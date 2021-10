(Philadelphie) Patrick Mahomes. Tyreek Hill et les Chiefs de Kansas City ont fait en sorte que le retour d’Andy Reid à Philadelphie se termine par la réalisation d’un exploit sans précédent.

Rob Maaddi Associated Press

Mahomes a lancé cinq passes de touché de trois manières différentes, dont trois à Hill, et les Chiefs ont pris la mesure des Eagles de Philadelphie 42-30, dimanche après-midi.

Reid est retourné à Philadelphie pour mériter la 100e victoire de sa carrière à la barre des Chiefs. Ce faisant, il est devenu le premier entraîneur-chef dans l’histoire de la NFL à amasser 100 victoires avec deux équipes. Ses 140 triomphes avec les Eagles lui confèrent le premier rang dans l’histoire de cette organisation.

« Les gens ici ont été extraordinaires depuis que je suis arrivé ici », a déclaré Reid, qui a été brièvement hospitalisé après la défaite de son équipe, la semaine dernière, contre les Chargers de Los Angeles.

« On a envoyé plein de nourriture à ma chambre et c’était bien de pouvoir manger un steak au fromage et beaucoup d’autres choses. C’est bon d’être de retour. »

Questionné à savoir si ce retour à Philadelphie l’avait rendu émotif, Reid, habituellement stoïque, a répondu avec humour : « Je vais assez bien. Vous voulez que je pleure, ici ? »

Dans la défaite, Jalen Hurts a édité une marque personnelle en carrière avec des gains de 387 verges par la voie des airs et a complété deux passes de touché. Toutefois, les Eagles ont été incapables de maintenir la cadence qu’a imposée la puissante attaque des Chiefs.

Les Eagles ont vu trois touchés être refusés à cause de punitions et ont dû se contenter de bottés de placements en trois occasions à l’intérieur de la ligne de 20 verges de leurs rivaux.

« C’est choquant d’avoir une fiche de 1-3 », a lancé l’entraîneur-chef recrue des Eagles, Nick Sirianni. « Ces maladresses que nous commettons doivent cesser. »

Les Chiefs (2-2), champions en titre de l’Association américaine, ont mis fin à une séquence de deux défaites. Ils avaient entamé la rencontre avec une fiche déficitaire pour la première fois depuis qu’ils présentaient un dossier de 4-5, en 2015.

Hill a contribué à cette victoire des Chiefs avec 11 passes captées pour des gains de 186 verges.

Mahomes a lancé une passe d’une verge, par en-dessous, à Clyde Edwards-Helaire, pour donner aux Chiefs une avance de 7-3 au premier quart.

Mahomes a expliqué que Travis Kelce a conçu ce jeu en servant lui-même d’appât.

« Quand vous avez des receveurs qui viennent à vous et qui disent :’’Si je fais ceci, ça va permettre à quelqu’un de se dégager’’, vous avez un groupe de gars assez spécial », a déclaré Mahomes.

Il s’y est pris de manière plus conventionnelle pour rejoindre Hill, sur une distance de six verges, permettant aux Chiefs de reprendre l’avance, 14-10.

Sa passe « à la cuillère » à Jody Fortson a accru l’avance des Chiefs à 21-13 avec moins d’une minute à jouer à la première demie.

Mahomes a terminé le match avec des gains de 278 verges. La seule série à l’attaque où les Chiefs n’ont pas marqué un touché s’est conclue par une interception, la seule contre Mahomes.

Darrel Williams a ajouté un touché sur une course d’une verge pour porter le score 28-16, mais les Eagles ont répliqué avec un touché de Kenneth Gainwell sur une course de sept verges, pour s’approcher à cinq points des Chiefs.

Mahomes a ensuite repéré Hill pour des passes de touché de 12 et de 44 verges.