Meyer en train de toucher les fesses de la femme.

« J’ai discuté de la situation avec Urban et cette conversation demeurera confidentielle. Ce que je dirai est que sa conduite du week-end dernier est inexcusable, a indiqué Khan. J’apprécie les regrets d’Urban, que je crois sincère. Il doit maintenant regagner notre confiance et notre respect. Ça demandera tout un engagement de la part d’Urban envers tous ceux qui appuient, représentent et jouent pour notre club. J’ai confiance qu’il saura le faire. »

Meyer a offert des excuses à sa famille, à l’équipe et à Khan, lundi.

« C’était simplement stupide. Je n’aurais pas dû mettre dans cette position », a dit Meyer.

Meyer n’a pas repris l’avion avec l’équipe à la suite de la défaite de 24-21 des siens à Cincinnati jeudi soir, une décision très inhabituelle pour un entraîneur. Il est plutôt demeuré dans son État natal pour visiter des membres de sa famille. Il est allé souper dans son restaurant de Columbus, Urban Meyer’s Pint House, vendredi.

« Il y avait un groupe près de nous et les gens voulaient que je prenne des photos avec eux, ce que j’ai fait, a expliqué Meyer. Ils voulaient me traîner sur la piste de danse et j’aurais dû quitter. »

Meyer craint que les vidéos n’aient un impact à long terme sur les relations qu’il tente de tisser avec ses joueurs. Il souhaite inculquer une nouvelle façon de faire chez les Jaguars, qui ont perdu 17 matchs d’affilée.