À un certain moment en première demie du match de dimanche soir prochain, Tom Brady ajoutera un autre record à son illustre palmarès.

Josh Dubow Associated Press

Et ça ne pourrait se produire à un endroit plus approprié.

En amassant 68 verges de gain à son retour en Nouvelle-Angleterre, Brady fracassera le record de Drew Brees de 80 358 verges de gains en saison régulière.

Brady détient déjà les records pour les passes de touché (591), les victoires pour un quart partant (232), les triomphes au Super Bowl (sept) et les championnats d’association (10).

Dans l’histoire de la NFL, aucun quart n’a été plus productif que Brady au stade Gillette. Depuis sa première sortie lors de l’ouverture du stade en 2002, Brady a effectué 157 départs combinés en saison et séries à cet endroit, remportant 134 rencontres et accumulant 41 285 verges de gains et 304 passes de touché.

Il s’agit également de records, alors que Brees occupe le deuxième rang pour les verges de gains (38 192) et les passes de touché (301) au Superdome. Brett Favre est deuxième avec 130 départs au Lambeau Field, et John Elway occupe le deuxième rang pour les victoires avec 104 au Mile High Stadium.

Ces chiffres démontrent les succès et la longévité de Brady dans la NFL. Ses équipes ont un dossier de 232-70 lors de ses départs, ce qui le place plus de matchs au-dessus de la barre des ,500 que tous les quarts sauf Peyton Manning (186), Favre (186) et Brees (172).

La longévité de sa carrière est peut-être ce qui est le plus impressionnant, alors qu’il joue toujours à l’âge de 44 ans, après avoir gagné le Super Bowl à sa première campagne avec les Buccaneers l’an dernier.

Cette saison, Brady a généré 11 touchés, par la passe ou au sol, ce qui égale un record du circuit après trois matchs. Et ses 1087 verges de gains représentent son quatrième plus au haut total en carrière.

À moins d’une blessure, Brady devrait lancer suffisamment de passes de touché pour en avoir lancé plus dans la quarantaine (155 jusqu’ici, incluant les éliminatoires) que dans la vingtaine (167).

Les 115 passes de touché de Brady en saison et éliminatoires depuis qu’il a célébré son 41e anniversaire de naissance sont plus que tous les quarts de l’histoire combinés à cet âge.

Ses 336 passes de touché depuis son 35e anniversaire de naissance le classeraient au 12e rang de l’histoire, devant des légendes comme Elway (327 en carrière) et Joe Montana (318).

Brady retrouvera dimanche son ancien entraîneur Bill Belichick. C’est la septième fois qu’un duo entraîneur-quart ayant gagné le Super Bowl ensemble s’affronte après leur divorce. La dernière fois remonte à 2008, quand Brad Johnson et les Cowboys de Dallas ont défait Jon Gruden et les Bucs 13-9.

Le quart a une fiche de 4-2 dans ces confrontations. Outre la victoire de Johnson contre Gruden, Joe Montana a vaincu George Seifert, Jeff Hostetler a défait Bill Parcells et Troy Aikman a eu le meilleur sur Jimmy Johnson.

Favre a perdu son premier départ contre Mike Holmgren, et Trent Dilfer s’est incliné devant Brian Billick.

Belichick sera le 109e entraîneur à affronter Brady, et « TB12 » a défait 99 d’entre eux. Brady a notamment 12 victoires aux dépens de Rex Ryan. Il a cependant perdu contre 47 entraîneurs, incluant cinq revers contre Mike Shanahan.