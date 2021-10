(Jacksonville) L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville Urban Meyer s’est excusé à sa famille, son équipe et au propriétaire Shad Khan pour avoir été « une distraction », après qu’une vidéo soit apparue sur les réseaux sociaux au cours du week-end montrant une jeune femme effectuant une danse suggestive devant lui.

Mark Long Associated Press

Meyer a convoqué son équipe pour une réunion lundi et a assuré qu’il allait « assumer (ses) responsabilités », des mots qu’il répète chaque jour et qui sont inscrits un peu partout sur les murs des installations des Jaguars.

« Je me suis excusé auprès de mon équipe et de mon personnel pour avoir été une distraction, a dit Meyer. C’était simplement stupide, j’ai expliqué ce qui s’était produit et j’ai assumé mes responsabilités. C’était simplement stupide. Je ne dois jamais me retrouver dans ce genre de situation. »

Meyer n’a pas accompagné ses joueurs lors du vol de retour à la suite de la défaite de 24-21 des Jags contre les Bengals à Cincinnati jeudi soir. Il est demeuré en Ohio pour visiter des membres de sa famille et est sorti souper vendredi à son restaurant/bar de Columbus, Urban Meyer’s Pint House.

La vidéo de 9 secondes montrant Meyer et la jeune femme est devenue virale samedi soir.