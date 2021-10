PHOTO DAVID GRUNFELD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nouvelle-Orléans) Après leur victoire face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Saints ont fait quelque chose qu’ils n’avaient pas fait depuis un mois : prendre un vol vers La Nouvelle-Orléans.

Brett Martel La Presse Canadienne

L’équipe n’y a pas mis les pieds depuis le 28 août dernier, quand elle a été évacuée pour échapper à la destruction de l’ouragan Ida.

Quand l’avion a terminé son taxi sur la piste de l’aéroport international Louis-Armstrong et qu’un membre de l’équipe a souhaité la bienvenue à La Nouvelle-Orléans, tout l’avion a explosé de joie, comme l’a raconté le joueur de ligne offensive James Hurst plus tôt cette semaine, alors que les Saints (2-1) se préparaient à accueillir les Giants de New York (0-3) ce dimanche.

Tout le monde est très excité d’être de retour dans la ville, de se retrouver parmi ses gens, d’aider où nous le pourrons. De savoir que nous jouons un si grand rôle dans cette ville ; tout le monde regarde vers nous pour trouver l’espoir. James Hurst, joueur des Saints

Comme si une transition au poste de quart à la suite de la retraite de Drew Brees n’était pas suffisamment difficile à vivre, les Saints ont dû annuler leur dernier match préparatoire et passer les trois premières semaines de la saison dans quartiers temporaires, dans la région de Dallas.

Ils sont ressortis de cette épreuve avec deux victoires et ont maintenant hâte de disputer une première rencontre devant une salle comble au Superdome depuis leur défaite en prolongation contre les Vikings du Minnesota il y a deux saisons, le 5 janvier 2020, avant que la pandémie ne s’abatte sur la planète.

Jameis Winston, le successeur de Brees, se rappelle le défi que représentait affronter les Saints devant un Superdomme rempli quand il était chez les visiteurs, notamment chez les Buccaneers de Tampa Bay, rivaux de la section Sud de la Nationale. Il a bien hâte à son premier match sur ce terrain comme quart de l’équipe locale.

Je pense que cette communauté aime le football davantage que bien d’autres. C’est une culture. Comme j’ai grandi en Alabama, j’ai beaucoup entendu parler des Saints. Je sais à quel point leur vie peut être centrée sur le football. Jameis Winston, quart des Saints

PHOTO STEPHEN LEW, USA TODAY SPORTS Jameis Winston

Il serait logique de penser que ce match, sur le plan émotif, aura la même signification que le premier à domicile disputé en 2006, un an après le passage de l’ouragan Katrina. Le toit du Superdome avait été grandement endommagé, 80 % de la ville avait été inondée et les Saints avaient dû jouer une saison complète ailleurs que chez eux.

Mais l’atmosphère risque d’être encore plus électrique qu’à l’habitude, rien de ce que les Giants ont besoin à la recherche de leur première victoire.

« Nous nous attendons à vivre un match comme nous n’en avons jamais vécu, a admis l’entraîneur-chef des Giants, Joe Judge. Cette ville est très fière, est très fière des Saints et les Saints sont très fiers de représenter La Nouvelle-Orléans. Ce sera une rencontre difficile pour nous. »

Les Saints ont attendu le plus longtemps possible avant de revenir à la maison afin de s’assurer que la plupart des services eurent été rétablis dans la ville, question que leurs joueurs aient la vie le plus facile possible au moment de regagner leurs quartiers permanents. Malgré tout, ça n’a pas été un environnement idéal au cours de la dernière semaine.

Le receveur et spécialiste des retours Deonte Harris a une infestation de champignons chez lui. Le secondeur recrue Pete Werner, a été accueilli par une « vilaine odeur » à son retour chez lui. S’en est suivi une séance de nettoyage et de désinfection des lieux de plus de quatre heures. Il a ensuite acheté des chandelles en ligne.

« Je suis un grand fan de lavande », a-t-il indiqué.

Aucun joueur n’a toutefois déploré de graves problèmes de structure de leur domicile cependant. Tous ont indiqué s’en faire davantage pour les zones les plus touchées en ville.

« Je suis plus inquiété par la communauté, a dit Cam Jordan. Il y a beaucoup plus de familles bien plus affectées que je ne le suis. »

Pour ce duel, les Giants seront privés des receveurs partants Sterling Shepard et Darius Slayton, tous deux touchés aux ischios-jambiers. Collin Johnson et C.J. Board pourraient les remplacer.

Les Giants pourraient aussi devoir confier le poste de garde à gauche à un quatrième joueur sir Ben Bredeson, qui a amorcé la semaine 3, ne peut jouer en raison d’une blessure à la main.

Du côté des Saints, deux joueurs de ligne offensive partants, le centre Erik McCoy (mollet) et le bloqueur gauche Terron Armstead (coude) ne se sont pas entraînés cette semaine.