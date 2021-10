Les Carabins de l’Université de Montréal se sont hissés au premier rang de la conférence québécoise de football universitaire, samedi au CEPSUM, à la faveur d’une victoire de 43-7 sur le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Michel Marois La Presse

Disputé dans des conditions très automnales, avec une pluie persistante, le match a permis au botteur Michael Arpin de se mettre en valeur avec pas moins de huit placements, une nouvelle marque d’équipe.

« Je ne me souviens pas d’avoir réussi plus de trois ou quatre placements dans un match auparavant, a souligné l’étudiant en économie et politique. Avec les conditions [météo], c’était important de profiter de toutes nos occasions de marquer. Je suis resté bien concentré tout au long du match, nous nous sommes appliqués sur l’exécution de tous les bottés et je suis heureux d’avoir pu contribuer à cette victoire.

Nous, les botteurs, on est souvent un peu à l’écart de l’équipe, au bout du banc dans notre bulle afin d’être toujours prêts à faire notre boulot. C’est donc excitant de connaître un tel match, mais ce sont tous les joueurs des unités spéciales qui méritent l’attention. Michael Arpin, botteur des Carabins

L’entraîneur-chef Marco Iadeluca a aussi souligné le travail de tous ses joueurs : « Avec la pluie, ce n’était pas facile [samedi] et je suis vraiment content de la performance de tout le monde, de l’attaque, de la défense et des unités spéciales. Depuis notre défaite contre Concordia, les gars ont joué trois très bons matchs. »

« Tout n’est pas parfait, bien sûr, a poursuivi Iadeluca. Quand on réussit huit placements, c’est un peu parce qu’on n’a pas fini nos séries dans la zone payante, mais il faut aussi tenir compte des conditions et du pointage, en deuxième demie, quand nous voulions simplement assurer notre avance. »

Quand Morand s’en charge…

Hésitante en début de match sous la pluie, l’attaque des Carabins s’est contentée de deux placements (37 et 44 verges) et d’un touché de sûreté jusqu’à mi-chemin au deuxième quart, et les visiteurs en ont profité pour rester dans le match à la faveur d’un placement de 35 verges de Louis Tardif.

Le quart Dimitri Morand a alors pris les choses en main en réussissant quatre passes consécutives, la dernière le long de la ligne de mêlée au rapide Carl Chabot, qui a facilement contourné la défense du Vert & Or pour parcourir les 29 verges qui le séparaient de la ligne des buts et marquer le touché qui a semblé libérer ses coéquipiers.

Jouant avec plus de mordant en défense, plus confiants en attaque, les Carabins ont ensuite contrôlé le rythme du match. Arpin a réussi six autres placements (24, 37, 40, 13 et 34 verges) et un simple.

Au dernier quart, le quart Zachary Cloutier s’est amené en relève à Anthony Robichaud pour le Vert & Or, mais il a été victime de deux interceptions, d’un sac et d’un échappé qui ont sonné le glas des espoirs des visiteurs. Arpin en a d’ailleurs vite profité pour réussir ses deux derniers placements, avant que Natan Girouard-Langlois ajoute un touché en fin de match sur une course de six verges.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Anthony Robichaud, quart-arrière du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, est pourchassé par Harold Messiam, des Carabins de l’Université de Montréal.

Avec maintenant une fiche de quatre victoires et une défaite, les Carabins devancent Concordia (3-1) et Laval (3-2). Les Bleus auront droit à une pause le week-end prochain avant de retrouver les Stingers, le 16 octobre, pour un « match revanche ».

« Cette semaine de repos ne pouvait mieux tomber, a insisté Iadeluca. Nous avons un grand nombre des blessés, pas moins de 73 joueurs ont déjà revêtu l’uniforme cette saison. On va pouvoir soigner les blessures et préparer la fin de la saison. »