Le secondeur Tremaine Edmunds a réussi l’une des quatre interceptions des Bills de Buffalo, qui ont écrasé les Texans de Houston 40-0, dimanche

Associated Press

Micah Hyde, Tyler Matakevich et Jaquan Johnson ont aussi réalisé une interception. Cam Lewis a quant à lui provoqué un échappé pour aider les Bills à malmener le quart recrue Davis Mills.

Les Bills (3-1) ont limité les Texans à seulement 109 verges d’attaque et six premiers essais pour signer un deuxième blanchissage en trois semaines.

Josh Allen a complété 20 de ses 29 passes pour des gains aériens de 248 verges. Il a lancé deux passes de touché à Dawson Knox et il a été victime d’une interception avant de céder sa place au quart substitut Mitchell Trubisky.

Les Texans (1-3) ont encaissé un troisième revers de suite. Cette série d’insuccès coïncide avec la blessure du partant Tyrod Taylor, lors de la deuxième semaine d’activités.

Colts 27 - Dolphins 17

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Carson Wentz (2)

Carson Wentz a lancé deux passes de touché à Mo Alie-Cox, Jonathan Taylor a accumulé 103 verges par la course et inscrit un majeur, et les Colts d’Indianapolis ont mérité leur première victoire de la saison, 27-17 face aux Dolphins de Miami.

Wentz a complété 24 de ses 32 passes pour des gains de 228 verges pour les Colts (1-3), qui ont évité de subir quatre défaites consécutives en début de saison pour la première fois depuis 2011.

Les Colts ont passé la majeure partie du match à frustrer les efforts de leur ancien quart Jacoby Brissett, qui a réussi 20 de ses 30 passes, mais qui a accumulé 123 de ses 199 verges par la passe lors du dernier quart.

C’était le premier match de deux touchés en carrière pour Alie-Cox, qui totalisait quatre majeurs lors de ses 43 premières parties avant la rencontre de dimanche.

Lions 14 - Bears 24

PHOTO QUINN HARRIS, USA TODAY SPORTS Damien Williams (8) et le quart-arrière Justin Fields (1)

Le quart recrue Justin Fields a fait oublier une première sortie cauchemardesque dans la NFL et les Bears de Chicago se sont relevés de l’une des pires performances offensives dans l’histoire de la ligue pour infliger une quatrième défaite consécutive aux Lions de Detroit, 24-14.

Fields et les Bears (2-2) ont affiché une bien meilleure mine après la sévère dégelée subie la semaine dernière à Cleveland. Après avoir été limités à 47 verges par les Browns-le neuvième plus faible total dans l’histoire de la NFL-ils en ont accumulé 373 verges contre les Lions.

À son deuxième départ d’affilée en relève au vétéran Andy Dalton, blessé, Fields est apparu beaucoup plus à l’aise. Il a complété 11 de ses 17 passes pour des gains de 209 verges. Il a été victime d’une interception.

Après avoir été limité à des gains aériens de 68 verges et été victime de neuf sacs du quart pour de pertes de 67 verges, Fields n’a été plaqué qu’une seule fois derrière sa ligne de mêlée.

Le demi offensif David Montgomery a totalisé 106 verges au sol et a marqué deux touchés sur des courses de quatre et neuf verges. Il a quitté la rencontre en raison d’une blessure à un genou, tôt au quatrième quart.

Panthers 28 - Cowboys 36

PHOTO MARK J. REBILAS, USA TODAY SPORTS Dak Prescott (4) et Ced Wilson (1)

Dak Prescott a lancé quatre passes de touché, Ezekiel Elliott a connu son premier match de la saison avec des gains d’au moins 100 verges au sol contre la meilleure défensive dans la NFL et les Cowboys de Dallas ont défait les Panthers de la Caroline 36-28.

Elliott a terminé la journée avec 143 verges en 20 tentatives au sol et les Cowboys (3-1) ont amassé 245 verges par la voie terrestre après que les Panthers eurent alloué seulement 135 verges, au total, lors de leurs trois premières sorties.

Menant l’attaque des Panthers lors de leur premier match complet en l’absence du demi étoile Christian McCaffrey, le quart Sam Darnold a marqué deux touchés au sol. Du coup, il est devenu le premier quart dans l’histoire de la ligue à amasser au moins cinq touchés par la course lors des quatre premiers matchs.

Malgré cela, les Panthers (3-1) ont subi un premier revers après s’être retrouvés face à un déficit de 22 points au quatrième quart.

Trevon Diggs a réussi deux interceptions, portant son total à cinq, un sommet dans la NFL. Au passage, il est devenu le premier joueur des Cowboys avec au moins une interception lors de chacune des quatre premières parties de son équipe depuis la fusion de 1970.

Washington 34 Falcons 30

PHOTO BRETT DAVIS, USA TODAY SPORTS Taylor Heinicke (4)

Taylor Heinicke a créé de toutes pièces une passe de touché de 30 verges à J. D. McKissic avec 33 secondes à jouer, et il a couronné une remontée de l’Équipe de football de Washington qui a arraché une victoire de 34-30 aux Falcons d’Atlanta.

Heinicke a complété 23 de ses 33 tentatives de passe pour des gains de 290 verges et trois majeurs. Deux de ses passes de touché ont été réussies à l’intérieur des quatre dernières minutes de jeu pour procurer la victoire à Washington (2-2).

Sur la première, il a évité Dante Fowler fils et lancé le ballon hors d’équilibre, avec un adversaire prêt à se ruer sur lui, en direction de Terry McLaurin. Ce dernier est parvenu à capter la passe, après avoir déjoué deux rivaux, dans le fond de la zone des buts pour un touché de 17 verges.

Deux transformations ratées de Dustin Hopkins ont laissé Washington face à un déficit. Heinicke a ensuite raté sa passe sur une transformation de deux points, permettant aux Falcons (1-3) de conserver une avance de 30-28.

La défensive de Washington a forcé un autre botté de dégagement, donnant une autre opportunité à Heinicke, qui a rejoint McKissic pour le touché décisif.

Browns 14 - Vikings 7

PHOTO JEFFREY BECKER, USA TODAY SPORTS Myles Garrett (95) et le quart-arrière des Vikings, Kirk Cousins (8)

Myles Garrett et la défensive des Browns ont offert une dominante performance et la troupe de Cleveland a battu les Vikings du Minnesota 14-7.

Garrett a réussi un demi-sac et il a bousculé quatre fois le quart Kirk Cousins. Greedy Williams est devenu le premier coureur cette saison à intercepter une passe du quart des Vikings et les Browns (3-1) ont utilisé leur attaque au sol pour avoir du succès.

Cousins a lancé une passe de touché de Justin Jefferson pour couronner une bonne première séquence à l’attaque des Vikings (1-3). La formation du Minnesota n’a pas inscrit un point ou tenté un placement lors des 11 possessions suivantes.

Nick Chubb a amassé 100 verges en 21 courses. Kareem Hunt a ajouté 69 verges et un touché en 14 portées pour les Browns. Chase McLaughlin a réussi deux bottés de précision.

Le quart Baker Mayfield a vu 15 de ses 33 passes être captées pour des gains de 155 verges.

Giants 27 -Saints 21 (Prol.)

PHOTO BRETT DUKE, AP Saquon Barkley (26)

Saquon Barkley a réussi un touché à la suite d’une course de six verges en prolongation et les Giants de New York ont défait les Saints de La Nouvelle-Orléans 27-21.

Les Saints jouaient à La Nouvelle-Orléans pour une première fois depuis que l’ouragan Ida a frappé la ville le 29 août. Ils menaient 21-10 au quatrième quart quand les Giants sont venus de l’arrière.

Le quart Daniel Jones a rejoint Barkley pour un touché de 54 verges. Jones a ensuite réussi le converti de deux points pour réduire l’écart à 21-18. Graham Gano a nivelé le pointage grâce à un placement de 48 verges avec seulement 31 secondes à écouler.

Jones, qui a établi un sommet en carrière avec 402 verges aériennes, a complété cinq passes pour des gains de 67 verges en prolongation, mettant la table pour le majeur de Barkley.

Le quart Jameis Winston a obtenu 226 verges aériennes et un touché pour les Saints (2-2). Le quart substitut Taysom Hill a obtenu deux touchés au sol.

Titans 24 - Jets 27 (Prol.)

PHOTO BILL KOSTROUN, AP Matt Ammendola (6)

Matt Ammendola a réussi un placement de 22 verges en prolongation et les Jets de New York ont vaincu les Titans du Tennessee 27-24.

Après que les Jets eurent pris les devants en prolongation, les Titans ont eu l’occasion de créer l’égalité avec 15 secondes à jouer, mais Randy Bullock a envoyé le ballon à la gauche des poteaux lors d’une tentative de placement.

Robert Saleh a signé sa première victoire en carrière en tant qu’entraîneur-chef dans la NFL.

Le quart recrue des Jets Zach Wilson a complété 21 de ses 34 passes pour des gains aériens de 297 verges. Il a lancé une passe de touché à Corey Davis et à Jamison Crowder, mais il a été victime d’une autre interception.