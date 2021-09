Justin Tucker s’est aligné à sa propre ligne de 40 avec trois secondes à faire. Le ballon a franchi les 66 verges le séparant du poteau des buts, touché la transversale et bondi derrière tandis que les dernières secondes s’écoulaient pour procurer une victoire de 19-17 aux Ravens face aux Lions.

Matt Prater est demeuré à court et il en a payé le prix. Deux fois plutôt qu’une.

Arnie Stapleton Associated Press

Sa tentative de battre son propre record du plus long placement dans l’histoire de la NFL — sur 64 verges, dans l’air raréfié de Denver, il y a huit ans — s’est retournée contre lui alors qu’un ex-coéquipier a retourné son botté raté sur 68 verges dans l’air lourd de Jacksonville sur 109 verges pour un touché sur le dernier jeu de la demie.

Ce retour de botté de 109 verges a quant à lui égalé une marque du circuit Goodell.

Le placement de Prater de 34 verges au troisième quart a lancé la remontée des Cardinals de l’Arizona, qui tiraient de l’arrière 13-7 à la mi-temps et qui ont infligé un 18e revers consécutif aux Jaguars.

Il a tout de même perdu son record.

Plus de 1600 km au nord, dans le climat contrôlé du Ford Field de Detroit, où Prater a parfait son apprentissage au cours des sept dernières campagnes, Justin Tucker, des Ravens de Baltimore, le botteur le plus précis de l’histoire de la NFL, s’est aligné à sa propre ligne de 40 avec trois secondes à faire.

Le ballon a franchi les 66 verges le séparant du poteau des buts, touché la transversale et bondi derrière tandis que les dernières secondes s’écoulaient pour procurer une victoire de 19-17 aux Ravens face aux Lions.

« Ça ressemblait plus à un botté d’envoi, a dit Tucker. C’est comme une compétition de plus longs coups de départ au golf. Vous donnez tout ce que vous avez et espérez qu’il garde sa trajectoire. »

Même si son record de la ligue est tombé, Prater détient toujours la marque des placements les plus longs pour trois formations : les Cardinals (62), les Lions (63) et les Broncos de Denver (64).

Les botteurs n’ont jamais été aussi bons sous pression si tôt en saison, mais que Kliff Kingsbury demande à Prater de tenter un botté de 68 verges en Floride était d’étirer l’élastique un peu trop.

Jamal Agnew a retourné le botté sur 109 verges, brisant deux plaqués tout en en évitant un autre avant de filer devant Prater sur les dernières 10 verges.

« C’est possiblement le plus grand moment d’adversité que vous puissiez vivre dans un match de la NFL, de subir cela juste avant la fin de la demi, a déclaré Kingsbury après que les Cards eurent porté leur fiche à 3-0 pour la première fois depuis 2015. Mais les gars n’ont pas flanché, même quand nous étions à deux possessions de retard. Je suis vraiment fier de leur effort. »

Trois autres matchs ont été décidés sur un placement réussi à la toute dernière minute en plus de celui impliquant Tucker au cours de la dernière semaine :

— Daniel Carlson, dont la transformation ratée a permis aux Dolphins de provoquer la tenue de la prolongation, a donné la victoire aux Raiders qui sont demeurés invaincus grâce à son placement de 22 verges à la dernière seconde du match ;

— le placement de 40 verges de Younghoe Koo tandis que la dernière seconde s’écoulait a permis aux Flacons de vaincre les Giants au MetLife Stadium ;

— Mason Crosby a aussi donné la victoire aux siens sur le dernier jeu du match, son botté de 51 verges permettant aux Packers de l’emporter 30-28 contre les 49ers au Levi’s Stadium.

En tout, il y a eu 10 placements donnant les devants à une équipe réussis dans les 10 dernières secondes d’une rencontre cette saison, le plus haut total après trois semaines depuis la fusion de 1970.

Les journalistes de l’Associated Press Mark Long, à Jacksonville, et Larry Lage, à Detroit, ont contribué à cet article.