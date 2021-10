(Jacksonville) Au lendemain de la victoire de Tom Brady et des Buccaneers à Foxborough, le choc entre Brady et son ancien entraîneur-chef Bill Belichick a continué de faire jaser sur la planète NFL. Les entraîneurs Urban Meyer et John Harbaugh ont également fait parler d’eux, mais pour les mauvaises raisons.

Miguel Bujold La Presse

On comprend un peu mieux pourquoi Tom Brady et Bill Belichick n’ont échangé que quelques mots au centre du terrain après le match entre les Buccaneers et les Patriots, dimanche soir. Les deux hommes auraient convenu de se rencontrer plus tard, ce qu’ils ont fait dans le vestiaire des Buccaneers, selon le journaliste Mike Reiss, qui couvre les activités des Patriots pour ESPN depuis de nombreuses années. En entrevue avec Michele Tafoya, du réseau NBC, Brady a soutenu qu’il n’y avait aucune animosité entre lui et les Patriots et que la dernière semaine avait été très émotive pour lui, comme on le devine. Le quart-arrière et les Bucs se prépareront maintenant à affronter les Dolphins, dimanche à Tampa Bay. Au même moment, les Patriots auront une belle occasion de remporter leur deuxième victoire de 2021 en jouant à Houston.

Des excuses d’Urban Meyer

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS Urban Meyer, entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville

Les Jaguars avaient enfin joué un bon match, jeudi dernier. Trevor Lawrence, l’ailier espacé Laviska Shenault fils et le porteur de ballon James Robinson s’étaient tous mis en évidence dans la courte défaite de 24-21 subie aux mains des Bengals. Les Jags venaient de prendre un pas dans la bonne direction. Mais voilà que c’est cette histoire impliquant Urban Meyer qui retient toute l’attention à Jacksonville. L’entraîneur-chef a été filmé à son insu lors d’une fête alors qu’une jeune femme dansait très près de lui. Une vidéo et des photos ont circulé sur le web au cours du week-end. Meyer s’est excusé auprès de sa famille et des Jaguars, qui tenteront d’éviter une 20e défaite de suite lorsqu’ils accueilleront les Titans, dimanche. Meyer terminera-t-il la saison sur les lignes de touche des Jags ? Les paris sont ouverts.

Harbaugh critiqué

Au lendemain de leur victoire à Denver, personne ne parlait du jeu des Ravens, qui ont battu les Broncos, 23-7. C’est plutôt la décision de John Harbaugh d’avoir appelé une course de Lamar Jackson sur le dernier jeu du match au lieu de lui demander de poser le genou au sol qui a fait réagir. L’entraîneur-chef des Ravens a pris cette décision parce que les Ravens avaient la chance d’égaler un record en obtenant au moins 100 verges au sol dans un 43e match de suite, un record qui appartenait aux Steelers (1974-1977). Il manquait trois verges aux Ravens et Jackson en a obtenu cinq. Harbaugh a confirmé que c’est lui qui avait pris la décision et il a été vertement critiqué, lundi, notamment par l’entraîneur-chef des Broncos, Vic Fangio. « Je pense que c’était n’importe quoi [bullshit]. Je m’y attendais de leur part. J’ai 37 années d’expérience au football professionnel et je n’ai jamais vu quelque chose de semblable », a dit Fangio, qui a travaillé pour Harbaugh et les Ravens en 2008 et 2009. « On s’y attendait, car c’est de cette façon qu’ils [les Ravens] mènent leur équipe. La santé des joueurs est secondaire », a ajouté Fangio.

À prendre au sérieux, Murray et les Cards

Dans un match qui devait nous donner une meilleure idée quant à la force réelle des Cardinals, Kyler Murray et ses coéquipiers ont effacé bien des doutes à leur sujet en offrant une autre très bonne performance, dimanche. Les Cards se sont donné une avance de 21-10 aux dépens des Rams au milieu du deuxième quart au SoFi Stadium et n’ont plus jamais été menacés en route vers une victoire de 37-20. Ce n’est qu’une partie et les Rams ont peut-être péché par excès de confiance après leur grosse victoire de la semaine précédente contre les Bucs, mais les Cards ont prouvé qu’ils avaient assez de talent pour lutter avec les trois autres formations de l’Ouest de la Nationale. Comme dimanche, il y aura deux matchs intradivision dans cette section lors de la cinquième semaine d’activités. Les Rams seront à Seattle, jeudi soir, puis les Cards accueilleront les 49ers, dimanche. Les Seahawks ont vaincu les Niners, 28-21, dimanche. La course dans cette division devrait nous garder en haleine jusqu’au dernier dimanche de la saison.

Les Cowboys ont le vent en poupe

Certains observateurs semblaient croire qu’Ezekiel Elliott était sur son déclin après quelques matchs ordinaires en début de saison. Le demi offensif des Cowboys a démontré que ce n’était pas le cas en récoltant 143 verges en 20 courses face à la jeune défense des Panthers, dimanche. Cette dernière est parvenue à contenir l’excellent jeu aérien de Dallas… sauf près de la zone payante. Dak Prescott a fini sa journée avec seulement 188 verges, mais a lancé quatre passes de touché. Ce qui est peut-être encore plus encourageant pour les Cowboys, c’est que leur défense a continué de réussir des jeux clés. Elle a enregistré cinq sacs du quart, et le joueur de deuxième année Trevon Diggs a ajouté sa quatrième et sa cinquième interception de la saison. Diggs a été le 51e espoir sélectionné en 2020, un coup fumant de Jerry Jones et des Boys.

Ça ne s’améliore pas pour Big Ben

C’était la première fois depuis leur confrontation au Super Bowl, il y a plus de 10 ans, que Ben Roethlisberger et Aaron Rodgers s’affrontaient, dimanche à Green Bay. Et comme lors du 45e Super Bowl, Rodgers a été nettement supérieur. L’attaque des Steelers continue d’en arracher, et c’est en grande partie à cause de Roethlisberger. Son manque de mobilité derrière la ligne de mêlée est devenu un handicap majeur et la précision de ses passes fait trop souvent défaut depuis le début de la saison. Ajoutez à cela un jeu au sol qui est le moins productif de la NFL et un choix de jeux qui laisse à désirer, et vous avez les ingrédients d’une attaque qui n’avance pas. Depuis leurs 11 victoires consécutives pour amorcer la saison de 2020, les Steelers ont une fiche de 2-8 en incluant leur défaite contre les Browns dans les éliminatoires. Ils ont actuellement deux victoires de retard sur chacune des trois autres équipes de leur section, les Browns, les Ravens et les Bengals.

Gagner autrement

Au cours de la dernière année, les Browns nous ont habitués à des victoires à pointages élevés. Dimanche, c’est grâce à leur défense qu’ils ont gagné au Minnesota. Les Vikings ont pris les devants 7-0 tôt dans la rencontre, mais n’ont plus marqué un seul point. Pourtant l’une des plus productives de la ligue, l’attaque des Vikes a été limitée à 190 verges nettes par la voie des airs et à 65 au sol. Baker Mayfield et le jeu de passe des Browns n’ont guère fait mieux (143 verges nettes), mais Nick Chubb et Kareem Hunt ont totalisé 169 verges au sol. Si ce n’était pas déjà clair, ça devrait maintenant l’être : Odell Beckham fils (deux attrapés pour 27 verges) n’est pas le meilleur receveur des Browns, une distinction qui revient plutôt à Jarvis Landry, actuellement blessé à un genou.